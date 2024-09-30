الخريف في سيبيريا... أجمل الصور

صورة لفتاة عند المسرح، في ساحة لينين في مدينة نوفوسيبيرسك، روسيا.
صورة لفتاة عند المسرح، في ساحة لينين في مدينة نوفوسيبيرسك، روسيا.
صورة لقارب في نهر وهو ينقل الخشب، بالقرب من قرية ستريلكا في منطقة ينيسي في إقليم كراسنويارسك، روسيا.
صورة لقارب في نهر وهو ينقل الخشب، بالقرب من قرية ستريلكا في منطقة ينيسي في إقليم كراسنويارسك، روسيا.
تمثال لينين وهو يرتدي خوذة في موقع بناء دار الثقافة الجديدة في قرية ستريلكا، في منطقة ينيسي في إقليم كراسنويارسك، روسيا.
تمثال لينين وهو يرتدي خوذة في موقع بناء دار الثقافة الجديدة في قرية ستريلكا، في منطقة ينيسي في إقليم كراسنويارسك، روسيا.
صورة للحقول والأشجار أثناء غروب الشمس في منطقة بولشيمورتنسكي في إقليم كراسنويارسك، روسيا.
صورة للحقول والأشجار أثناء غروب الشمس في منطقة بولشيمورتنسكي في إقليم كراسنويارسك، روسيا.
صورة لفتاة تلتقط الصور بين الأشجار ذات الأوراق الصفراء، والتي تظهر جمال فصل الخريف، في ساحة لينين، في مدينة نوفوسيبيرسك، روسيا.
صورة لفتاة تلتقط الصور بين الأشجار ذات الأوراق الصفراء، والتي تظهر جمال فصل الخريف، في ساحة لينين، في مدينة نوفوسيبيرسك، روسيا.
صورة لصخرة "الراهب" عند غروب الشمس بالقرب من بلدة ديفنوغورسك في إقليم كراسنويارسك، روسيا.
صورة لصخرة "الراهب" عند غروب الشمس بالقرب من بلدة ديفنوغورسك في إقليم كراسنويارسك، روسيا.
لقطة لطيفة للحمام في حديقة ناريمسكي في مدينة نوفوسيبيرسك، روسيا.
لقطة لطيفة للحمام في حديقة ناريمسكي في مدينة نوفوسيبيرسك، روسيا.
صورة لرياضي خلال سباق "موتوكروس" على مضمار سيبيريا الدائري، ضمن بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك، روسيا.
صورة لرياضي خلال سباق "موتوكروس" على مضمار سيبيريا الدائري، ضمن بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك، روسيا.