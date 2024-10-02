https://sarabic.ae/20241002/السفير-الروسي-لدى-الصين-بكين-تعارض-فرض-الغرب-لهيمنته--1093339676.html

السفير الروسي لدى الصين: بكين تعارض فرض الغرب لهيمنته

السفير الروسي لدى الصين: بكين تعارض فرض الغرب لهيمنته

سبوتنيك عربي

صرح السفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف بأن بكين تعارض فرض الغرب لهيمنته وتسترشد بذلك في تعاملها مع أوكرانيا. 02.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-02T02:46+0000

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موسكو- سبوتنيك. وقال مورغولوف لوكالة "سبوتنيك" في مقابلة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين: "إن مقاربات بكين المتوازنة تجاه الوضع في أوكرانيا ترجع إلى رفضها فرض الغرب هيمنته في أي مكان، والرغبة في تحقيق أمنه المطلق على حساب أمن الدول الأخرى، تقسيم العالم إلى كتل متحاربة بحجة محاربة الأنظمة الاستبدادية، وفي هذا، يتطابق نهجنا مع النهج الصيني تمامًا".ووفقا له، فإن الصين تؤيد القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، بما في ذلك توسع حلف شمال الأطلسي إلى الشرق.وصرح مورغولوف، يوم أمس الثلاثاء، بأن الصين تدرك بوضوح من هو المحرض الحقيقي للصراع في أوكرانيا.وأشار مورغولوف إلى أنه من الناحية العملية، يتم التعبير عن ذلك في رفض المشاركة في مؤتمرات السلام الزائفة التي تنظمها كييف ورعاتها الغربيون، والتي تم تنظيمها فقط لدفع "صيغة السلام" الخاصة بهم، ومحاولات تنفيذها يمكن أن تؤدي إلى تصعيد المواجهة فقط.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sarabic.ae/20230328/إعلام-غربي-أوكرانيا-تشكل-العامل-الحاسم-في-صراع-الهيمنة-الصيني-الأمريكي-1075256617.html

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