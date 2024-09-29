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عالم سبوتنيك
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قوانين الاقتصاد
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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شؤون عسكرية
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30 د
صدى الحياة
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11:31 GMT
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مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20240929/السعودية-حريق-ضخم-في-سوق-جدة-الدولي-البالغ-عمره-نصف-قرن-فيديو-1093240648.html
السعودية... حريق ضخم في سوق جدة الدولي البالغ عمره نصف قرن.. فيديو
السعودية... حريق ضخم في سوق جدة الدولي البالغ عمره نصف قرن.. فيديو
سبوتنيك عربي
استيقظ مواطنو المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، على حادثة أثارت مشاعرهم، وهي اندلاع حريق ضخم في سوق جدة الدولي. 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T13:57+0000
2024-09-29T13:57+0000
مجتمع
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وضجّت حسابات "السوشيال ميديا" بمقاطع مصورة للحريق، الذي شبّ صباح اليوم، وتسبب في انهيار أجزاء من سقف وواجهة السوق الجنوبية.كما أظهرت فيديوهات أخرى، قيام فرق الدفاع المدني السعودية بمواصلة عمليات إخماد الحريق الضخم.ولم تتضح أسباب حريق سوق جدة الدولي حتى لحظة كتابة هذه السطور، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.وعبّر العديد من المستخدمين على منصة "إكس"، عن حزنهم لحريق سوق جدة الدولي، لكونهم يمتلكون فيه ذكريات عديدة منذ الطفولة، ومنها رائحته المميزة، وضمّه متجرا لبيع السلاحف.وتم إنشاء سوق جدة الدولي قبل نحو 50 عاما، وكان الأحدث في عصره، قبل أن تخطف المراكز التجارية الطابقية (المولات) الأضواء منه في السنوات الأخيرة.ويتضمن السوق نحو 200 محل تجاري، بينها محلات الملابس والأحذية، والحقائب والديكورات، والمطاعم والمجوهرات.
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أخبار السعودية اليوم, السعودية, منوعات
أخبار السعودية اليوم, السعودية, منوعات

السعودية... حريق ضخم في سوق جدة الدولي البالغ عمره نصف قرن.. فيديو

13:57 GMT 29.09.2024
© AP Photo / Max Whittakerحريق
حريق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
حريق
© AP Photo / Max Whittaker
تابعنا عبر
استيقظ مواطنو المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، على حادثة أثارت مشاعرهم، وهي اندلاع حريق ضخم في سوق جدة الدولي.
وضجّت حسابات "السوشيال ميديا" بمقاطع مصورة للحريق، الذي شبّ صباح اليوم، وتسبب في انهيار أجزاء من سقف وواجهة السوق الجنوبية.
كما أظهرت فيديوهات أخرى، قيام فرق الدفاع المدني السعودية بمواصلة عمليات إخماد الحريق الضخم.
ولم تتضح أسباب حريق سوق جدة الدولي حتى لحظة كتابة هذه السطور، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وعبّر العديد من المستخدمين على منصة "إكس"، عن حزنهم لحريق سوق جدة الدولي، لكونهم يمتلكون فيه ذكريات عديدة منذ الطفولة، ومنها رائحته المميزة، وضمّه متجرا لبيع السلاحف.
وتم إنشاء سوق جدة الدولي قبل نحو 50 عاما، وكان الأحدث في عصره، قبل أن تخطف المراكز التجارية الطابقية (المولات) الأضواء منه في السنوات الأخيرة.
ويتضمن السوق نحو 200 محل تجاري، بينها محلات الملابس والأحذية، والحقائب والديكورات، والمطاعم والمجوهرات.
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