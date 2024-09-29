https://sarabic.ae/20240929/نعيم-قاسم-خليفة-حسن-نصر-الله-المحتمل-1093237549.html
نعيم قاسم.. خليفة حسن نصر الله المحتمل
نعيم قاسم.. خليفة حسن نصر الله المحتمل
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل أمينه العام حسن نصر الله، إثر غارة إسرائيلية استهدفت موقعه في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T14:10+0000
2024-09-29T14:10+0000
2024-09-29T14:10+0000
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وأثيرت تساؤلات كثيرة حول الخليفة المحتمل لحسن نصر الله، في وقت توجهت الأنظار نحو نعيم قاسم، النائب الأول لنصر الله في الترتيب السياسي للحزب اللبناني، كأبرز المرشحين لتولي القيادة بعد تأكيد مقتل نصر الله.
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انفوجرافيك, инфографика
نعيم قاسم.. خليفة حسن نصر الله المحتمل
أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل أمينه العام حسن نصر الله، إثر غارة إسرائيلية استهدفت موقعه في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
وأثيرت تساؤلات كثيرة حول الخليفة المحتمل لحسن نصر الله، في وقت توجهت الأنظار نحو نعيم قاسم، النائب الأول لنصر الله في الترتيب السياسي للحزب اللبناني، كأبرز المرشحين لتولي القيادة بعد تأكيد مقتل نصر الله.