إعلام: دولة عريبة قد تصبح "قطبا إقليميا" في تصنيع المدرعات العسكرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
لبنان والعالم
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
بعد إعلان إسرائيل اغتيال نصر الله، هل تتدخل إيران في الحرب
09:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
عشرات القتلى ونزوح نحو مليون لبناني بسبب الهجمات الإسرائيلية ونتنياهو: لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لن تصل إليه ذراع إسرائيل
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: لا خطوط حمراء في المواجهة مع إسرائيل
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240930/إعلام-دولة-عريبة-قد-تصبح-قطبا-إقليميا-في-تصنيع-المدرعات-العسكرية-1093286802.html
إعلام: دولة عريبة قد تصبح "قطبا إقليميا" في تصنيع المدرعات العسكرية
إعلام: دولة عريبة قد تصبح "قطبا إقليميا" في تصنيع المدرعات العسكرية
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة الدفاع الوطني المغربية (وزارة الدفاع)، أمس الأحد، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "تاتا أدفانسد سيستمز لميتد" (TASL) التابعة للمجموعة الدولية "... 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T16:18+0000
2024-09-30T16:18+0000
العالم العربي
المغرب العربي
أخبار الهند اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/0a/1050670752_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_122276f98209fe38a13f85badae02ef3.jpg
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن الاتفاق "يأتي للاستجابة للطلب المحلي وللتصدير نحو الأسواق الخارجية، وأن هذه الخطوة تدل على طموح المغرب وشركة (تاتا أدفانسد سيستمز لميتد) من أجل التطوير المشترك لروابط التعاون جنوب-جنوب، وإرساء قطب إقليمي لإنتاج معدات التنقل الدفاعية".وقال الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، عبد الرحمن مكاوي، إن "الاتفاق جاء في إطار تعزيز منظور ملكي لتقوية وتحديث القوات المسلحة الملكية المغربية وتنويع مصادر تسليحها، وفي سياق الدينامية لصناعة الدفاع التي دشنها جلالة الملك".وأوضح مكاوي، ضمن تصريح لموقع "هسبريس" الإخباري، أنه "من المرتقب أن ينجز المشروع خلال مدة أقصاها 36 شهرا، بمعدل إدماج محلي للتشغيل يبلغ 35%، ليصل عند استكماله إلى 50 %، وهو ما سيتيح إحداث 90 منصب شغل مباشرا و250 منصبا غير مباشر".أضاف عبد السلام: "تم تصميم WhAP 8×8 للعمليات البرمائية أيضا، وهي مجهزة بأجهزة تقنية متطورة؛ وهو ما يجعلها قادرة على عبور المياه الضحلة، حيث تتيح الأنظمة البصرية المتقدمة، بما في ذلك أحدث جيل من الكاميرات الحرارية، لمطلق النار والقائد الحصول على رؤية واضحة للعمليات، حتى في ظروف الرؤية المنخفضة".يشار إلى أن مجموعة "تاتا" الهندية، هي أكبر مجموعة للصناعات الدفاعية في الهند، وخاصة الدبابات والمركبات والمدفعية، ولها تخصصات كثيرة في الهند.
https://sarabic.ae/20240926/استراتيجية-التحول-الرقمي-ما-أهم-نتائجها-المرتقبة-في-المغرب-1093151651.html
https://sarabic.ae/20240927/ما-قصة-فرض-التأشيرة-بين-المغرب-والجزائر-عضو-بـالأمة-الجزائري-يوضح-الأسباب-1093195369.html
https://sarabic.ae/20240929/هل-يرد-المغرب-على-الجزائر-بفرض-تأشيرة-دخول-1093244686.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/0a/1050670752_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_5b7e580371bc9376e7be2c22f1b1a685.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, المغرب العربي, أخبار الهند اليوم
العالم العربي, المغرب العربي, أخبار الهند اليوم

