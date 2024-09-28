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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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الجوع يفتك باليمنيين
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خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
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ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
08:19 GMT
41 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
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وزير خارجية بيلاروسيا: نموذج الأمن العالمي الحالي في طريقه للانهيار
وزير خارجية بيلاروسيا: نموذج الأمن العالمي الحالي في طريقه للانهيار
سبوتنيك عربي
قال وزير خارجية بيلاروسيا، ماكسيم ريجينكوف، في مقابلة مع سبوتنيك إن النموذج الحالي لضمان الاستقرار والأمن في العالم غير موثوق به وفي طريقه للانهيار. 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T03:32+0000
2024-09-28T03:31+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
مجموعة بريكس
منظمة شنغهاي للتعاون
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سبوتنيك. وأوضح ريجينكوف أن دول الجنوب العالمي لا تتلقى الدعم اللازم من الأمم المتحدة، لذلك تسعى تلك الدول لخلق آلياتها الخاصة مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس.وأضاف الوزير أن الأمم المتحدة غير قادرة كذلك على التعامل مع "تدفق المشاكل التي تعصف بالإجماع الدولي بشأن قضايا التنمية العالمية المستقبلية".وقال ريجينكوف لوكالة "سبوتنيك" على هامش جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن مناطق معينة، أو مجموعات معينة من البلدان، مثل الجنوب العالمي، أو بعض البلدان التي توحدها مصالحها المشتركة، لم تعد قادرة على تلقي أي استجابة أو دعم مناسب من منظمات الأمم المتحدة، وبدأت في إنشاء آليات معينة بشكل مستقل من شأنها أن تساعدها في حل قضايا تقع ضمن مجال مسؤولية الأمم المتحدة، من بينها قضايا الأمن، والأنشطة الإرهابية، ومعالجة الهجرة غير الشرعية، وحقوق الإنسان".واستشهد الوزير بمجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون كأمثلة، مشيرا إلى أن هذه ادلة على حقيقة أن الأمم المتحدة تفشل في الوفاء بمسؤوليتها الرئيسية، وفي أن تكون "حلقة وصل" تأخذ مصالح جميع البلدان في الاعتبار على أساس مبدأ الإجماع والمبادئ المنصوص عليها في جميع الوثائق الأساسية للمنظمة.
https://sarabic.ae/20240927/الأمم-المتحدة-30-ألف-شخص-نزحوا-من-لبنان-إلى-سوريا-خلال-الأيام-الأخيرة-1093176595.html
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العالم, منظمة الأمم المتحدة, مجموعة بريكس, منظمة شنغهاي للتعاون, الأخبار
العالم, منظمة الأمم المتحدة, مجموعة بريكس, منظمة شنغهاي للتعاون, الأخبار

وزير خارجية بيلاروسيا: نموذج الأمن العالمي الحالي في طريقه للانهيار

03:32 GMT 28.09.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonضابط شرطة يقف حارسًا خارج مقر الأمم المتحدة خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، 24 سبتمبر 2024، في نيويورك
ضابط شرطة يقف حارسًا خارج مقر الأمم المتحدة خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، 24 سبتمبر 2024، في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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قال وزير خارجية بيلاروسيا، ماكسيم ريجينكوف، في مقابلة مع سبوتنيك إن النموذج الحالي لضمان الاستقرار والأمن في العالم غير موثوق به وفي طريقه للانهيار.
سبوتنيك. وأوضح ريجينكوف أن دول الجنوب العالمي لا تتلقى الدعم اللازم من الأمم المتحدة، لذلك تسعى تلك الدول لخلق آلياتها الخاصة مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس.
وأضاف الوزير أن الأمم المتحدة غير قادرة كذلك على التعامل مع "تدفق المشاكل التي تعصف بالإجماع الدولي بشأن قضايا التنمية العالمية المستقبلية".
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وقال ريجينكوف لوكالة "سبوتنيك" على هامش جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن مناطق معينة، أو مجموعات معينة من البلدان، مثل الجنوب العالمي، أو بعض البلدان التي توحدها مصالحها المشتركة، لم تعد قادرة على تلقي أي استجابة أو دعم مناسب من منظمات الأمم المتحدة، وبدأت في إنشاء آليات معينة بشكل مستقل من شأنها أن تساعدها في حل قضايا تقع ضمن مجال مسؤولية الأمم المتحدة، من بينها قضايا الأمن، والأنشطة الإرهابية، ومعالجة الهجرة غير الشرعية، وحقوق الإنسان".
واستشهد الوزير بمجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون كأمثلة، مشيرا إلى أن هذه ادلة على حقيقة أن الأمم المتحدة تفشل في الوفاء بمسؤوليتها الرئيسية، وفي أن تكون "حلقة وصل" تأخذ مصالح جميع البلدان في الاعتبار على أساس مبدأ الإجماع والمبادئ المنصوص عليها في جميع الوثائق الأساسية للمنظمة.
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