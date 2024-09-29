السعودية... حريق ضخم في سوق جدة الدولي البالغ عمره نصف قرن.. فيديو
© AP Photo / Max Whittakerحريق
حريق
© AP Photo / Max Whittaker
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استيقظ مواطنو المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، على حادثة أثارت مشاعرهم، وهي اندلاع حريق ضخم في سوق جدة الدولي.
وضجّت حسابات "السوشيال ميديا" بمقاطع مصورة للحريق، الذي شبّ صباح اليوم، وتسبب في انهيار أجزاء من سقف وواجهة السوق الجنوبية.
سوق جدة الدولي اليوم 😢😢— عبدالله (@7YGLaF1) September 29, 2024
مركز ذكريات اهل جدة 😢 pic.twitter.com/E68BeHCh5W
كما أظهرت فيديوهات أخرى، قيام فرق الدفاع المدني السعودية بمواصلة عمليات إخماد الحريق الضخم.
🎥#فيديو | حريق في سوق جدة الدولي يتسبب في انهيار أجزاء من سقف وواجهة السوق الجنوبية.. وفرق الدفاع المدني تواصل عمليات الإخماد.— عكاظ (@OKAZ_online) September 29, 2024
إبراهيم العلوي @i_waleeed22#عكاظ pic.twitter.com/eVvrLtMbqQ
ولم تتضح أسباب حريق سوق جدة الدولي حتى لحظة كتابة هذه السطور، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
تصوير علوي— صوت الـجزيرة (@soutaljazeera) September 29, 2024
يوضح حجم الاضرار في #سوق_جدة_الدولي .#جدة #جده_ٱلأن https://t.co/TlcJ17pEiC pic.twitter.com/VZhlLzpyti
وعبّر العديد من المستخدمين على منصة "إكس"، عن حزنهم لحريق سوق جدة الدولي، لكونهم يمتلكون فيه ذكريات عديدة منذ الطفولة، ومنها رائحته المميزة، وضمّه متجرا لبيع السلاحف.
فعلا سوق جده الدولي كان له ذكريات الطفولة والسلاحف اللي فيه وسوبرماركت السروات وكان زمان محل الفيديو اللي اؤجر منه فيه 🥺🥺يارب مايكون ادمر كامل ويرجع🥺 https://t.co/4Jpuw7q1Qo— هديل السلام (@5555_halsalam) September 29, 2024
ذكريات الطفولة واحلى الايام والسلاحف والرسام وريحة السوق المميزة— اديب الجعفري (@adeeeeb84) September 29, 2024
الله يعوضهم ويعوضنا خير 💔💔😔😔
#سوق_جدة_الدولي
وتم إنشاء سوق جدة الدولي قبل نحو 50 عاما، وكان الأحدث في عصره، قبل أن تخطف المراكز التجارية الطابقية (المولات) الأضواء منه في السنوات الأخيرة.
ويتضمن السوق نحو 200 محل تجاري، بينها محلات الملابس والأحذية، والحقائب والديكورات، والمطاعم والمجوهرات.