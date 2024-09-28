https://sarabic.ae/20240928/وزير-خارجية-بيلاروسيا-نموذج-الأمن-العالمي-الحالي-في-طريقه-للانهيار-1093203317.html

وزير خارجية بيلاروسيا: نموذج الأمن العالمي الحالي في طريقه للانهيار

وزير خارجية بيلاروسيا: نموذج الأمن العالمي الحالي في طريقه للانهيار

سبوتنيك عربي

قال وزير خارجية بيلاروسيا، ماكسيم ريجينكوف، في مقابلة مع سبوتنيك إن النموذج الحالي لضمان الاستقرار والأمن في العالم غير موثوق به وفي طريقه للانهيار. 28.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-28T03:32+0000

2024-09-28T03:32+0000

2024-09-28T03:31+0000

العالم

منظمة الأمم المتحدة

مجموعة بريكس

منظمة شنغهاي للتعاون

الأخبار

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سبوتنيك. وأوضح ريجينكوف أن دول الجنوب العالمي لا تتلقى الدعم اللازم من الأمم المتحدة، لذلك تسعى تلك الدول لخلق آلياتها الخاصة مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس.وأضاف الوزير أن الأمم المتحدة غير قادرة كذلك على التعامل مع "تدفق المشاكل التي تعصف بالإجماع الدولي بشأن قضايا التنمية العالمية المستقبلية".وقال ريجينكوف لوكالة "سبوتنيك" على هامش جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن مناطق معينة، أو مجموعات معينة من البلدان، مثل الجنوب العالمي، أو بعض البلدان التي توحدها مصالحها المشتركة، لم تعد قادرة على تلقي أي استجابة أو دعم مناسب من منظمات الأمم المتحدة، وبدأت في إنشاء آليات معينة بشكل مستقل من شأنها أن تساعدها في حل قضايا تقع ضمن مجال مسؤولية الأمم المتحدة، من بينها قضايا الأمن، والأنشطة الإرهابية، ومعالجة الهجرة غير الشرعية، وحقوق الإنسان".واستشهد الوزير بمجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون كأمثلة، مشيرا إلى أن هذه ادلة على حقيقة أن الأمم المتحدة تفشل في الوفاء بمسؤوليتها الرئيسية، وفي أن تكون "حلقة وصل" تأخذ مصالح جميع البلدان في الاعتبار على أساس مبدأ الإجماع والمبادئ المنصوص عليها في جميع الوثائق الأساسية للمنظمة.

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العالم, منظمة الأمم المتحدة, مجموعة بريكس, منظمة شنغهاي للتعاون, الأخبار