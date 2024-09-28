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https://sarabic.ae/20240928/مانشستر-سيتي-يتعادل-مع-نيوكاسل-في-الدوري-الإنجليزي-ويواصل-نزيف-النقاط-1093216201.html
مانشستر سيتي يتعادل مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي ويواصل "نزيف" النقاط
مانشستر سيتي يتعادل مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي ويواصل "نزيف" النقاط
سبوتنيك عربي
تعادل نادي مانشستر سيتي مع نظيره نيوكاسل بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة... 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T14:49+0000
2024-09-28T14:49+0000
مجتمع
رياضة
نادي نيوكاسل الإنجليزي
مانشستر سيتي
أخبار كرة القدم
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وبتلك النتيجة، فقد مانشستر سيتي نقاط "البريمييرليغ" للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن تعادل في الجولة الماضية أمام نادي أرسنال بنتيجة (2-2).وافتتح أهداف مباراة اليوم لاعب مانشستر سيتي، يوشكو جفارديول، في الدقيقة 35، قبل أن يسجل لاعب نيوكاسل، أنتوني جوردون، هدف التعادل، من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 57 من عمر المباراة.ودفع تعادل مانشستر سيتي، اليوم السبت، بعض المحللين للتساؤل عن قدرة الفريق في تحقيق الفوز دون لاعبه الإسباني، رودريغو هيرنانديز، الذي تعرض للإصابة حتى نهاية الموسم.وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 14 في صدارة جدول الترتيب مؤقتا، وذلك بفارق نقطتين عن كل من صاحبي المركزين الثاني والثالث أستون فيلا وليفربول، كما ارتفع رصيد نيوكاسل للنقطة 11 في المركز الخامس.يشار إلى أن مانشستر سيتي سيلعب مباراته المقبلة ضد فولام على ملعب "الاتحاد"، يوم السبت الموافق 5 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بينما يتواجه نيوكاسل مع إيفرتون على ملعب "جوديسون بارك"، في ذات اليوم.
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رياضة, نادي نيوكاسل الإنجليزي, مانشستر سيتي, أخبار كرة القدم
رياضة, نادي نيوكاسل الإنجليزي, مانشستر سيتي, أخبار كرة القدم

مانشستر سيتي يتعادل مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي ويواصل "نزيف" النقاط

14:49 GMT 28.09.2024
© AP Photo / Dave Thompsonالمهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
© AP Photo / Dave Thompson
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تعادل نادي مانشستر سيتي مع نظيره نيوكاسل بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبتلك النتيجة، فقد مانشستر سيتي نقاط "البريمييرليغ" للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن تعادل في الجولة الماضية أمام نادي أرسنال بنتيجة (2-2).
وافتتح أهداف مباراة اليوم لاعب مانشستر سيتي، يوشكو جفارديول، في الدقيقة 35، قبل أن يسجل لاعب نيوكاسل، أنتوني جوردون، هدف التعادل، من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 57 من عمر المباراة.
ودفع تعادل مانشستر سيتي، اليوم السبت، بعض المحللين للتساؤل عن قدرة الفريق في تحقيق الفوز دون لاعبه الإسباني، رودريغو هيرنانديز، الذي تعرض للإصابة حتى نهاية الموسم.
وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 14 في صدارة جدول الترتيب مؤقتا، وذلك بفارق نقطتين عن كل من صاحبي المركزين الثاني والثالث أستون فيلا وليفربول، كما ارتفع رصيد نيوكاسل للنقطة 11 في المركز الخامس.
يشار إلى أن مانشستر سيتي سيلعب مباراته المقبلة ضد فولام على ملعب "الاتحاد"، يوم السبت الموافق 5 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بينما يتواجه نيوكاسل مع إيفرتون على ملعب "جوديسون بارك"، في ذات اليوم.
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