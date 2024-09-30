10 آلاف دخلوا عبر العريضة... لبنانيون لـ"سبوتنيك": الاستقبال السوري نزع إحساسنا بالغربة
© Sputnik . Ryadh Ali10 آلاف دخلوا طرطوس عبر "العريضة".. لبنانيون لـ"سبوتنيك": استقبال سوريا نزع إحساسنا بالغربة
© Sputnik . Ryadh Ali
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يستمر توافد المواطنين اللبنانيين والسوريين إلى محافظة طرطوس عبر معبر العريضة الحدودي، في ريف المحافظة الجنوبي، حيث قارب عددهم 10 آلاف وافد، منذ بداية الغارات الإسرائيلية على لبنان ولغاية ظهر اليوم الاثنين.
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في طرطوس، أنه تم استقبال الوافدين عند معبر العريضة، وتأمين جميع المستلزمات الأساسية لهم، ثم تم نقل عدد كبير منهم إلى مراكز الاستضافة في المدينة، في حين توجهت عائلات عدّة إلى منازل أقارب وأصدقاء لها في المحافظة.
© Sputnik . Ryadh Ali10 آلاف دخلوا طرطوس عبر "العريضة".. لبنانيون لـ"سبوتنيك": استقبال سوريا نزع إحساسنا بالغربة
10 آلاف دخلوا طرطوس عبر "العريضة".. لبنانيون لـ"سبوتنيك": استقبال سوريا نزع إحساسنا بالغربة
© Sputnik . Ryadh Ali
وأشاد عدد من الوافدين اللبنانيين عبر معبر العريضة الحدودي، ممن التقتهم "سبوتنيك" بحفاوة الاستقبال والتسهيلات المقدمة من الجانب السوري في معبر العريضة، بالإضافة للمساعدات والرعاية الطبية التي قدمت لهم فور دخولهم الأراضي السورية، مؤكدين أن ذلك يعكس أواصر المحبة والتاريخ المشترك بين الشعبين الشقيقين.
© Sputnik . Ryadh Ali10 آلاف دخلوا طرطوس عبر "العريضة".. لبنانيون لـ"سبوتنيك": استقبال سوريا نزع إحساسنا بالغربة
10 آلاف دخلوا طرطوس عبر "العريضة".. لبنانيون لـ"سبوتنيك": استقبال سوريا نزع إحساسنا بالغربة
© Sputnik . Ryadh Ali
وأضاف الوافدون: "عندما نأتي إلى سوريا لا نشعر بأننا غادرنا وطننا، فهي لطالما كانت وستبقى بلدنا الثاني، حيث فتحت حدودها أمام اللبنانيين بكل حب وقدمت لنا كافة أشكال الدعم والتسهيلات حتى تخفف عنا جراح العدوان ومرارة النزوح".
© Sputnik . Ryadh Ali10 آلاف دخلوا طرطوس عبر "العريضة".. لبنانيون لـ"سبوتنيك": استقبال سوريا نزع إحساسنا بالغربة
10 آلاف دخلوا طرطوس عبر "العريضة".. لبنانيون لـ"سبوتنيك": استقبال سوريا نزع إحساسنا بالغربة
© Sputnik . Ryadh Ali
وفي السياق ذاته، قال نائب محافظ طرطوس، القاضي حسان ناعوس، في تصريح لـ "سبوتنيك": "بلغ عدد الوافدين من لبنان الشقيق، عبر معبر العريضة الحدودي، منذ بداية العدوان الإسرائيلي وحتى ظهر اليوم الاثنين، 9908 شخصاً منهم 4033 لبنانياً و 5875 سورياً".
© Sputnik . Ryadh Ali10 آلاف دخلوا طرطوس عبر "العريضة".. لبنانيون لـ"سبوتنيك": استقبال سوريا نزع إحساسنا بالغربة
10 آلاف دخلوا طرطوس عبر "العريضة".. لبنانيون لـ"سبوتنيك": استقبال سوريا نزع إحساسنا بالغربة
© Sputnik . Ryadh Ali
وأكد ناعوس استمرار توافد اللبنانيين والسوريين، حيث يتم استقبالهم في معسكر "الطلائع" وتقديم جميع المساعدات الطبية واللوجستية الأساسية، ومن ثم تأمين حافلات لنقلهم إلى مراكز استضافة لائقة ضمن محافظة طرطوس، وإلى محافظة اللاذقية.
وأشار ناعوس إلى تشكيل لجان فرعية موزعة على مناطق محافظة طرطوس كافة، برئاسة مدراء المناطق، مهمتها استقبال العائلات الوافدة ودعمها والاهتمام بشؤونها.