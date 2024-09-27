https://sarabic.ae/20240927/مصدر-دبلوماسي-يكشف-لـسبوتنيك-معلومات-حول-اللقاء-المرتقب-للأسد-وأردوغان--1093184059.html
مصدر دبلوماسي تركي يكشف لـ"سبوتنيك" معلومات حول اللقاء المحتمل للأسد وأردوغان
مصدر دبلوماسي تركي يكشف لـ"سبوتنيك" معلومات حول اللقاء المحتمل للأسد وأردوغان
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الجمعة، أن أنقرة لم تتلق بعد رداً من دمشق، على اقتراح عقد اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس السوري بشار الأسد. 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T13:59+0000
2024-09-27T13:59+0000
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال بشأن عقد اجتماع بين الرئيسين التركي والسوري: "لا يوجد رد من دمشق حتى الآن".وأضاف بشأن مكان اللقاء: "لم يحدد بعد"، موضحا بالقول: "لتحديد مكان الاجتماع، يجب أولاً الاتفاق على مدى جاهزية الأطراف".ويوم 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، نقلت قناة "الميادين"، عن مصادر سورية "موثوقة"، قولها إنه "ما من مؤشر يستدعي عقد لقاء على المستوى الوزاري أو الرئاسي بين أنقرة ودمشق".وذكرت المصادر أن "المبادئ التي أعلنها الرئيس السوري بشار الأسد، والتي تسمح لاستعادة العلاقات بين البلدين، لا تزال قائمة، وبينها تحديد مرجعية تستند فيها عملية التفاوض إلى القانون الدولي".
https://sarabic.ae/20240921/الرئيس-التركي-مستعدون-للقاء-مع-بشار-الأسد-وننتظر-رد-دمشق-على-دعوتنا-1092962821.html
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العالم العربي, العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
مصدر دبلوماسي تركي يكشف لـ"سبوتنيك" معلومات حول اللقاء المحتمل للأسد وأردوغان
13:59 GMT 27.09.2024 (تم التحديث: 14:01 GMT 27.09.2024)
أفاد مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الجمعة، أن أنقرة لم تتلق بعد رداً من دمشق، على اقتراح عقد اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس السوري بشار الأسد.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال بشأن عقد اجتماع بين الرئيسين التركي والسوري: "لا يوجد رد من دمشق حتى الآن".
وأضاف بشأن مكان اللقاء: "لم يحدد بعد"، موضحا بالقول: "لتحديد مكان الاجتماع، يجب أولاً الاتفاق على مدى جاهزية الأطراف".
وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت الماضي، بأن أنقرة أبدت رغبة في عقد اجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد، لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، وأنه ينتظر حاليا رد دمشق، على ذلك، بحسب قوله.
ويوم 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، نقلت قناة "الميادين"، عن مصادر سورية "موثوقة"، قولها إنه "ما من مؤشر يستدعي عقد لقاء على المستوى الوزاري أو الرئاسي بين أنقرة ودمشق".
وأشارت المصادر إلى "غياب أي تطمينات أو ضمانات تركية
، حتى اللحظة، بشأن إمكانية استعداد تركيا لمناقشة سحب قواتها من شمالي سوريا".
وذكرت المصادر أن "المبادئ التي أعلنها الرئيس السوري بشار الأسد، والتي تسمح لاستعادة العلاقات بين البلدين، لا تزال قائمة، وبينها تحديد مرجعية تستند فيها عملية التفاوض إلى القانون الدولي".