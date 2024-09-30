https://sarabic.ae/20240930/إعلام-دولة-عريبة-قد-تصبح-قطبا-إقليميا-في-تصنيع-المدرعات-العسكرية-1093286802.html
إعلام: دولة عريبة قد تصبح "قطبا إقليميا" في تصنيع المدرعات العسكرية
إعلام: دولة عريبة قد تصبح "قطبا إقليميا" في تصنيع المدرعات العسكرية
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة الدفاع الوطني المغربية (وزارة الدفاع)، أمس الأحد، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "تاتا أدفانسد سيستمز لميتد" (TASL) التابعة للمجموعة الدولية "... 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T16:18+0000
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وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن الاتفاق "يأتي للاستجابة للطلب المحلي وللتصدير نحو الأسواق الخارجية، وأن هذه الخطوة تدل على طموح المغرب وشركة (تاتا أدفانسد سيستمز لميتد) من أجل التطوير المشترك لروابط التعاون جنوب-جنوب، وإرساء قطب إقليمي لإنتاج معدات التنقل الدفاعية".وقال الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، عبد الرحمن مكاوي، إن "الاتفاق جاء في إطار تعزيز منظور ملكي لتقوية وتحديث القوات المسلحة الملكية المغربية وتنويع مصادر تسليحها، وفي سياق الدينامية لصناعة الدفاع التي دشنها جلالة الملك".وأوضح مكاوي، ضمن تصريح لموقع "هسبريس" الإخباري، أنه "من المرتقب أن ينجز المشروع خلال مدة أقصاها 36 شهرا، بمعدل إدماج محلي للتشغيل يبلغ 35%، ليصل عند استكماله إلى 50 %، وهو ما سيتيح إحداث 90 منصب شغل مباشرا و250 منصبا غير مباشر".أضاف عبد السلام: "تم تصميم WhAP 8×8 للعمليات البرمائية أيضا، وهي مجهزة بأجهزة تقنية متطورة؛ وهو ما يجعلها قادرة على عبور المياه الضحلة، حيث تتيح الأنظمة البصرية المتقدمة، بما في ذلك أحدث جيل من الكاميرات الحرارية، لمطلق النار والقائد الحصول على رؤية واضحة للعمليات، حتى في ظروف الرؤية المنخفضة".يشار إلى أن مجموعة "تاتا" الهندية، هي أكبر مجموعة للصناعات الدفاعية في الهند، وخاصة الدبابات والمركبات والمدفعية، ولها تخصصات كثيرة في الهند.
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العالم العربي, المغرب العربي, أخبار الهند اليوم
العالم العربي, المغرب العربي, أخبار الهند اليوم
إعلام: دولة عريبة قد تصبح "قطبا إقليميا" في تصنيع المدرعات العسكرية
أعلنت إدارة الدفاع الوطني المغربية (وزارة الدفاع)، أمس الأحد، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "تاتا أدفانسد سيستمز لميتد" (TASL) التابعة للمجموعة الدولية " تاتا غروب" (Tata Group)، بهدف إنتاج مركبة قتالية برية "واب 8×8" (WhAP 8×8)، في مصنع الشركة في المغرب.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن الاتفاق "يأتي للاستجابة للطلب المحلي وللتصدير نحو الأسواق الخارجية، وأن هذه الخطوة تدل على طموح المغرب وشركة (تاتا أدفانسد سيستمز لميتد) من أجل التطوير المشترك لروابط التعاون جنوب-جنوب، وإرساء قطب إقليمي لإنتاج معدات التنقل الدفاعية".
وقال الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، عبد الرحمن مكاوي، إن "الاتفاق جاء في إطار تعزيز منظور ملكي لتقوية وتحديث القوات المسلحة الملكية المغربية وتنويع مصادر تسليحها، وفي سياق الدينامية لصناعة الدفاع التي دشنها جلالة الملك".
وأوضح مكاوي، ضمن تصريح لموقع "هسبريس" الإخباري
، أنه "من المرتقب أن ينجز المشروع خلال مدة أقصاها 36 شهرا، بمعدل إدماج محلي للتشغيل يبلغ 35%، ليصل عند استكماله إلى 50 %، وهو ما سيتيح إحداث 90 منصب شغل مباشرا و250 منصبا غير مباشر".
وتابع الخبير أن توقيع الاتفاقية، الذي جرى بتعليمات ملكية، يهدف لتحويل قطاع الصناعة الحربية والاستثمارات إلى "مجال ريادي قيادي"، ويُحدث نقلة نوعية على مستوى تشغيل الشباب وكذلك الكفاءات، ويعزز الشراكات المختلفة بين المغرب والدول الصاعدة اقتصاديا كالهند والبرازيل والأرجنتين ودول أخرى.
بدوره، أشار الخبير الدولي في إدارة الأزمات، البراق شادي عبد السلام، إلى أن "هذه الاتفاقية تشكل منعطفا مهما لتحويل المغرب إلى قطب إقليمي ودولي في مجال تصنيع معدات التنقل الدفاعية من خلال الحرص على تنزيل الرؤية الملكية لتطوير التصنيع العسكري؛ من خلال تحديد أهداف واضحة تتعلق بزيادة القدرات الدفاعية، وتقييم الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمملكة من خلال تطوير شراكات فاعلة مع شركات ودولية لتعزيز الابتكار".
وعن الناحية التقنية للمركبة القتالية البرية (WhAP 8×8)، أكد عبد السلام أنها "مركبة مدرعة متعددة المهام تنتمي إلى عائلة المركبات المدرعة الناقلة للأفراد، سيتم تطوير تصميمها لتلبية احتياجات القوات المسلحة الملكية في مجالات الاستطلاع، والنقل والدعم الناري حيث تم تصميم بدنها على شكل حرف V خصيصا لتفادي انفجارات العبوات الناسفة والألغام، ما يزيد من قدرة الطاقم على الصمود في الظروف القتالية الصعبة".
أضاف عبد السلام: "تم تصميم WhAP 8×8 للعمليات البرمائية أيضا، وهي مجهزة بأجهزة تقنية متطورة؛ وهو ما يجعلها قادرة على عبور المياه الضحلة، حيث تتيح الأنظمة البصرية المتقدمة، بما في ذلك أحدث جيل من الكاميرات الحرارية، لمطلق النار والقائد الحصول على رؤية واضحة للعمليات، حتى في ظروف الرؤية المنخفضة".
يشار إلى أن مجموعة "تاتا" الهندية، هي أكبر مجموعة للصناعات الدفاعية في الهند، وخاصة الدبابات والمركبات والمدفعية، ولها تخصصات كثيرة في الهند.