https://sarabic.ae/20240929/لقطة-مدهشة-مشجع-كرة-قدم-يكسب-40-ألف-يورو-في-تحد-طريف-وصعب-فيديو-1093237826.html
لقطة مدهشة.. مشجع كرة قدم يكسب 40 ألف يورو في تحد طريف وصعب.. فيديو
لقطة مدهشة.. مشجع كرة قدم يكسب 40 ألف يورو في تحد طريف وصعب.. فيديو
سبوتنيك عربي
تمكن مشجع كرة قدم في جمهورية التشيك، أن يقتنص مبلغ 40 ألف يورو دفعة واحدة، بعد أن فاز في تحد صعب خلال إحدى المباريات. 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T12:13+0000
2024-09-29T12:13+0000
2024-09-29T12:13+0000
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وقام المشجع وبكل ثقة، بتسديد هدف داخل مرمى مصغر، وهو من منتصف الملعب، ليفوز بمبلغ 40 ألف يورو.وتداول مستخدمو مواقع التواصل اللقطة المبهرة بصورة واسعة عبر حساباتهم، وأشادوا بمهارة المشجع في ركلته، التي ضمنت له مبلغ 40 ألف يورو.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار كرة القدم, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار كرة القدم, الأخبار
لقطة مدهشة.. مشجع كرة قدم يكسب 40 ألف يورو في تحد طريف وصعب.. فيديو
تمكن مشجع كرة قدم في جمهورية التشيك، أن يقتنص مبلغ 40 ألف يورو دفعة واحدة، بعد أن فاز في تحد صعب خلال إحدى المباريات.
وقام المشجع وبكل ثقة، بتسديد هدف داخل مرمى مصغر، وهو من منتصف الملعب، ليفوز بمبلغ 40 ألف يورو.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل اللقطة المبهرة بصورة واسعة عبر حساباتهم، وأشادوا بمهارة المشجع في ركلته، التي ضمنت له مبلغ 40 ألف يورو.