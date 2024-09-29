https://sarabic.ae/20240929/عصابة-في-دولة-عربية-تقنع-الضحايا-بالتأمين-على-عيونهم-ثم-تفقؤها-مقابل-5-مليون-دولار-1093235924.html

عصابة في دولة عربية تقنع الضحايا بالتأمين على عيونهم ثم تفقؤها مقابل 5 مليون دولار

عصابة في دولة عربية تقنع الضحايا بالتأمين على عيونهم ثم تفقؤها مقابل 5 مليون دولار

سبوتنيك عربي

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على عصابة متخصصة في الاتجار بالأعضاء البشرية في محافظة سوهاج بجنوب مصر. 29.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-29T11:33+0000

2024-09-29T11:33+0000

2024-09-29T11:33+0000

مجتمع

مصر

أخبار مصر الآن

منوعات

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/07/1092488053_0:91:1184:757_1920x0_80_0_0_e679b49d6639efba082d49120e899ea5.jpg

وحسب موقع "القاهرة 24"، كشفت السلطات في مصر مخطط إجرامي معقد لاستدراج المواطنين المحتاجين للمال، ودفعهم للتأمين على أعضائهم، ثم إتلافها عن عمد للحصول على تعويضات ضخمة من شركات التأمين.بدأت القضية بالصدفة عندما لاحظ أحد العاملين في مستشفى سوهاج العام نقصا في المحاليل الطبية المستخدمة في العمليات الجراحية.وبعد تحقيق داخلي، تبيّن تورط ممرض في سرقة هذه المحاليل. وعند التحقيق معه من قبل السلطات، اعترف الممرض بضلوعه في شبكة أوسع تقوم بإتلاف الأعضاء البشرية المؤمن عليها، مثل العيون والساقين، للحصول على التعويض المالي.وأظهرت التحقيقات أن العصابة كانت تستدرج المواطنين المحتاجين من خلال إغراءات مالية كبيرة، حيث يقومون بالتأمين على أعضائهم بمبالغ تصل إلى ملايين الجنيهات.ويقوم الممرضون بفقء العين أو إتلاف العضو باستخدام مواد طبية، ثم يفتعلون حادثا مروريا مزيفا بالتعاون مع سائقين، لإظهار أن الإصابة حدثت بشكل عرضي، مما يُلزم شركة التأمين بدفع التعويض.وأشارت التحقيقات إلى أن العصابة تمكنت من استدراج موظف حكومي للتأمين على إحدى عينيه، وبعد دفع بعض الأقساط الشهرية، قاموا بفقء عينه، واختلقوا حادثا مروريا للحصول على التأمين بشكل قانوني. نفس الأسلوب تم تطبيقه على ضحية أخرى، حيث أجروا له عملية قطع ساق ليتمكنوا من الحصول على مبلغ التأمين الضخم.ولا تزال السلطات المصرية تجري مزيدا من التحقيقات مع أعضاء التنظيم لكشف المزيد من التفاصيل حول الأنشطة غير القانونية لهذه العصابة.(1 دولار أمريكي= 48.4 جنيه مصري)

https://sarabic.ae/20211210/الصدفة-تقود-لـاكتشاف-ضخم-في-مصر-أثناء-ضبط-عصابة-تنقيب-عن-الآثار-1053769804.html

https://sarabic.ae/20211124/أجروا-120-عملية-زراعة-كلى-3-أطباء-يتزعمون-عصابة-للاتجار-في-الأعضاء-البشرية-في-مصر-1053169706.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار