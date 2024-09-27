مصدر دبلوماسي تركي يكشف لـ"سبوتنيك" معلومات حول اللقاء المحتمل للأسد وأردوغان

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بث مباشر لليوم الرابع من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:04 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:33 GMT
26 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
12:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ما قام به بوتين من تغيير العقيدة النووية يتماشى مع الفكر العسكري
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
09:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:35 GMT
24 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:34 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
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30 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
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30 د
عالم سبوتنيك
خطة أميركية فرنسية لوقف إطلاق النار عبر حدود لبنان وإسرائيل، نتنياهو يقول إنه سيواصل ضرب "حزب الله" بكل قوة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
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https://sarabic.ae/20240927/مصدر-دبلوماسي-يكشف-لـسبوتنيك-معلومات-حول-اللقاء-المرتقب-للأسد-وأردوغان--1093184059.html
مصدر دبلوماسي تركي يكشف لـ"سبوتنيك" معلومات حول اللقاء المحتمل للأسد وأردوغان
مصدر دبلوماسي تركي يكشف لـ"سبوتنيك" معلومات حول اللقاء المحتمل للأسد وأردوغان
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الجمعة، أن أنقرة لم تتلق بعد رداً من دمشق، على اقتراح عقد اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس السوري بشار الأسد. 27.09.2024, سبوتنيك عربي
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال بشأن عقد اجتماع بين الرئيسين التركي والسوري: "لا يوجد رد من دمشق حتى الآن".وأضاف بشأن مكان اللقاء: "لم يحدد بعد"، موضحا بالقول: "لتحديد مكان الاجتماع، يجب أولاً الاتفاق على مدى جاهزية الأطراف".ويوم 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، نقلت قناة "الميادين"، عن مصادر سورية "موثوقة"، قولها إنه "ما من مؤشر يستدعي عقد لقاء على المستوى الوزاري أو الرئاسي بين أنقرة ودمشق".وذكرت المصادر أن "المبادئ التي أعلنها الرئيس السوري بشار الأسد، والتي تسمح لاستعادة العلاقات بين البلدين، لا تزال قائمة، وبينها تحديد مرجعية تستند فيها عملية التفاوض إلى القانون الدولي".
https://sarabic.ae/20240921/الرئيس-التركي-مستعدون-للقاء-مع-بشار-الأسد-وننتظر-رد-دمشق-على-دعوتنا-1092962821.html
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العالم العربي, العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

مصدر دبلوماسي تركي يكشف لـ"سبوتنيك" معلومات حول اللقاء المحتمل للأسد وأردوغان

13:59 GMT 27.09.2024 (تم التحديث: 14:01 GMT 27.09.2024)
© AFP 2023 / BULENT KILICالرئيس السوري بشار الأسد يصافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس السوري بشار الأسد يصافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© AFP 2023 / BULENT KILIC
تابعنا عبر
أفاد مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الجمعة، أن أنقرة لم تتلق بعد رداً من دمشق، على اقتراح عقد اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس السوري بشار الأسد.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال بشأن عقد اجتماع بين الرئيسين التركي والسوري: "لا يوجد رد من دمشق حتى الآن".
وأضاف بشأن مكان اللقاء: "لم يحدد بعد"، موضحا بالقول: "لتحديد مكان الاجتماع، يجب أولاً الاتفاق على مدى جاهزية الأطراف".

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت الماضي، بأن أنقرة أبدت رغبة في عقد اجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد، لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، وأنه ينتظر حاليا رد دمشق، على ذلك، بحسب قوله.

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
الرئيس التركي: مستعدون للقاء مع بشار الأسد وننتظر رد دمشق على دعوتنا
21 سبتمبر, 10:59 GMT
ويوم 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، نقلت قناة "الميادين"، عن مصادر سورية "موثوقة"، قولها إنه "ما من مؤشر يستدعي عقد لقاء على المستوى الوزاري أو الرئاسي بين أنقرة ودمشق".
وأشارت المصادر إلى "غياب أي تطمينات أو ضمانات تركية، حتى اللحظة، بشأن إمكانية استعداد تركيا لمناقشة سحب قواتها من شمالي سوريا".
وذكرت المصادر أن "المبادئ التي أعلنها الرئيس السوري بشار الأسد، والتي تسمح لاستعادة العلاقات بين البلدين، لا تزال قائمة، وبينها تحديد مرجعية تستند فيها عملية التفاوض إلى القانون الدولي".
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