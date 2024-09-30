https://sarabic.ae/20240930/اليوم-الأخير-من-المناقشة-العامة-للدورة-79-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1093280516.html
بث مباشر... انعقاد اليوم الأخير من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
بث مباشر... انعقاد اليوم الأخير من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
يعقد اليوم الاثنين، اليوم الأخير من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T13:20+0000
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2024-09-30T13:23+0000
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العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
بث مباشر... انعقاد اليوم الأخير من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
13:20 GMT 30.09.2024 (تم التحديث: 13:23 GMT 30.09.2024)
يتبع
يعقد اليوم الاثنين، اليوم الأخير من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.