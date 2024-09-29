https://sarabic.ae/20240929/ميسي-يفقد-أعصابه-وينفعل-على-حكم-مباراة-في-الدوري-الأمريكي-فيديو-1093232733.html
ميسي يفقد أعصابه وينفعل على حكم مباراة في الدوري الأمريكي... فيديو
ميسي يفقد أعصابه وينفعل على حكم مباراة في الدوري الأمريكي... فيديو
سبوتنيك عربي
في مباراة مثيرة ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، تعادل فريق إنتر ميامي مع تشارلوت بنتيجة 1-1 فجر الأحد، حيث سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا رائعا... 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T07:33+0000
2024-09-29T07:33+0000
2024-09-29T07:33+0000
مجتمع
نادي الفيديو
ليونيل ميسي
أخبار كرة القدم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1d/1093232439_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_39bb78f5678c63d19b1fc3de5fdecd9b.jpg
ورغم تألقه على أرض الملعب، شهدت نهاية المباراة لحظة توتر كبيرة بين ميسي وحكم اللقاء، رامي توشان.وظهر ميسي غاضبًا بشدة بعد صافرة النهاية بسبب قرارات تحكيمية أثارت الجدل. وكان فريق إنتر ميامي قد طالب بركلة جزاء خلال اللقاء، لكن الحكم رفض احتسابها حتى بعد الرجوع إلى تقنية "الفار"، ما أثار استياء ميسي، الذي تعرض للعرقلة أكثر من مرة دون أي تدخل تحكيمي. ووفقًا لتقرير موقع "Ole" الأرجنتيني، فإن ميسي فقد أعصابه ووجه انتقادات حادة للحكم، الذي اكتفى بتحذيره.ويواصل إنتر ميامي تصدره للدوري الأمريكي برصيد 65 نقطة، بينما يتحضر لمباراته المقبلة يوم الأربعاء ضد كولومبوس كرو، الذي يحتل المركز الثاني بـ57 نقطة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1d/1093232439_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_26b2967147f7d3cb8fb636c0aa2e7659.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, ليونيل ميسي, أخبار كرة القدم
نادي الفيديو, ليونيل ميسي, أخبار كرة القدم
ميسي يفقد أعصابه وينفعل على حكم مباراة في الدوري الأمريكي... فيديو
في مباراة مثيرة ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، تعادل فريق إنتر ميامي مع تشارلوت بنتيجة 1-1 فجر الأحد، حيث سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا رائعا أعاد فريقه إلى المباراة.
ورغم تألقه على أرض الملعب، شهدت نهاية المباراة لحظة توتر كبيرة بين ميسي وحكم اللقاء، رامي توشان.
وظهر ميسي غاضبًا بشدة بعد صافرة النهاية بسبب قرارات تحكيمية أثارت الجدل.
وكان فريق إنتر ميامي قد طالب بركلة جزاء خلال اللقاء، لكن الحكم رفض احتسابها حتى بعد الرجوع إلى تقنية "الفار"، ما أثار استياء ميسي
، الذي تعرض للعرقلة أكثر من مرة دون أي تدخل تحكيمي.
ووفقًا لتقرير موقع
"Ole" الأرجنتيني، فإن ميسي فقد أعصابه ووجه انتقادات حادة للحكم، الذي اكتفى بتحذيره.
وأظهرت الكاميرات ميسي وهو يقول للحكم: "أنت شخص سيئ"، ما أدى إلى تلقيه بطاقة صفراء في نهاية اللقاء.
ويواصل إنتر ميامي
تصدره للدوري الأمريكي برصيد 65 نقطة، بينما يتحضر لمباراته المقبلة يوم الأربعاء ضد كولومبوس كرو، الذي يحتل المركز الثاني بـ57 نقطة.