https://sarabic.ae/20240929/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ماكييفكا-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1093234933.html
القوات الروسية تحرر بلدة ماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة ماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات تجمع "زاباد"(الغرب) الروسية، حررت بلدة ماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T10:03+0000
2024-09-29T10:03+0000
2024-09-29T10:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة: "قوات تجمع "زاباد"(الغرب)، خلال العمليات الهجومية الناجحة حررت بلدة ماكييفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية".وأضاف التقرير: "تم إلحاق الهزيمة بالقوى البشرية والمعدات التابعة للألوية الهجومية الآلية 44 و53 واللواء الهجومي الثالث ولواء الدفاع 117 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق مقاطعات كوبيانسك وخاركوف، وفي ماكييفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وفي غريغوروفكا و تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية". وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.خبير: أمريكا فتحت معركة في أوروبا باستخدام أوكرانياوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240929/إعلام-بايدن-يتراجع-عن-وعوده-بشأن-أوكرانيا-1093231491.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تحرر بلدة ماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات تجمع "زاباد"(الغرب) الروسية، حررت بلدة ماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة: "قوات تجمع "زاباد"(الغرب)، خلال العمليات الهجومية الناجحة حررت بلدة ماكييفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية".
وأضاف التقرير: "تم إلحاق الهزيمة بالقوى البشرية والمعدات التابعة للألوية الهجومية الآلية 44 و53 واللواء الهجومي الثالث ولواء الدفاع 117 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق مقاطعات كوبيانسك وخاركوف، وفي ماكييفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وفي غريغوروفكا و تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.