https://sarabic.ae/20240929/إسرائيل-تبحث-عن-طريقة-أو-ثغرة-لإلغاء-اتفاقية-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-1093235579.html
إسرائيل تبحث عن طريقة أو ثغرة لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
إسرائيل تبحث عن طريقة أو ثغرة لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
سبوتنيك عربي
كشف وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأحد، أنه يسعى لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T11:42+0000
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وقال كوهين في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "أبحث عن طريقة أو ثغرة لإلغاء اتفاقية الغاز الفاضحة، التي تم توقيعها مع لبنان".وأردف وزير الخارجية الإسرائيلي السابق في تصريحاته الإذاعية: "لقد كانت الاتفاقية خطأ منذ البداية، وسنحرص على إصلاحها".وكان الرئيس اللبناني السابق، ميشال عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، يائير لابيد، قد وقعا في عام 2022 وثائق تفيد بموافقة البلدين على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما، في خطوة لاقت ترحيبا وإشادة محليا ودوليا.ويدور الاتفاق في الأساس حول منح لبنان حقل "قانا"، على أن تدفع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب جزءا من العائدات لإسرائيل وفق اتفاق بينهما، مقابل منح إسرائيل حقل "كاريش" كاملا.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، وقتها إن الاتفاق مع لبنان سيسهم في أمن بلاده، معربا عن أمله في أن يكون الاتفاق فرصة لمزيد من التطورات الإيجابية في المنطقة.وأعرب غانتس على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن شكره للوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، وتقديره لمساعدة الإدارة الأمريكية في الوصول إلى الاتفاق الذي قال إنه "يعزز الاستقرار ويسهم في أمن إسرائيل".
https://sarabic.ae/20221029/نصر-الله-يؤكد-أن-المقاومة-اتخذت-موقفا-متقدما-بمنع-استخراج-النفط-من-كاريش-قبل-الاستجابة-لمطالب-لبنان-1069613498.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
إسرائيل تبحث عن طريقة أو ثغرة لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
كشف وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأحد، أنه يسعى لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وقال كوهين في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "أبحث عن طريقة أو ثغرة لإلغاء اتفاقية الغاز الفاضحة، التي تم توقيعها مع لبنان".
وأردف وزير الخارجية الإسرائيلي السابق في تصريحاته الإذاعية: "لقد كانت الاتفاقية خطأ منذ البداية، وسنحرص على إصلاحها".
وكان الرئيس اللبناني السابق، ميشال عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، يائير لابيد، قد وقعا في عام 2022 وثائق تفيد بموافقة البلدين على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما، في خطوة لاقت ترحيبا وإشادة محليا ودوليا.
ويدور الاتفاق في الأساس حول منح لبنان حقل "قانا"، على أن تدفع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب جزءا من العائدات لإسرائيل وفق اتفاق بينهما، مقابل منح إسرائيل حقل "كاريش" كاملا.
29 أكتوبر 2022, 18:42 GMT
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني غانتس
، وقتها إن الاتفاق مع لبنان سيسهم في أمن بلاده، معربا عن أمله في أن يكون الاتفاق فرصة لمزيد من التطورات الإيجابية في المنطقة.
وأعرب غانتس على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن شكره للوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، وتقديره لمساعدة الإدارة الأمريكية في الوصول إلى الاتفاق الذي قال إنه "يعزز الاستقرار ويسهم في أمن إسرائيل".