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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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عدنان منصور: التوغل البري ليس بالسهولة التي تتصورها إسرائيل
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
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عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
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الفنان اللبناني معين شريف يتحدث بحزن أمام منزله المدمر بضربات إسرائيلية... فيديو
الفنان اللبناني معين شريف يتحدث بحزن أمام منزله المدمر بضربات إسرائيلية... فيديو
سبوتنيك عربي
ظهر الفنان اللبناني معين شريف، اليوم الأربعاء، في مقطع فيديو وهو يقف أمام المبنى الذي كان يضم منزله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، والذي قصفه... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T12:16+0000
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ويظهر شريف أمام مبنى المدمر، قائلا: "الحمد الله على كل حال، المهم أن أولادنا بخير، وكنا نقول فدا سماحة السيد، الآن نقول فدا روح سماحة السيد".وأضاف: "كما ترون، نحن أول من جاء بعد القصف، ليس لدينا معامل هنا ولا أسلحة، وليس لدينا شيء يبحث عنه العدو المجرم الإرهابي، ليس لدينا سوى منازل يسكن فيها أولادنا للتعلم في الشتاء".وتأتي هذه التطورات على خلفية إعلان الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الثلاثاء، بدء عملية برية "محدودة"، بعد سلسلة ضربات نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على مناطق واسعة في لبنان لأيام قال إنها نفذت على أهداف تابعة لـ"حزب الله".وتوتر المشهد بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية، التي أتت بعد أتيام من تفجيرات أجهزة البيجر التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.ويطالب "حزب الله" بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وينفذ هو و"أنصار الله" من جهة أخرى عملية إسناد لحركة "حماس" التي تقاتل الجيش الإسرائيلي في القطاع منذ نحو عام، ويضع "حزب الله" و"أنصار الله" وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي راح ضحيتها أكثر من 41 ألف قتيل، كشرط لوقف عمليات الإسناد.
https://sarabic.ae/20241002/امرأة-من-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-تصف-وضع-المنطقة-بعد-الضربات-الإسرائيلية-1093355909.html
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لبنان, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

الفنان اللبناني معين شريف يتحدث بحزن أمام منزله المدمر بضربات إسرائيلية... فيديو

12:16 GMT 02.10.2024
© Photo / X/NewNisreenالفنان معين شريف يتحدث بحزن أمام منزله المدمر بضربات إسرائيلية
الفنان معين شريف يتحدث بحزن أمام منزله المدمر بضربات إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© Photo / X/NewNisreen
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ظهر الفنان اللبناني معين شريف، اليوم الأربعاء، في مقطع فيديو وهو يقف أمام المبنى الذي كان يضم منزله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، والذي قصفه الجيش الإسرائيلي.
ويظهر شريف أمام مبنى المدمر، قائلا: "الحمد الله على كل حال، المهم أن أولادنا بخير، وكنا نقول فدا سماحة السيد، الآن نقول فدا روح سماحة السيد".
وأضاف: "كما ترون، نحن أول من جاء بعد القصف، ليس لدينا معامل هنا ولا أسلحة، وليس لدينا شيء يبحث عنه العدو المجرم الإرهابي، ليس لدينا سوى منازل يسكن فيها أولادنا للتعلم في الشتاء".

وتابع: "فشّ خلقه فينا، عندما وجد نفسه ضعيفاً في الميدان هناك، لم يستطع المواجهة في الميدان فجاء يواجه العزّل والأبرياء والفنانين. على كل الأحوال، حسبنا الله ونعم الوكيل، وحسابكم مع رجال الله في الميدان وليس معنا".

تداعيات قصف الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
امرأة من الضاحية الجنوبية لبيروت تصف وضع المنطقة بعد الضربات الإسرائيلية
11:55 GMT
وتأتي هذه التطورات على خلفية إعلان الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الثلاثاء، بدء عملية برية "محدودة"، بعد سلسلة ضربات نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على مناطق واسعة في لبنان لأيام قال إنها نفذت على أهداف تابعة لـ"حزب الله".
وتوتر المشهد بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية، التي أتت بعد أتيام من تفجيرات أجهزة البيجر التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.

وأدانت أغلب دول العالم تفجيرات البيجر ووجهت أصابع الاتهام إلى تل أبيب على الرغم من عدم اعتراف الأخيرة علنا بتنفيذ العملية، التي أتت على خلفية استهداف "حزب الله" اللبناني القوات الإسرائيلية على الحدود دعما لقطاع غزة، وبعد سلسلة ضربات بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" اللبناني من جهة أخرى.

ويطالب "حزب الله" بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وينفذ هو و"أنصار الله" من جهة أخرى عملية إسناد لحركة "حماس" التي تقاتل الجيش الإسرائيلي في القطاع منذ نحو عام، ويضع "حزب الله" و"أنصار الله" وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي راح ضحيتها أكثر من 41 ألف قتيل، كشرط لوقف عمليات الإسناد.
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