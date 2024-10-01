https://sarabic.ae/20241001/من-هو-الأمين-العام-الجديد-لحلف-الناتو-1093306359.html
من هو الأمين العام الجديد لحلف "الناتو"؟
من هو الأمين العام الجديد لحلف "الناتو"؟
سبوتنيك عربي
من هو الأمين العام الجديد لحلف "الناتو"؟
2024-10-01T09:44+0000
2024-10-01T09:44+0000
2024-10-01T09:44+0000
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وصرح الأمين العام الجديد لحلف "الناتو" مارك ريوته، بأن أوكرانيا وزيادة الإنفاق الدفاعي للحلف ضمن أولوياته، وأضاف أن أوكرانيا يجب أن تحصل على عضوية الحلف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
من هو الأمين العام الجديد لحلف "الناتو"؟
من هو الأمين العام الجديد لحلف "الناتو"؟
من هو الأمين العام الجديد لحلف "الناتو"؟
يتسلم مارك ريوته اليوم الثلاثاء، رسميًا مهام منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، خلفا لينس ستولتنبرغ.
وصرح الأمين العام الجديد لحلف "الناتو" مارك ريوته، بأن أوكرانيا وزيادة الإنفاق الدفاعي للحلف ضمن أولوياته، وأضاف أن أوكرانيا يجب أن تحصل على عضوية الحلف.