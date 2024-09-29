https://sarabic.ae/20240929/مدير-تربية-دمشق-لـ-سبوتنيك-قبول-جميع-الطلاب-الوافدين-من-لبنان-في-المدارس-السورية-1093242641.html

مدير تربية دمشق لـ "سبوتنيك": قبول جميع الطلاب الوافدين من لبنان في المدارس السورية

مدير تربية دمشق لـ "سبوتنيك": قبول جميع الطلاب الوافدين من لبنان في المدارس السورية

سبوتنيك عربي

قررت وزارة التربية السورية قبول جميع الطلاب الوافدين من الجمهورية اللبنانية، في مدارس الجمهورية العربية السورية. 29.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-29T14:47+0000

2024-09-29T14:47+0000

2024-09-29T14:47+0000

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وأصدرت الوزارة، اليوم، توجيهًا إلى مديرياتها في جميع المحافظات، "بقبول التلاميذ والطلاب الوافدين من لبنان الشقيق في المدارس السورية في جميع المحافظات".وقال مدير التربية في محافظة دمشق، الدكتور عبد الحكيم الحماد، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك": "يمكن لأي عائلة لبنانية أن تختار المدرسة القريبة من مكان إقامتها لتسجيل أطفالها في الصفوف التي كانوا يدرسون فيها، بعد القيام بسبر معلومات له".وكشف الحماد عن تشكيل لجان مختصة تباشر عملها على الفور لسبر معلومات الطفل المراد تسجيله في المدارس السورية لتحديد مستواه كي لا يخسر أي صف من عمره.وحول الطلاب السوريين الوافدين من لبنان، قال مدير تربية دمشق: "من نافل القول أنهم يستطيعون تسجيل أطفالهم في مدارس بلدهم، وفقا للإجراءات ذاتها".ووفقا للبيانات الرسمية، فقد وصل عدد الوافدين اللبنانيين الذين دخلوا الأراضي السورية نتيجة العدوان الإسرائيلي الدموي على لبنان نحو 22215 شخصا، فيما وصل عدد السوريين العائدين لنحو 65 ألف سوري، أغلبهم من الأطفال والنساء.

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