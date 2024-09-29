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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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ملفات ساخنة
بعد إعلان إسرائيل اغتيال نصر الله، هل تتدخل إيران في الحرب
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10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
12:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240929/نعيم-قاسم-خليفة-حسن-نصر-الله-المحتمل-1093237549.html
نعيم قاسم.. خليفة حسن نصر الله المحتمل
نعيم قاسم.. خليفة حسن نصر الله المحتمل
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل أمينه العام حسن نصر الله، إثر غارة إسرائيلية استهدفت موقعه في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. 29.09.2024, سبوتنيك عربي
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وأثيرت تساؤلات كثيرة حول الخليفة المحتمل لحسن نصر الله، في وقت توجهت الأنظار نحو نعيم قاسم، النائب الأول لنصر الله في الترتيب السياسي للحزب اللبناني، كأبرز المرشحين لتولي القيادة بعد تأكيد مقتل نصر الله.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

نعيم قاسم.. خليفة حسن نصر الله المحتمل

14:10 GMT 29.09.2024
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أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل أمينه العام حسن نصر الله، إثر غارة إسرائيلية استهدفت موقعه في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
وأثيرت تساؤلات كثيرة حول الخليفة المحتمل لحسن نصر الله، في وقت توجهت الأنظار نحو نعيم قاسم، النائب الأول لنصر الله في الترتيب السياسي للحزب اللبناني، كأبرز المرشحين لتولي القيادة بعد تأكيد مقتل نصر الله.
نعيم قاسم.. خليفة حسن نصر الله المحتمل - سبوتنيك عربي
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