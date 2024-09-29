https://sarabic.ae/20240929/السعودية-تعلن-تشغيل-أول-مشروع-لتخزين-الغاز-بتقنية-الحقن-المعالج-1093240204.html

السعودية تعلن تشغيل أول مشروع لتخزين الغاز بتقنية الحقن المعالج

السعودية تعلن تشغيل أول مشروع لتخزين الغاز بتقنية الحقن المعالج

سبوتنيك عربي

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن بدء تشغيل أول مشروع في المملكة لتخزين الغاز الطبيعي عن طريق حقن الغاز المعالج، وذلك في مكمن الحوية عنيزة. 29.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-29T13:48+0000

2024-09-29T13:48+0000

2024-09-29T13:48+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

اقتصاد

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1d/1093240046_0:110:2956:1773_1920x0_80_0_0_62103ed704f1d357a084c3430d53c23c.jpg

وذكرت وزارة الطاقة السعودية في بيان، أن المشروع يساهم في إدارة التغيرات الموسمية على الطلب، وتحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل وخفض الانبعاثات الكربونية.وأضافت الوزارة أن المملكة ستبدأ عمليات حقن الغاز الطبيعي وإعادة إنتاجه عن طريق حقن الغاز المعالج في باطن الأرض، لافتةً إلى أن المشروع سيكون هو الأول من نوعه.وأكدت أنه ستتم إعادة إنتاج المخزون في شبكة الغاز الرئيسة بمعدل 2 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم، بحسب البيان.كما أكدت الوزارة أن الغاز الطبيعي يعد "ركيزة في التحول إلى مزيج الطاقة الأمثل وإزاحة الوقود السائل".وكانت السعودية قد أعلنت، في وقت سابق، أن شركة "أرامكو" السعودية تمكنت من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي.وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الكميات الإضافية المؤكدة بلغت 15 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز، وملياري برميل من المكثفات.تجدر الإشارة إلى أن كميات الموارد في حقل الجافورة أصبحت تُقدّر بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و75 مليار برميل من المكثفات، حسبما أفادت الوكالة.وفي السياق، أشارت تقارير اقتصادية إلى أن الإعلان عن زيادة احتياطيات الغاز في الجافورة له دلالات استراتيجية، ويعد دليلا جديدا على توجه السعودية للغاز من أجل دعم تحول الطاقة محلياً والاعتماد على مصادر طاقة أنظف.وأوضحت التقارير أن لدى غاز الجافورة 3 مزايا استراتيجية، أولها أهميته لبرنامج خفض استهلاك السوائل البترولية وتصديرها بدلاً من حرقها، وثانيها أنه أساس برنامج "أرامكو" لتصبح أكبر مصدر هيدروجين أزرق في العالم، وثالثها أنه قد يكون الدافع وراء توجه السعودية لتصدير الغاز الطبيعي المسال للعالم للمرة الأولى.

https://sarabic.ae/20240225/السعودية-تعلن-عن-زيادة-ضخمة-في-احتياطياتها-من-الغاز-الطبيعي-1086382986.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, الأخبار