إعلام: دولة عريبة قد تصبح "قطبا إقليميا" في تصنيع المدرعات العسكرية

16:18 GMT 30.09.2024
© AFP 2023 / Fadel Sennaمنطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021
منطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
© AFP 2023 / Fadel Senna
تابعنا عبر
أعلنت إدارة الدفاع الوطني المغربية (وزارة الدفاع)، أمس الأحد، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "تاتا أدفانسد سيستمز لميتد" (TASL) التابعة للمجموعة الدولية " تاتا غروب" (Tata Group)، بهدف إنتاج مركبة قتالية برية "واب 8×8" (WhAP 8×8)، في مصنع الشركة في المغرب.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن الاتفاق "يأتي للاستجابة للطلب المحلي وللتصدير نحو الأسواق الخارجية، وأن هذه الخطوة تدل على طموح المغرب وشركة (تاتا أدفانسد سيستمز لميتد) من أجل التطوير المشترك لروابط التعاون جنوب-جنوب، وإرساء قطب إقليمي لإنتاج معدات التنقل الدفاعية".
وقال الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، عبد الرحمن مكاوي، إن "الاتفاق جاء في إطار تعزيز منظور ملكي لتقوية وتحديث القوات المسلحة الملكية المغربية وتنويع مصادر تسليحها، وفي سياق الدينامية لصناعة الدفاع التي دشنها جلالة الملك".
الرباط - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
استراتيجية "التحول الرقمي"... ما أهم نتائجها المرتقبة في المغرب؟
26 سبتمبر, 17:32 GMT
وأوضح مكاوي، ضمن تصريح لموقع "هسبريس" الإخباري، أنه "من المرتقب أن ينجز المشروع خلال مدة أقصاها 36 شهرا، بمعدل إدماج محلي للتشغيل يبلغ 35%، ليصل عند استكماله إلى 50 %، وهو ما سيتيح إحداث 90 منصب شغل مباشرا و250 منصبا غير مباشر".

وتابع الخبير أن توقيع الاتفاقية، الذي جرى بتعليمات ملكية، يهدف لتحويل قطاع الصناعة الحربية والاستثمارات إلى "مجال ريادي قيادي"، ويُحدث نقلة نوعية على مستوى تشغيل الشباب وكذلك الكفاءات، ويعزز الشراكات المختلفة بين المغرب والدول الصاعدة اقتصاديا كالهند والبرازيل والأرجنتين ودول أخرى.

بدوره، أشار الخبير الدولي في إدارة الأزمات، البراق شادي عبد السلام، إلى أن "هذه الاتفاقية تشكل منعطفا مهما لتحويل المغرب إلى قطب إقليمي ودولي في مجال تصنيع معدات التنقل الدفاعية من خلال الحرص على تنزيل الرؤية الملكية لتطوير التصنيع العسكري؛ من خلال تحديد أهداف واضحة تتعلق بزيادة القدرات الدفاعية، وتقييم الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمملكة من خلال تطوير شراكات فاعلة مع شركات ودولية لتعزيز الابتكار".

منطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
ما قصة فرض "التأشيرة" بين المغرب والجزائر.. عضو بـ"الأمة الجزائري" يوضح الأسباب
27 سبتمبر, 16:24 GMT

وعن الناحية التقنية للمركبة القتالية البرية (WhAP 8×8)، أكد عبد السلام أنها "مركبة مدرعة متعددة المهام تنتمي إلى عائلة المركبات المدرعة الناقلة للأفراد، سيتم تطوير تصميمها لتلبية احتياجات القوات المسلحة الملكية في مجالات الاستطلاع، والنقل والدعم الناري حيث تم تصميم بدنها على شكل حرف V خصيصا لتفادي انفجارات العبوات الناسفة والألغام، ما يزيد من قدرة الطاقم على الصمود في الظروف القتالية الصعبة".

منطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
هل يرد المغرب على الجزائر بفرض "تأشيرة دخول"
أمس, 17:08 GMT
أضاف عبد السلام: "تم تصميم WhAP 8×8 للعمليات البرمائية أيضا، وهي مجهزة بأجهزة تقنية متطورة؛ وهو ما يجعلها قادرة على عبور المياه الضحلة، حيث تتيح الأنظمة البصرية المتقدمة، بما في ذلك أحدث جيل من الكاميرات الحرارية، لمطلق النار والقائد الحصول على رؤية واضحة للعمليات، حتى في ظروف الرؤية المنخفضة".
يشار إلى أن مجموعة "تاتا" الهندية، هي أكبر مجموعة للصناعات الدفاعية في الهند، وخاصة الدبابات والمركبات والمدفعية، ولها تخصصات كثيرة في الهند.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:37 GMTПоврежденный автомобиль на поле, пострадавшем в результате израильского авиаудара в деревне Наби-Шит в восточной части долины Бекаа в Ливане - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل أمس, 21:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала