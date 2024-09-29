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روسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا
روسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا
سبوتنيك عربي
قدّم وفد مقاطعة نيجني نوفغورود في روسيا الاتحادية، اليوم الأحد، ثلاث سيارات إسعاف، وثلاث عيادات طبية متنقلة، وسيارة تمريض، وذلك في إطار المساعدات الطبية... 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T17:36+0000
2024-09-29T17:36+0000
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وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في اللاذقية، أن السيارات التي قدمها الوفد الروسي، تسلمتها "مؤسسة العرين الإنسانية" ليتم وضعها بالخدمة مباشرة وتوزيعها على الأماكن الأكثر حاجة، وذلك بالتنسيق مع مركز التنسيق الروسي قي قاعدة حميميم.وقال نائب محافظ مقاطعة نيجني نوفغورود، بيتر فيتاليفيتش بانيكوف، في تصريح صحفي نقلته "سبوتنيك"، إن هذه المساعدات الصحية هي دفعة أولى، فيما يتم حالياً التجهيز لإرسال شحنة مساعدات إنسانية جديدة تتضمن آليات وأدوية وتسليمها لمديرية الصحة في اللاذقية.وأشار بانيكوف إلى أن هذه المساعدات تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين قادة البلدين لدعم عمل المنظومة الصحية، خاصة أنه من المعلوم للجميع حجم الخسائر التي تكبدها القطاع الصحي في سوريا نتيجة الحرب والظروف الصعبة التي مر بها الشعب السوري.وشدد بانيكوف على حرص مقاطعة نيجني نوفغورود على مواصلة تعزيز التعاون وتنفيذ مشاريع مهمة في مجالات عدة، وتهيئة جميع الظروف اللازمة لتنفيذها بما يحقق الفائدة للجانبين.من جهته، قال رئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب: "نتيجة تضرر المنظومة الصحية في سوريا بعد الحرب الإرهابية، أصبحنا بأمس الحاجة لهذه السيارات المزودة بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية، لدعم المنظومة الصحية في اللاذقية ورفع درجة الاستجابة والارتقاء بمستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين".وأكد حبيب أنه سيتم وضع السيارات بالخدمة مباشرة من خلال مؤسسة العرين الإنسانية وبالتنسيق مع مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم لتخديم التجمعات السكنية في الأرياف البعيدة وتقديم الخدمات الطبية المطلوبة مباشرة بجودة عالية.كما أشار حبيب إلى أنه يرافق نائب محافظ مقاطعة نيجني نوفغورود في زيارته إلى اللاذقية، فريق طبي يرأسه طبيب مختص بجراحة السرطان، وقد أجرى، إلى جانب طاقم طبي سوري، عملاً جراحياً لمريض سرطان، موضحاً أنه تم تجهيز عيادة للطبيب الذي سيوجد في اللاذقية لمدة أربعة ايام، حيث تقدم له كافة التحاليل والصور المتعلقة ببعض المرضى ليقوم بدراستها وارسالها لموسكو لتقديم المساعدة اللازمة في هذا الإطار.وأضاف حبيب: "لدينا في سوريا طواقم طبية نفخر بها وهي على قدر كبير من الخبرة والتميّز، لكن الاستفادة من الخبرات الروسية تزيد طواقمنا الطبية خبرة أكثر، خاصة أننا حالياً بصدد تطوير المنظومة الصحية بشكل عام".ولفت حبيب إلى أن الوفد الروسي سيزور دار الأيتام لتقديم المساعدات والهدايا للأطفال الأيتام، بالإضافة لزيارة مدرسة الكميت للمتفوقين حيث سيتم افتتاح صف تفاعلي بتجهيزات روسية.بدوره، بيّن ممثل مؤسسة العرين الإنسانية الدكتور ياسر زلف أنه بالتنسيق مع مركز التنسيق الروسي تم اليوم استلام سيارات إسعاف، ثلاث منها عبارة عن وحدات عناية مركزة مزودة بكل المعدات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الإسعافية الحرجة في المكان ونقلها لمسافات بعيدة، وثلاث عيادات طبية متنقلة كل منها مجهزة بمولدة كهرباء مستقلة وسيارة تمريض، حيث سيتم توزيعها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية لضمان توفير الخدمات الطبية لمستحقيها في الأرياف البعيدة.وأكد زلف أنه تم تدريب فرق طبية تضم أطباء وممرضين على استخدام هذه التجهيزات الطبية المتطورة، من قبل أطباء روس، لافتاً إلى أنه سيتم توزيع هذه السيارات في الأماكن االتي بحاجة وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية.
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

روسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا

17:36 GMT 29.09.2024
© Sputnik . Munzer Saidروسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا
روسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
© Sputnik . Munzer Said
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حصري
قدّم وفد مقاطعة نيجني نوفغورود في روسيا الاتحادية، اليوم الأحد، ثلاث سيارات إسعاف، وثلاث عيادات طبية متنقلة، وسيارة تمريض، وذلك في إطار المساعدات الطبية المتواصلة التي تقدمها روسيا الاتحادية لدعم المنظومة الصحية في سوريا.
وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في اللاذقية، أن السيارات التي قدمها الوفد الروسي، تسلمتها "مؤسسة العرين الإنسانية" ليتم وضعها بالخدمة مباشرة وتوزيعها على الأماكن الأكثر حاجة، وذلك بالتنسيق مع مركز التنسيق الروسي قي قاعدة حميميم.
وقال نائب محافظ مقاطعة نيجني نوفغورود، بيتر فيتاليفيتش بانيكوف، في تصريح صحفي نقلته "سبوتنيك"، إن هذه المساعدات الصحية هي دفعة أولى، فيما يتم حالياً التجهيز لإرسال شحنة مساعدات إنسانية جديدة تتضمن آليات وأدوية وتسليمها لمديرية الصحة في اللاذقية.
© Sputnik . Munzer Saidروسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا
روسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
روسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا
© Sputnik . Munzer Said
وأشار بانيكوف إلى أن هذه المساعدات تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين قادة البلدين لدعم عمل المنظومة الصحية، خاصة أنه من المعلوم للجميع حجم الخسائر التي تكبدها القطاع الصحي في سوريا نتيجة الحرب والظروف الصعبة التي مر بها الشعب السوري.
© Sputnik . Munzer Saidروسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا
روسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
روسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا
© Sputnik . Munzer Said
وشدد بانيكوف على حرص مقاطعة نيجني نوفغورود على مواصلة تعزيز التعاون وتنفيذ مشاريع مهمة في مجالات عدة، وتهيئة جميع الظروف اللازمة لتنفيذها بما يحقق الفائدة للجانبين.
© Sputnik . Munzer Saidروسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا
روسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
روسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا
© Sputnik . Munzer Said
من جهته، قال رئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب: "نتيجة تضرر المنظومة الصحية في سوريا بعد الحرب الإرهابية، أصبحنا بأمس الحاجة لهذه السيارات المزودة بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية، لدعم المنظومة الصحية في اللاذقية ورفع درجة الاستجابة والارتقاء بمستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين".
© Sputnik . Munzer Saidروسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا
روسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
روسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا
© Sputnik . Munzer Said
وأكد حبيب أنه سيتم وضع السيارات بالخدمة مباشرة من خلال مؤسسة العرين الإنسانية وبالتنسيق مع مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم لتخديم التجمعات السكنية في الأرياف البعيدة وتقديم الخدمات الطبية المطلوبة مباشرة بجودة عالية.
© Sputnik . Munzer Saidروسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا
روسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
روسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا
© Sputnik . Munzer Said
كما أشار حبيب إلى أنه يرافق نائب محافظ مقاطعة نيجني نوفغورود في زيارته إلى اللاذقية، فريق طبي يرأسه طبيب مختص بجراحة السرطان، وقد أجرى، إلى جانب طاقم طبي سوري، عملاً جراحياً لمريض سرطان، موضحاً أنه تم تجهيز عيادة للطبيب الذي سيوجد في اللاذقية لمدة أربعة ايام، حيث تقدم له كافة التحاليل والصور المتعلقة ببعض المرضى ليقوم بدراستها وارسالها لموسكو لتقديم المساعدة اللازمة في هذا الإطار.
© Sputnik . Munzer Saidروسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا
روسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
روسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا
© Sputnik . Munzer Said
وأضاف حبيب: "لدينا في سوريا طواقم طبية نفخر بها وهي على قدر كبير من الخبرة والتميّز، لكن الاستفادة من الخبرات الروسية تزيد طواقمنا الطبية خبرة أكثر، خاصة أننا حالياً بصدد تطوير المنظومة الصحية بشكل عام".
© Sputnik . Munzer Saidروسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا
روسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
روسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا
© Sputnik . Munzer Said
ولفت حبيب إلى أن الوفد الروسي سيزور دار الأيتام لتقديم المساعدات والهدايا للأطفال الأيتام، بالإضافة لزيارة مدرسة الكميت للمتفوقين حيث سيتم افتتاح صف تفاعلي بتجهيزات روسية.
© Sputnik . Munzer Saidروسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا
روسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
روسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا
© Sputnik . Munzer Said
بدوره، بيّن ممثل مؤسسة العرين الإنسانية الدكتور ياسر زلف أنه بالتنسيق مع مركز التنسيق الروسي تم اليوم استلام سيارات إسعاف، ثلاث منها عبارة عن وحدات عناية مركزة مزودة بكل المعدات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الإسعافية الحرجة في المكان ونقلها لمسافات بعيدة، وثلاث عيادات طبية متنقلة كل منها مجهزة بمولدة كهرباء مستقلة وسيارة تمريض، حيث سيتم توزيعها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية لضمان توفير الخدمات الطبية لمستحقيها في الأرياف البعيدة.
© Sputnik . Munzer Saidروسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا
روسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
روسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا
© Sputnik . Munzer Said
وأكد زلف أنه تم تدريب فرق طبية تضم أطباء وممرضين على استخدام هذه التجهيزات الطبية المتطورة، من قبل أطباء روس، لافتاً إلى أنه سيتم توزيع هذه السيارات في الأماكن االتي بحاجة وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية.
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