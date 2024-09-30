https://sarabic.ae/20240930/ظاهرة-يتجاهلها-العالم-تنتج-أشعة-غاما-في-الغلاف-الجوي-للأرض------1093276211.html

ظاهرة يتجاهلها العالم تنتج أشعة غاما في الغلاف الجوي للأرض

ظاهرة يتجاهلها العالم تنتج أشعة غاما في الغلاف الجوي للأرض

سبوتنيك عربي

يندفع الغلاف الجوي للأرض بمجالات كهربائية مكثفة تسرع الجسيمات، وتقذف الإلكترونات بطرق تجبر الذرات على التوهج بأشعة غاما. 30.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-30T12:08+0000

2024-09-30T12:08+0000

2024-09-30T12:08+0000

مجتمع

الفضاء

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102252/94/1022529410_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_06fdbbc5509024d4dfced11d05439ff7.jpg

وألقى العلماء نظرة فاحصة على هذه الظاهرة الجوية الغامضة من أعلى جبل في أرمينيا.وقال تشيلينغاريان إن هذا التعزيز الكهرومغناطيسي تم تجاهله في أبحاث العواصف الرعدية، لكنه قد يكون جزءًا من اللغز في فهمنا للكون المادي، من العواصف الرعدية هنا على الأرض، إلى الأشعة الكونية التي تقطع مسافات شاسعة عبر الفضاء.وتابع: "كل يوم، تحدث 40000 عاصفة رعدية، تقوم العديد من الشبكات التي تكتشف التفريغات الجوية والأقمار الصناعية ذات الأدوات البصرية الدقيقة بمراقبة ومضات البرق، ومع ذلك، عندما بدأنا البحث، لم يراقب أحد التدفق الهائل للإلكترونات الضخمة التي تقصف كوكبنا والفضاء فوقه".وأضاف: "هذا التدفق الهائل يصاحب الحياة على الأرض عبر مليارات السنين من التطور، ويؤثر بالتأكيد على جميع جوانب الفضاء الأرضي والمحيط الحيوي". وأكد العلماء أن الأحداث الكهربائية العابرة تتكون من حقول كهربائية في الغلاف الجوي، تولدها العواصف الرعدية، وداخل هذه الحقول الكهربائية، تتسارع الإلكترونات إلى سرعات عالية، سرعات تقترب من سرعة الضوء في الفراغ، أو سرعات نسبية.وعندما تتباطأ فجأة، وتنحرف بسبب الاصطدام بنواة ذرية في الغلاف الجوي، يتجلى فقدان الطاقة في أشعة غاما، وهو شكل من أشكال الإشعاع المعروف باسم إشعاع الكبح.

https://sarabic.ae/20240926/علماء-ينجحون-بإنشاء-خريطة-تفصيلية-لمجرة-درب-التبانة-بالأشعة-تحت-الحمراء-1093144759.html

https://sarabic.ae/20240920/سرب-من-100-ثقب-أسود-يتحرك-عبر-مجرة-درب-التبانية-صور-وفيديو----1092938408.html

الفضاء

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الفضاء, علوم