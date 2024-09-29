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عالم سبوتنيك
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قوانين الاقتصاد
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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ملفات ساخنة
بعد إعلان إسرائيل اغتيال نصر الله، هل تتدخل إيران في الحرب
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شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
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https://sarabic.ae/20240929/لقطة-مدهشة-مشجع-كرة-قدم-يكسب-40-ألف-يورو-في-تحد-طريف-وصعب-فيديو-1093237826.html
لقطة مدهشة.. مشجع كرة قدم يكسب 40 ألف يورو في تحد طريف وصعب.. فيديو
لقطة مدهشة.. مشجع كرة قدم يكسب 40 ألف يورو في تحد طريف وصعب.. فيديو
سبوتنيك عربي
تمكن مشجع كرة قدم في جمهورية التشيك، أن يقتنص مبلغ 40 ألف يورو دفعة واحدة، بعد أن فاز في تحد صعب خلال إحدى المباريات. 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T12:13+0000
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وقام المشجع وبكل ثقة، بتسديد هدف داخل مرمى مصغر، وهو من منتصف الملعب، ليفوز بمبلغ 40 ألف يورو.وتداول مستخدمو مواقع التواصل اللقطة المبهرة بصورة واسعة عبر حساباتهم، وأشادوا بمهارة المشجع في ركلته، التي ضمنت له مبلغ 40 ألف يورو.
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نادي الفيديو, أخبار كرة القدم, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار كرة القدم, الأخبار

لقطة مدهشة.. مشجع كرة قدم يكسب 40 ألف يورو في تحد طريف وصعب.. فيديو

12:13 GMT 29.09.2024
© Photo / unsplash/ jACK MONACHكرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
كرة قدم
© Photo / unsplash/ jACK MONACH
تابعنا عبر
تمكن مشجع كرة قدم في جمهورية التشيك، أن يقتنص مبلغ 40 ألف يورو دفعة واحدة، بعد أن فاز في تحد صعب خلال إحدى المباريات.
وقام المشجع وبكل ثقة، بتسديد هدف داخل مرمى مصغر، وهو من منتصف الملعب، ليفوز بمبلغ 40 ألف يورو.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل اللقطة المبهرة بصورة واسعة عبر حساباتهم، وأشادوا بمهارة المشجع في ركلته، التي ضمنت له مبلغ 40 ألف يورو.
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