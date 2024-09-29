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https://sarabic.ae/20240929/عصابة-في-دولة-عربية-تقنع-الضحايا-بالتأمين-على-عيونهم-ثم-تفقؤها-مقابل-5-مليون-دولار-1093235924.html
عصابة في دولة عربية تقنع الضحايا بالتأمين على عيونهم ثم تفقؤها مقابل 5 مليون دولار
عصابة في دولة عربية تقنع الضحايا بالتأمين على عيونهم ثم تفقؤها مقابل 5 مليون دولار
سبوتنيك عربي
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على عصابة متخصصة في الاتجار بالأعضاء البشرية في محافظة سوهاج بجنوب مصر. 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T11:33+0000
2024-09-29T11:33+0000
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وحسب موقع "القاهرة 24"، كشفت السلطات في مصر مخطط إجرامي معقد لاستدراج المواطنين المحتاجين للمال، ودفعهم للتأمين على أعضائهم، ثم إتلافها عن عمد للحصول على تعويضات ضخمة من شركات التأمين.بدأت القضية بالصدفة عندما لاحظ أحد العاملين في مستشفى سوهاج العام نقصا في المحاليل الطبية المستخدمة في العمليات الجراحية.وبعد تحقيق داخلي، تبيّن تورط ممرض في سرقة هذه المحاليل. وعند التحقيق معه من قبل السلطات، اعترف الممرض بضلوعه في شبكة أوسع تقوم بإتلاف الأعضاء البشرية المؤمن عليها، مثل العيون والساقين، للحصول على التعويض المالي.وأظهرت التحقيقات أن العصابة كانت تستدرج المواطنين المحتاجين من خلال إغراءات مالية كبيرة، حيث يقومون بالتأمين على أعضائهم بمبالغ تصل إلى ملايين الجنيهات.ويقوم الممرضون بفقء العين أو إتلاف العضو باستخدام مواد طبية، ثم يفتعلون حادثا مروريا مزيفا بالتعاون مع سائقين، لإظهار أن الإصابة حدثت بشكل عرضي، مما يُلزم شركة التأمين بدفع التعويض.وأشارت التحقيقات إلى أن العصابة تمكنت من استدراج موظف حكومي للتأمين على إحدى عينيه، وبعد دفع بعض الأقساط الشهرية، قاموا بفقء عينه، واختلقوا حادثا مروريا للحصول على التأمين بشكل قانوني. نفس الأسلوب تم تطبيقه على ضحية أخرى، حيث أجروا له عملية قطع ساق ليتمكنوا من الحصول على مبلغ التأمين الضخم.ولا تزال السلطات المصرية تجري مزيدا من التحقيقات مع أعضاء التنظيم لكشف المزيد من التفاصيل حول الأنشطة غير القانونية لهذه العصابة.(1 دولار أمريكي= 48.4 جنيه مصري)
https://sarabic.ae/20211210/الصدفة-تقود-لـاكتشاف-ضخم-في-مصر-أثناء-ضبط-عصابة-تنقيب-عن-الآثار-1053769804.html
https://sarabic.ae/20211124/أجروا-120-عملية-زراعة-كلى-3-أطباء-يتزعمون-عصابة-للاتجار-في-الأعضاء-البشرية-في-مصر-1053169706.html
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مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار

عصابة في دولة عربية تقنع الضحايا بالتأمين على عيونهم ثم تفقؤها مقابل 5 مليون دولار

11:33 GMT 29.09.2024
© Photo / Unsplash/ Victor Freitas عين
عين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
© Photo / Unsplash/ Victor Freitas
تابعنا عبر
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على عصابة متخصصة في الاتجار بالأعضاء البشرية في محافظة سوهاج بجنوب مصر.
وحسب موقع "القاهرة 24"، كشفت السلطات في مصر مخطط إجرامي معقد لاستدراج المواطنين المحتاجين للمال، ودفعهم للتأمين على أعضائهم، ثم إتلافها عن عمد للحصول على تعويضات ضخمة من شركات التأمين.
بدأت القضية بالصدفة عندما لاحظ أحد العاملين في مستشفى سوهاج العام نقصا في المحاليل الطبية المستخدمة في العمليات الجراحية.
وبعد تحقيق داخلي، تبيّن تورط ممرض في سرقة هذه المحاليل. وعند التحقيق معه من قبل السلطات، اعترف الممرض بضلوعه في شبكة أوسع تقوم بإتلاف الأعضاء البشرية المؤمن عليها، مثل العيون والساقين، للحصول على التعويض المالي.
العثور على عدد من المومياء في تابوت أسود في الإسكندرية، شمال مصر 19 يوليو/ تموز 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
الصدفة تقود لـ"اكتشاف ضخم" في مصر أثناء ضبط عصابة تنقيب عن الآثار
10 ديسمبر 2021, 09:04 GMT
وأظهرت التحقيقات أن العصابة كانت تستدرج المواطنين المحتاجين من خلال إغراءات مالية كبيرة، حيث يقومون بالتأمين على أعضائهم بمبالغ تصل إلى ملايين الجنيهات.
في حالة العين، كان المبلغ يصل إلى 25 مليون جنيه (أكثر من 5 ملايين دولار)، وللساق إلى 70 مليون جنيه (أكثر من 14 مليون دولار).
ويقوم الممرضون بفقء العين أو إتلاف العضو باستخدام مواد طبية، ثم يفتعلون حادثا مروريا مزيفا بالتعاون مع سائقين، لإظهار أن الإصابة حدثت بشكل عرضي، مما يُلزم شركة التأمين بدفع التعويض.
الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
أجروا 120 عملية زراعة كلى... 3 أطباء يتزعمون عصابة للاتجار في الأعضاء البشرية في مصر
24 نوفمبر 2021, 12:15 GMT
وأشارت التحقيقات إلى أن العصابة تمكنت من استدراج موظف حكومي للتأمين على إحدى عينيه، وبعد دفع بعض الأقساط الشهرية، قاموا بفقء عينه، واختلقوا حادثا مروريا للحصول على التأمين بشكل قانوني. نفس الأسلوب تم تطبيقه على ضحية أخرى، حيث أجروا له عملية قطع ساق ليتمكنوا من الحصول على مبلغ التأمين الضخم.
ولا تزال السلطات المصرية تجري مزيدا من التحقيقات مع أعضاء التنظيم لكشف المزيد من التفاصيل حول الأنشطة غير القانونية لهذه العصابة.
(1 دولار أمريكي= 48.4 جنيه مصري)
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