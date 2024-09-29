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مدير تربية دمشق لـ "سبوتنيك": قبول جميع الطلاب الوافدين من لبنان في المدارس السورية
مدير تربية دمشق لـ "سبوتنيك": قبول جميع الطلاب الوافدين من لبنان في المدارس السورية
سبوتنيك عربي
قررت وزارة التربية السورية قبول جميع الطلاب الوافدين من الجمهورية اللبنانية، في مدارس الجمهورية العربية السورية. 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T14:47+0000
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وأصدرت الوزارة، اليوم، توجيهًا إلى مديرياتها في جميع المحافظات، "بقبول التلاميذ والطلاب الوافدين من لبنان الشقيق في المدارس السورية في جميع المحافظات".وقال مدير التربية في محافظة دمشق، الدكتور عبد الحكيم الحماد، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك": "يمكن لأي عائلة لبنانية أن تختار المدرسة القريبة من مكان إقامتها لتسجيل أطفالها في الصفوف التي كانوا يدرسون فيها، بعد القيام بسبر معلومات له".وكشف الحماد عن تشكيل لجان مختصة تباشر عملها على الفور لسبر معلومات الطفل المراد تسجيله في المدارس السورية لتحديد مستواه كي لا يخسر أي صف من عمره.وحول الطلاب السوريين الوافدين من لبنان، قال مدير تربية دمشق: "من نافل القول أنهم يستطيعون تسجيل أطفالهم في مدارس بلدهم، وفقا للإجراءات ذاتها".ووفقا للبيانات الرسمية، فقد وصل عدد الوافدين اللبنانيين الذين دخلوا الأراضي السورية نتيجة العدوان الإسرائيلي الدموي على لبنان نحو 22215 شخصا، فيما وصل عدد السوريين العائدين لنحو 65 ألف سوري، أغلبهم من الأطفال والنساء.
https://sarabic.ae/20240926/محافظة-طرطوس-السورية-تنقل-الوافدين-اللبنانيين-إلى-مركز-استضافة-خصص-لهم-1093147598.html
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مدير تربية دمشق لـ "سبوتنيك": قبول جميع الطلاب الوافدين من لبنان في المدارس السورية

14:47 GMT 29.09.2024
© Sputnik . Mohammad Damourوزارة التربية السورية
وزارة التربية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
© Sputnik . Mohammad Damour
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حصري
قررت وزارة التربية السورية قبول جميع الطلاب الوافدين من الجمهورية اللبنانية، في مدارس الجمهورية العربية السورية.
وأصدرت الوزارة، اليوم، توجيهًا إلى مديرياتها في جميع المحافظات، "بقبول التلاميذ والطلاب الوافدين من لبنان الشقيق في المدارس السورية في جميع المحافظات".
وقال مدير التربية في محافظة دمشق، الدكتور عبد الحكيم الحماد، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك": "يمكن لأي عائلة لبنانية أن تختار المدرسة القريبة من مكان إقامتها لتسجيل أطفالها في الصفوف التي كانوا يدرسون فيها، بعد القيام بسبر معلومات له".

وأضاف مدير تربية دمشق: "لا يطلب من عائلة الطالب اللبناني سوى إبراز وثيقة تثبت أنه لبناني كـ "دفتر العائلة" أو "إخراج قيد".

وكشف الحماد عن تشكيل لجان مختصة تباشر عملها على الفور لسبر معلومات الطفل المراد تسجيله في المدارس السورية لتحديد مستواه كي لا يخسر أي صف من عمره.
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26 سبتمبر, 15:21 GMT
وحول الطلاب السوريين الوافدين من لبنان، قال مدير تربية دمشق: "من نافل القول أنهم يستطيعون تسجيل أطفالهم في مدارس بلدهم، وفقا للإجراءات ذاتها".

وبيّن الحماد: "تبعا للأحداث التي يمر بها لبنان الشقيق، فإن وزارة التربية وجهت مديرياتها بالمحافظات لقبول التلاميذ والطلاب الوافدين من القطر اللبناني الشقيق في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الراغبين بمتابعة تحصيلهم العلمي في المدارس السورية في أي محافظة من محافظات القطر".

ووفقا للبيانات الرسمية، فقد وصل عدد الوافدين اللبنانيين الذين دخلوا الأراضي السورية نتيجة العدوان الإسرائيلي الدموي على لبنان نحو 22215 شخصا، فيما وصل عدد السوريين العائدين لنحو 65 ألف سوري، أغلبهم من الأطفال والنساء.
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