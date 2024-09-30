https://sarabic.ae/20240930/بوتين-تطور-الأحداث-في-دونباس-بعد-عام-2014-أكدت-ضرورة-العملية-العسكرية-الخاصة-وطابعها-التحرري---عاجل-1093258076.html

بوتين: تطور الأحداث في دونباس بعد عام 2014 أكدت ضرورة العملية العسكرية الخاصة وطابعها التحرري

بوتين: تطور الأحداث في دونباس بعد عام 2014 أكدت ضرورة العملية العسكرية الخاصة وطابعها التحرري

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن تطور الأحداث في دونباس بعد عام 2014 أكدت تماما ضرورة العملية العسكرية الخاصة وطابعها التحرري. 30.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-30T06:55+0000

2024-09-30T06:55+0000

2024-09-30T07:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بوتين خلال رسالة تهنئة عبر الفيديو للأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وزاباروجيه، وخيرسون)، وذلك بمناسبة ذكرى الانضمام لسيادة روسيا: إن "روسيا حاولت التوصل إلى حل سلمي للصراع، لكن هذه المفاوضات انتهت بأكاذيب من النخب الغربية، التي تنشر الكراهية بشكل منهجي، حيث أعدت الجيش الأوكراني لحرب جديدة، لتنظيم عمل عقابي مرة أخرى، كما حدث في الجنوب الشرقي في ربيع وصيف عام 2014".وتابع بوتين بالقول: ""لقد نشروا الكراهية والقومية المتطرفة بشكل منهجي، وحرضوا على العداء تجاه كل شيء روسي، وزودوا الأسلحة، وأرسلوا المرتزقة والمستشارين".وأضاف بوتين: "لم تكن الأهداف دونباس فحسب، بل كانت أيضًا شبه جزيرة القرم ومناطق روسية أخرى. إن زيادة تطور الأحداث يؤكد تماما ضرورة ومبرر العملية العسكرية الخاصة، وطابعها التحريري".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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