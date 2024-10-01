https://sarabic.ae/20241001/بحثا-عن-طبيب-أسنان-سمكة-قرش-ضخمة-تقترب-من-الساحل-وتحصل-على-مساعدة-فيديو-1093323773.html
"بحثا عن طبيب أسنان"... سمكة قرش ضخمة تقترب من الساحل وتحصل على مساعدة... فيديو
"بحثا عن طبيب أسنان"... سمكة قرش ضخمة تقترب من الساحل وتحصل على مساعدة... فيديو
سبوتنيك عربي
اقتربت سمكة قرش ضخمة من شاطئ ميامي ويبدو أنها كانت تبحث عن مساعدة لنزع الخطاف من فهمها. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T13:39+0000
2024-10-01T13:39+0000
2024-10-01T13:45+0000
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لسمكة "قرش-أبو مطرقة" ضخمة اقتربت من شاطئ في ميامي، وفي فمها خطاف صيد كبير.وتمكن عدد من الأشخاص في مساعدتها على نزع الخطاف من فمها وإعادتها إلى مياه البحر بعد سير "العملية بنجاح".وتداول رواد التواصل الاجتماعي المشهد، معلقين بعبارة "قرش يبحث عن طبيب أسنان" لأجل مساعدتها لنزع الخطاف من فمه.
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نادي الفيديو, العالم
"بحثا عن طبيب أسنان"... سمكة قرش ضخمة تقترب من الساحل وتحصل على مساعدة... فيديو
13:39 GMT 01.10.2024 (تم التحديث: 13:45 GMT 01.10.2024)
اقتربت سمكة قرش ضخمة من شاطئ ميامي ويبدو أنها كانت تبحث عن مساعدة لنزع الخطاف من فهمها.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لسمكة "قرش-أبو مطرقة" ضخمة اقتربت من شاطئ في ميامي، وفي فمها خطاف صيد كبير.
وتمكن عدد من الأشخاص في مساعدتها على نزع الخطاف من فمها وإعادتها إلى مياه البحر بعد سير "العملية بنجاح".
وتداول رواد التواصل الاجتماعي المشهد، معلقين بعبارة "قرش يبحث عن طبيب أسنان" لأجل مساعدتها لنزع الخطاف من فمه.