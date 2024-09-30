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بث مباشر... انعقاد اليوم الأخير من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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https://sarabic.ae/20240930/مرض-يشبه-إيبولا-يتفشى-في-دولة-أفريقية-1093284684.html
مرض يشبه "إيبولا" يتفشى في دولة أفريقية
مرض يشبه "إيبولا" يتفشى في دولة أفريقية
سبوتنيك عربي
انتشر في رواندا، وهي دولة حبيسة وسط أفريقيا، فيروس ماربورغ، الشديد العدوى الشبيه بـ"إيبولا"، وأعلنت وفاة 8 أشخاص حتى الآن. 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T15:11+0000
2024-09-30T15:11+0000
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وذلك بعد أيام فقط من إعلان البلاد تفشي هذه الحمى النزفية القاتلة، التي لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد حتى الآن.ومثل إيبولا، ينشأ فيروس ماربورغ وسط خفافيش الفاكهة، وينتشر بين الأفراد من خلال الاتصال الوثيق مع سوائل الجسم أو الأسطح الملوثة به، مثل ملاءات الأسرة. ويتوفى ما يصل إلى 88 في المئة من المصابين به.وأعلنت رواندا تفشي المرض، الجمعة، وبعدها بيوم واحد أعلنت عن أول ست وفيات.وقالت وزيرة الصحة سابين نسانزيمانا، مساء الأحد، إنه تم تأكيد 26 حالة إصابة حتى الآن، ووفاة 8 منها.ونصح السكان بتجنب الاتصال الجسدي للمساعدة في الحد من انتشار المرض. كما تم التعرف على نحو 300 شخص كانوا على اتصال بأشخاص تأكدت إصابتهم بالفيروس، تم وضع عدد منهم قيد العزل.يشار إلى أن معظم المتضررين من العاملين في مجال الرعاية الصحية، في 6 من أصل 30 مقاطعة في البلاد.
https://sarabic.ae/20231009/الدفاع-الروسية-تكشف-تصدير-الجيش-الأمريكي-لفيروس-إيبولا-سرا-1081815824.html
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مرض يشبه "إيبولا" يتفشى في دولة أفريقية

15:11 GMT 30.09.2024
© AP Photo / Jerome Delayالعاملون الصحيون يرتدون ملابس واقية في أحد مراكز علاج الإيبولا في بيني في جمهورية الكونغو الديمقراطية
العاملون الصحيون يرتدون ملابس واقية في أحد مراكز علاج الإيبولا في بيني في جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Jerome Delay
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انتشر في رواندا، وهي دولة حبيسة وسط أفريقيا، فيروس ماربورغ، الشديد العدوى الشبيه بـ"إيبولا"، وأعلنت وفاة 8 أشخاص حتى الآن.
وذلك بعد أيام فقط من إعلان البلاد تفشي هذه الحمى النزفية القاتلة، التي لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد حتى الآن.
ومثل إيبولا، ينشأ فيروس ماربورغ وسط خفافيش الفاكهة، وينتشر بين الأفراد من خلال الاتصال الوثيق مع سوائل الجسم أو الأسطح الملوثة به، مثل ملاءات الأسرة. ويتوفى ما يصل إلى 88 في المئة من المصابين به.
أسلحة كيميائية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
الدفاع الروسية تكشف تصدير الجيش الأمريكي لفيروس "إيبولا" سرا
9 أكتوبر 2023, 09:07 GMT
وأعلنت رواندا تفشي المرض، الجمعة، وبعدها بيوم واحد أعلنت عن أول ست وفيات.
وقالت وزيرة الصحة سابين نسانزيمانا، مساء الأحد، إنه تم تأكيد 26 حالة إصابة حتى الآن، ووفاة 8 منها.
ونصح السكان بتجنب الاتصال الجسدي للمساعدة في الحد من انتشار المرض. كما تم التعرف على نحو 300 شخص كانوا على اتصال بأشخاص تأكدت إصابتهم بالفيروس، تم وضع عدد منهم قيد العزل.
يشار إلى أن معظم المتضررين من العاملين في مجال الرعاية الصحية، في 6 من أصل 30 مقاطعة في البلاد.
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