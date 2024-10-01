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https://sarabic.ae/20241001/نملة-تأكل-صغارها-لحماية-نفسها-من-المرض-1093299756.html
نملة تأكل صغارها لحماية نفسها من المرض
نملة تأكل صغارها لحماية نفسها من المرض
سبوتنيك عربي
تتبع ملكات النمل أسلوبا وقائيا لحماية نفسها من الأمراض المعدية يعتمد على القضاء على مصدر المرض بصورة شبه نهائية قبل انتشاره. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T06:47+0000
2024-10-01T06:47+0000
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وتوصل باحثون في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنه عندما ترصد ملكة النمل الأسود أن اليرقات أصبحت مصابة بمرض معد، فإنها تلتهم أكثر من 90 في المئة من هذه اليرقات، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت".ولفت الموقع إلى أن هذا الأسلوب يمكن ملكة النمل من مكافحة المرض في مهده في ذات الوقت الذي يمنح الملكة طاقة أكبر لإنتاج المزيد من البيض، الذي ينتج أعداد أكبر من اليرقات لاحقا.ولفت الباحثون إلى أن الأسلوب الذي تستخدمه الملكات لم يتم رصده بين عاملات النمل التي تقوم بعلاج رفاقها المصابين فور اكتشاف للمرض.وبحسب الباحثين، فإن التهام اليرقات المصابة يمكن ملكة النمل من زيادة إنتاجها من البيض بنسبة 55 في المئة، كما توصلوا إلى أن ملكات النمل تمتلك غدة تفرز نوعا من السموم المضادة للبكتريا الذي يساعدها في حماية نفسها من المرض.
https://sarabic.ae/20240703/علماء-يوثقون-عملية-بتر-أطراف-لدى-النمل-فيديو-1090409615.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, علوم
منوعات, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, علوم

نملة تأكل صغارها لحماية نفسها من المرض

06:47 GMT 01.10.2024
© Photo / Unsplash/Thomas Kintoنملة
نملة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© Photo / Unsplash/Thomas Kinto
تابعنا عبر
تتبع ملكات النمل أسلوبا وقائيا لحماية نفسها من الأمراض المعدية يعتمد على القضاء على مصدر المرض بصورة شبه نهائية قبل انتشاره.
وتوصل باحثون في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنه عندما ترصد ملكة النمل الأسود أن اليرقات أصبحت مصابة بمرض معد، فإنها تلتهم أكثر من 90 في المئة من هذه اليرقات، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت".
نمل - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
مجتمع
علماء يوثقون عملية بتر أطراف لدى النمل... فيديو
3 يوليو, 09:09 GMT
ولفت الموقع إلى أن هذا الأسلوب يمكن ملكة النمل من مكافحة المرض في مهده في ذات الوقت الذي يمنح الملكة طاقة أكبر لإنتاج المزيد من البيض، الذي ينتج أعداد أكبر من اليرقات لاحقا.
ولفت الباحثون إلى أن الأسلوب الذي تستخدمه الملكات لم يتم رصده بين عاملات النمل التي تقوم بعلاج رفاقها المصابين فور اكتشاف للمرض.
وبحسب الباحثين، فإن التهام اليرقات المصابة يمكن ملكة النمل من زيادة إنتاجها من البيض بنسبة 55 في المئة، كما توصلوا إلى أن ملكات النمل تمتلك غدة تفرز نوعا من السموم المضادة للبكتريا الذي يساعدها في حماية نفسها من المرض.
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- سبوتنيك عربيعاجل- "أنصار الله": نفذنا عمليتين عسكريتين بطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية في يافا وأم الرشراش07:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:06 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:16 GMT
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