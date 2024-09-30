https://sarabic.ae/20240930/إعلام-دولة-عريبة-قد-تصبح-قطبا-إقليميا-في-تصنيع-المدرعات-العسكرية-1093286802.html

إعلام: دولة عريبة قد تصبح "قطبا إقليميا" في تصنيع المدرعات العسكرية

إعلام: دولة عريبة قد تصبح "قطبا إقليميا" في تصنيع المدرعات العسكرية

سبوتنيك عربي

أعلنت إدارة الدفاع الوطني المغربية (وزارة الدفاع)، أمس الأحد، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "تاتا أدفانسد سيستمز لميتد" (TASL) التابعة للمجموعة الدولية "... 30.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-30T16:18+0000

2024-09-30T16:18+0000

2024-09-30T16:18+0000

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وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن الاتفاق "يأتي للاستجابة للطلب المحلي وللتصدير نحو الأسواق الخارجية، وأن هذه الخطوة تدل على طموح المغرب وشركة (تاتا أدفانسد سيستمز لميتد) من أجل التطوير المشترك لروابط التعاون جنوب-جنوب، وإرساء قطب إقليمي لإنتاج معدات التنقل الدفاعية".وقال الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، عبد الرحمن مكاوي، إن "الاتفاق جاء في إطار تعزيز منظور ملكي لتقوية وتحديث القوات المسلحة الملكية المغربية وتنويع مصادر تسليحها، وفي سياق الدينامية لصناعة الدفاع التي دشنها جلالة الملك".وأوضح مكاوي، ضمن تصريح لموقع "هسبريس" الإخباري، أنه "من المرتقب أن ينجز المشروع خلال مدة أقصاها 36 شهرا، بمعدل إدماج محلي للتشغيل يبلغ 35%، ليصل عند استكماله إلى 50 %، وهو ما سيتيح إحداث 90 منصب شغل مباشرا و250 منصبا غير مباشر".أضاف عبد السلام: "تم تصميم WhAP 8×8 للعمليات البرمائية أيضا، وهي مجهزة بأجهزة تقنية متطورة؛ وهو ما يجعلها قادرة على عبور المياه الضحلة، حيث تتيح الأنظمة البصرية المتقدمة، بما في ذلك أحدث جيل من الكاميرات الحرارية، لمطلق النار والقائد الحصول على رؤية واضحة للعمليات، حتى في ظروف الرؤية المنخفضة".يشار إلى أن مجموعة "تاتا" الهندية، هي أكبر مجموعة للصناعات الدفاعية في الهند، وخاصة الدبابات والمركبات والمدفعية، ولها تخصصات كثيرة في الهند.

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