https://sarabic.ae/20241001/نملة-تأكل-صغارها-لحماية-نفسها-من-المرض-1093299756.html
نملة تأكل صغارها لحماية نفسها من المرض
نملة تأكل صغارها لحماية نفسها من المرض
سبوتنيك عربي
تتبع ملكات النمل أسلوبا وقائيا لحماية نفسها من الأمراض المعدية يعتمد على القضاء على مصدر المرض بصورة شبه نهائية قبل انتشاره. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T06:47+0000
2024-10-01T06:47+0000
2024-10-01T06:47+0000
مجتمع
منوعات
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093299596_0:317:3064:2041_1920x0_80_0_0_59037330839d4415bb89267bc4df5bd1.jpg
وتوصل باحثون في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنه عندما ترصد ملكة النمل الأسود أن اليرقات أصبحت مصابة بمرض معد، فإنها تلتهم أكثر من 90 في المئة من هذه اليرقات، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت".ولفت الموقع إلى أن هذا الأسلوب يمكن ملكة النمل من مكافحة المرض في مهده في ذات الوقت الذي يمنح الملكة طاقة أكبر لإنتاج المزيد من البيض، الذي ينتج أعداد أكبر من اليرقات لاحقا.ولفت الباحثون إلى أن الأسلوب الذي تستخدمه الملكات لم يتم رصده بين عاملات النمل التي تقوم بعلاج رفاقها المصابين فور اكتشاف للمرض.وبحسب الباحثين، فإن التهام اليرقات المصابة يمكن ملكة النمل من زيادة إنتاجها من البيض بنسبة 55 في المئة، كما توصلوا إلى أن ملكات النمل تمتلك غدة تفرز نوعا من السموم المضادة للبكتريا الذي يساعدها في حماية نفسها من المرض.
https://sarabic.ae/20240703/علماء-يوثقون-عملية-بتر-أطراف-لدى-النمل-فيديو-1090409615.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093299596_335:0:3064:2047_1920x0_80_0_0_1e83a47ac63b7cf9dc4faf7564ee4b94.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, علوم
منوعات, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, علوم
نملة تأكل صغارها لحماية نفسها من المرض
تتبع ملكات النمل أسلوبا وقائيا لحماية نفسها من الأمراض المعدية يعتمد على القضاء على مصدر المرض بصورة شبه نهائية قبل انتشاره.
وتوصل باحثون في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنه عندما ترصد ملكة النمل الأسود أن اليرقات أصبحت مصابة بمرض معد، فإنها تلتهم أكثر من 90 في المئة من هذه اليرقات، حسبما ذكر
موقع "ساينس أليرت".
ولفت الموقع إلى أن هذا الأسلوب يمكن ملكة النمل من مكافحة المرض
في مهده في ذات الوقت الذي يمنح الملكة طاقة أكبر لإنتاج المزيد من البيض، الذي ينتج أعداد أكبر من اليرقات لاحقا.
ولفت الباحثون إلى أن الأسلوب الذي تستخدمه الملكات لم يتم رصده بين عاملات النمل التي تقوم بعلاج رفاقها المصابين فور اكتشاف للمرض.
وبحسب الباحثين، فإن التهام اليرقات المصابة يمكن ملكة النمل
من زيادة إنتاجها من البيض بنسبة 55 في المئة، كما توصلوا إلى أن ملكات النمل تمتلك غدة تفرز نوعا من السموم المضادة للبكتريا الذي يساعدها في حماية نفسها من المرض.