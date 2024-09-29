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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240929/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ماكييفكا-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1093234933.html
القوات الروسية تحرر بلدة ماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة ماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات تجمع "زاباد"(الغرب) الروسية، حررت بلدة ماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T10:03+0000
2024-09-29T10:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة: "قوات تجمع "زاباد"(الغرب)، خلال العمليات الهجومية الناجحة حررت بلدة ماكييفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية".وأضاف التقرير: "تم إلحاق الهزيمة بالقوى البشرية والمعدات التابعة للألوية الهجومية الآلية 44 و53 واللواء الهجومي الثالث ولواء الدفاع 117 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق مقاطعات كوبيانسك وخاركوف، وفي ماكييفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وفي غريغوروفكا و تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية". وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.خبير: أمريكا فتحت معركة في أوروبا باستخدام أوكرانياوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240929/إعلام-بايدن-يتراجع-عن-وعوده-بشأن-أوكرانيا-1093231491.html
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روسيا

القوات الروسية تحرر بلدة ماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية

10:03 GMT 29.09.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورفريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات تجمع "زاباد"(الغرب) الروسية، حررت بلدة ماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة: "قوات تجمع "زاباد"(الغرب)، خلال العمليات الهجومية الناجحة حررت بلدة ماكييفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية".
وأضاف التقرير: "تم إلحاق الهزيمة بالقوى البشرية والمعدات التابعة للألوية الهجومية الآلية 44 و53 واللواء الهجومي الثالث ولواء الدفاع 117 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق مقاطعات كوبيانسك وخاركوف، وفي ماكييفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وفي غريغوروفكا و تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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05:32 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
خبير: أمريكا فتحت معركة في أوروبا باستخدام أوكرانيا
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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