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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240930/بوتين-تطور-الأحداث-في-دونباس-بعد-عام-2014-أكدت-ضرورة-العملية-العسكرية-الخاصة-وطابعها-التحرري---عاجل-1093258076.html
بوتين: تطور الأحداث في دونباس بعد عام 2014 أكدت ضرورة العملية العسكرية الخاصة وطابعها التحرري
بوتين: تطور الأحداث في دونباس بعد عام 2014 أكدت ضرورة العملية العسكرية الخاصة وطابعها التحرري
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن تطور الأحداث في دونباس بعد عام 2014 أكدت تماما ضرورة العملية العسكرية الخاصة وطابعها التحرري. 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T06:55+0000
2024-09-30T07:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين خلال رسالة تهنئة عبر الفيديو للأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وزاباروجيه، وخيرسون)، وذلك بمناسبة ذكرى الانضمام لسيادة روسيا: إن "روسيا حاولت التوصل إلى حل سلمي للصراع، لكن هذه المفاوضات انتهت بأكاذيب من النخب الغربية، التي تنشر الكراهية بشكل منهجي، حيث أعدت الجيش الأوكراني لحرب جديدة، لتنظيم عمل عقابي مرة أخرى، كما حدث في الجنوب الشرقي في ربيع وصيف عام 2014".وتابع بوتين بالقول: ""لقد نشروا الكراهية والقومية المتطرفة بشكل منهجي، وحرضوا على العداء تجاه كل شيء روسي، وزودوا الأسلحة، وأرسلوا المرتزقة والمستشارين".وأضاف بوتين: "لم تكن الأهداف دونباس فحسب، بل كانت أيضًا شبه جزيرة القرم ومناطق روسية أخرى. إن زيادة تطور الأحداث يؤكد تماما ضرورة ومبرر العملية العسكرية الخاصة، وطابعها التحريري".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240929/إعلام-بايدن-يتراجع-عن-وعوده-بشأن-أوكرانيا-1093231491.html
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روسيا

بوتين: تطور الأحداث في دونباس بعد عام 2014 أكدت ضرورة العملية العسكرية الخاصة وطابعها التحرري

06:55 GMT 30.09.2024 (تم التحديث: 07:44 GMT 30.09.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
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أعلن الرئيس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن تطور الأحداث في دونباس بعد عام 2014 أكدت تماما ضرورة العملية العسكرية الخاصة وطابعها التحرري.
وقال بوتين خلال رسالة تهنئة عبر الفيديو للأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وزاباروجيه، وخيرسون)، وذلك بمناسبة ذكرى الانضمام لسيادة روسيا: إن "روسيا حاولت التوصل إلى حل سلمي للصراع، لكن هذه المفاوضات انتهت بأكاذيب من النخب الغربية، التي تنشر الكراهية بشكل منهجي، حيث أعدت الجيش الأوكراني لحرب جديدة، لتنظيم عمل عقابي مرة أخرى، كما حدث في الجنوب الشرقي في ربيع وصيف عام 2014".
وتابع بوتين بالقول: ""لقد نشروا الكراهية والقومية المتطرفة بشكل منهجي، وحرضوا على العداء تجاه كل شيء روسي، وزودوا الأسلحة، وأرسلوا المرتزقة والمستشارين".
وأضاف بوتين: "لم تكن الأهداف دونباس فحسب، بل كانت أيضًا شبه جزيرة القرم ومناطق روسية أخرى. إن زيادة تطور الأحداث يؤكد تماما ضرورة ومبرر العملية العسكرية الخاصة، وطابعها التحريري".
وأكد بوتين أن روسيا فخورة بمقاتلي العملية العسكرية الخاصة الذين يدافعون اليوم عن البلاد بأكملها، في دونباس وفي نوفوروسيا، ويدافعون عن حدود كورسك، وبيلغورود، وبريانسك، ويدافعون عن روسيا ونبذل قصارى جهدنا لدعمهم".
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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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