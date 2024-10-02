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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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شؤون عسكرية
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السفير الروسي لدى الصين: بكين تعارض فرض الغرب لهيمنته
السفير الروسي لدى الصين: بكين تعارض فرض الغرب لهيمنته
سبوتنيك عربي
صرح السفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف بأن بكين تعارض فرض الغرب لهيمنته وتسترشد بذلك في تعاملها مع أوكرانيا. 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T02:46+0000
2024-10-02T02:46+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال مورغولوف لوكالة "سبوتنيك" في مقابلة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين: "إن مقاربات بكين المتوازنة تجاه الوضع في أوكرانيا ترجع إلى رفضها فرض الغرب هيمنته في أي مكان، والرغبة في تحقيق أمنه المطلق على حساب أمن الدول الأخرى، تقسيم العالم إلى كتل متحاربة بحجة محاربة الأنظمة الاستبدادية، وفي هذا، يتطابق نهجنا مع النهج الصيني تمامًا".ووفقا له، فإن الصين تؤيد القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، بما في ذلك توسع حلف شمال الأطلسي إلى الشرق.وصرح مورغولوف، يوم أمس الثلاثاء، بأن الصين تدرك بوضوح من هو المحرض الحقيقي للصراع في أوكرانيا.وأشار مورغولوف إلى أنه من الناحية العملية، يتم التعبير عن ذلك في رفض المشاركة في مؤتمرات السلام الزائفة التي تنظمها كييف ورعاتها الغربيون، والتي تم تنظيمها فقط لدفع "صيغة السلام" الخاصة بهم، ومحاولات تنفيذها يمكن أن تؤدي إلى تصعيد المواجهة فقط.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sarabic.ae/20230328/إعلام-غربي-أوكرانيا-تشكل-العامل-الحاسم-في-صراع-الهيمنة-الصيني-الأمريكي-1075256617.html
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الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

السفير الروسي لدى الصين: بكين تعارض فرض الغرب لهيمنته

02:46 GMT 02.10.2024
© Sputnik . Aleksei Kudenkoنائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف
نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© Sputnik . Aleksei Kudenko
تابعنا عبر
صرح السفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف بأن بكين تعارض فرض الغرب لهيمنته وتسترشد بذلك في تعاملها مع أوكرانيا.
موسكو- سبوتنيك. وقال مورغولوف لوكالة "سبوتنيك" في مقابلة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين: "إن مقاربات بكين المتوازنة تجاه الوضع في أوكرانيا ترجع إلى رفضها فرض الغرب هيمنته في أي مكان، والرغبة في تحقيق أمنه المطلق على حساب أمن الدول الأخرى، تقسيم العالم إلى كتل متحاربة بحجة محاربة الأنظمة الاستبدادية، وفي هذا، يتطابق نهجنا مع النهج الصيني تمامًا".
أعلام الصين وأمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
إعلام غربي: أوكرانيا تشكل "العامل الحاسم" في صراع الهيمنة الصيني الأمريكي
28 مارس 2023, 19:58 GMT
ووفقا له، فإن الصين تؤيد القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، بما في ذلك توسع حلف شمال الأطلسي إلى الشرق.
وصرح مورغولوف، يوم أمس الثلاثاء، بأن الصين تدرك بوضوح من هو المحرض الحقيقي للصراع في أوكرانيا.
وأشار مورغولوف إلى أنه من الناحية العملية، يتم التعبير عن ذلك في رفض المشاركة في مؤتمرات السلام الزائفة التي تنظمها كييف ورعاتها الغربيون، والتي تم تنظيمها فقط لدفع "صيغة السلام" الخاصة بهم، ومحاولات تنفيذها يمكن أن تؤدي إلى تصعيد المواجهة فقط.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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