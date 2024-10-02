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الجزائر تعيد تشغيل منشأة استراتيجية مهمة في البلاد
الجزائر تعيد تشغيل منشأة استراتيجية مهمة في البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت الشركة الجزائرية للطاقة، فرع مجمع سوناطراك، اليوم الأربعاء، عن إعادة التشغيل الجزئي لمحطة تحلية مياه البحر في العاصمة. 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T09:04+0000
2024-10-02T09:04+0000
2024-10-02T09:04+0000
مجتمع
الجزائر
اقتصاد
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وقالت الشركة الجزائرية: "تم إعادة التشغيل الجزئي للمحطة ذلك بنسبة 50 في المائة من قدرتها الإنتاجية أي بـ 100.000 متر مكعب في اليوم".وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات من أجل الصيانة وإعادة التشغيل من طرف الفرق التقنية المختصة، والتي أشرف عليها منذ اللحظة الأولى الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة فرع مجمع سوناطراك، لطفي زنادي".وأضافت تستمر الفرق التقنية المختصة العمل من دون توقف من أجل إعادة التشغيل الكامل للمحطة بأقصى طاقتها الإنتاجية في الساعات المقبلة.وأعلنت الشركة الجزائرية للطاقة فرع مجمع سوناطراك، يوم أمس الثلاثاء، عن "توقف محطة تحلية مياه البحر للحامة بالجزائر العاصمة عن العمل نتيجة حادث أدى إلى نشوب حريق نشب في واحدة من الخلايا الكهربائية".وأكدت أنه "منذ اللحظات الأولى انتقل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي والرئيس المدير العام للشركة الجزاىرية للطاقة فرع سوناطراك وإطارات من الشركة إلى عين المكان لمعاينة الوضع والوقوف على إعادة ترتيب واتخاذ الإجراءات اللازمة للصيانة".
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الجزائر, اقتصاد
الجزائر تعيد تشغيل منشأة استراتيجية مهمة في البلاد
أعلنت الشركة الجزائرية للطاقة، فرع مجمع سوناطراك، اليوم الأربعاء، عن إعادة التشغيل الجزئي لمحطة تحلية مياه البحر في العاصمة.
وقالت الشركة الجزائرية: "تم إعادة التشغيل الجزئي للمحطة ذلك بنسبة 50 في المائة من قدرتها الإنتاجية أي بـ 100.000 متر مكعب في اليوم".
وتابعت الشركة الجزائرية: "التوقف التام الذي عرفته محطة تحلية مياه البحر الحامة بالجزائر العاصمة مساء يوم أمس الثلاثاء، جاء نتيجة حادث أدى لنشوب حريق في إحدى الخلايا الكهربائية للمحطة".
وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات من أجل الصيانة وإعادة التشغيل من طرف الفرق التقنية المختصة، والتي أشرف عليها منذ اللحظة الأولى الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة فرع مجمع سوناطراك، لطفي زنادي".
وأضافت تستمر الفرق التقنية المختصة العمل من دون توقف من أجل إعادة التشغيل الكامل للمحطة بأقصى طاقتها الإنتاجية في الساعات المقبلة.
وأعلنت الشركة الجزائرية للطاقة فرع مجمع سوناطراك، يوم أمس الثلاثاء، عن "توقف محطة تحلية مياه البحر للحامة بالجزائر العاصمة عن العمل نتيجة حادث أدى إلى نشوب حريق نشب في واحدة من الخلايا الكهربائية".
وأكدت أنه "منذ اللحظات الأولى انتقل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي والرئيس المدير العام للشركة الجزاىرية للطاقة فرع سوناطراك وإطارات من الشركة إلى عين المكان لمعاينة الوضع والوقوف على إعادة ترتيب واتخاذ الإجراءات اللازمة للصيانة".