الخريف في سيبيريا... أجمل الصور

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بث مباشر... انعقاد اليوم الأخير من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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لبنان والعالم
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
بعد إعلان إسرائيل اغتيال نصر الله، هل تتدخل إيران في الحرب
09:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
عشرات القتلى ونزوح نحو مليون لبناني بسبب الهجمات الإسرائيلية ونتنياهو: لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لن تصل إليه ذراع إسرائيل
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
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خبير: لا خطوط حمراء في المواجهة مع إسرائيل
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
17:33 GMT
30 د
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الخريف في سيبيريا... أجمل الصور
الخريف في سيبيريا... أجمل الصور
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور تظهر جمال فصل الخريف في أرجاء سيبيريا، في روسيا. 30.09.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

الخريف في سيبيريا... أجمل الصور

13:22 GMT 30.09.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور تظهر جمال فصل الخريف في أرجاء سيبيريا، في روسيا.
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صورة لفتاة عند المسرح، في ساحة لينين في مدينة نوفوسيبيرسك، روسيا.

صورة لفتاة عند المسرح، في ساحة لينين في مدينة نوفوسيبيرسك، روسيا. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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صورة لفتاة عند المسرح، في ساحة لينين في مدينة نوفوسيبيرسك، روسيا.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لقارب في نهر وهو ينقل الخشب، بالقرب من قرية ستريلكا في منطقة ينيسي في إقليم كراسنويارسك، روسيا.

صورة لقارب في نهر وهو ينقل الخشب، بالقرب من قرية ستريلكا في منطقة ينيسي في إقليم كراسنويارسك، روسيا. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
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صورة لقارب في نهر وهو ينقل الخشب، بالقرب من قرية ستريلكا في منطقة ينيسي في إقليم كراسنويارسك، روسيا.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

تمثال لينين وهو يرتدي خوذة في موقع بناء دار الثقافة الجديدة في قرية ستريلكا، في منطقة ينيسي في إقليم كراسنويارسك، روسيا.

تمثال لينين وهو يرتدي خوذة في موقع بناء دار الثقافة الجديدة في قرية ستريلكا، في منطقة ينيسي في إقليم كراسنويارسك، روسيا. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
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تمثال لينين وهو يرتدي خوذة في موقع بناء دار الثقافة الجديدة في قرية ستريلكا، في منطقة ينيسي في إقليم كراسنويارسك، روسيا.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة للحقول والأشجار أثناء غروب الشمس في منطقة بولشيمورتنسكي في إقليم كراسنويارسك، روسيا.

صورة للحقول والأشجار أثناء غروب الشمس في منطقة بولشيمورتنسكي في إقليم كراسنويارسك، روسيا. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
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صورة للحقول والأشجار أثناء غروب الشمس في منطقة بولشيمورتنسكي في إقليم كراسنويارسك، روسيا.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لفتاة تلتقط الصور بين الأشجار ذات الأوراق الصفراء، والتي تظهر جمال فصل الخريف، في ساحة لينين، في مدينة نوفوسيبيرسك، روسيا.

صورة لفتاة تلتقط الصور بين الأشجار ذات الأوراق الصفراء، والتي تظهر جمال فصل الخريف، في ساحة لينين، في مدينة نوفوسيبيرسك، روسيا. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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صورة لفتاة تلتقط الصور بين الأشجار ذات الأوراق الصفراء، والتي تظهر جمال فصل الخريف، في ساحة لينين، في مدينة نوفوسيبيرسك، روسيا.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لصخرة "الراهب" عند غروب الشمس بالقرب من بلدة ديفنوغورسك في إقليم كراسنويارسك، روسيا.

صورة لصخرة &quot;الراهب&quot; عند غروب الشمس بالقرب من بلدة ديفنوغورسك في إقليم كراسنويارسك، روسيا. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
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صورة لصخرة "الراهب" عند غروب الشمس بالقرب من بلدة ديفنوغورسك في إقليم كراسنويارسك، روسيا.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة لطيفة للحمام في حديقة ناريمسكي في مدينة نوفوسيبيرسك، روسيا.

لقطة لطيفة للحمام في حديقة ناريمسكي في مدينة نوفوسيبيرسك، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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لقطة لطيفة للحمام في حديقة ناريمسكي في مدينة نوفوسيبيرسك، روسيا.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لرياضي خلال سباق "موتوكروس" على مضمار سيبيريا الدائري، ضمن بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك، روسيا.

صورة لرياضي خلال سباق &quot;موتوكروس&quot; على مضمار سيبيريا الدائري، ضمن بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك، روسيا. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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صورة لرياضي خلال سباق "موتوكروس" على مضمار سيبيريا الدائري، ضمن بطولة مقاطعة نوفوسيبيرسك، روسيا.

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