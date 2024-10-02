https://sarabic.ae/20241002/الفنان-اللبناني-معين-شريف-يتحدث-بحزن-أمام-منزله-المدمر-بضربات-إسرائيلية-فيديو---1093357141.html

الفنان اللبناني معين شريف يتحدث بحزن أمام منزله المدمر بضربات إسرائيلية... فيديو

الفنان اللبناني معين شريف يتحدث بحزن أمام منزله المدمر بضربات إسرائيلية... فيديو

سبوتنيك عربي

ظهر الفنان اللبناني معين شريف، اليوم الأربعاء، في مقطع فيديو وهو يقف أمام المبنى الذي كان يضم منزله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، والذي قصفه... 02.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-02T12:16+0000

2024-10-02T12:16+0000

2024-10-02T12:16+0000

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ويظهر شريف أمام مبنى المدمر، قائلا: "الحمد الله على كل حال، المهم أن أولادنا بخير، وكنا نقول فدا سماحة السيد، الآن نقول فدا روح سماحة السيد".وأضاف: "كما ترون، نحن أول من جاء بعد القصف، ليس لدينا معامل هنا ولا أسلحة، وليس لدينا شيء يبحث عنه العدو المجرم الإرهابي، ليس لدينا سوى منازل يسكن فيها أولادنا للتعلم في الشتاء".وتأتي هذه التطورات على خلفية إعلان الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الثلاثاء، بدء عملية برية "محدودة"، بعد سلسلة ضربات نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على مناطق واسعة في لبنان لأيام قال إنها نفذت على أهداف تابعة لـ"حزب الله".وتوتر المشهد بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية، التي أتت بعد أتيام من تفجيرات أجهزة البيجر التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.ويطالب "حزب الله" بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وينفذ هو و"أنصار الله" من جهة أخرى عملية إسناد لحركة "حماس" التي تقاتل الجيش الإسرائيلي في القطاع منذ نحو عام، ويضع "حزب الله" و"أنصار الله" وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي راح ضحيتها أكثر من 41 ألف قتيل، كشرط لوقف عمليات الإسناد.

https://sarabic.ae/20241002/امرأة-من-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-تصف-وضع-المنطقة-بعد-الضربات-الإسرائيلية-1093355909.html

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