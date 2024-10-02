https://sarabic.ae/20241002/تونس-تحتجز-قاربي-صيد-مصريين-بتهمة-الصيد-غير-المشروع-في-مياهها-الإقليمية-1093373313.html
تونس تحتجز قاربي صيد مصريين بتهمة الصيد غير المشروع في مياهها الإقليمية
تونس تحتجز قاربي صيد مصريين بتهمة الصيد غير المشروع في مياهها الإقليمية
سبوتنيك عربي
أعلنت تونس، اليوم الأربعاء، أنها احتجزت قاربي صيد مصريين على متنهما 18 شخصا، بتهمة الصيد غير المشروع داخل المياه الإقليمية التونسية، على بعد 30 كلم شرقي جزيرة... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T18:29+0000
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وذكرت وزارة الدفاع التونسية، في بيان، أن قواتها البحرية تمكنت أمس الثلاثاء، من "ضبط مركبي صيد بالجرّ مصريّين، بحالة صيد غير قانونية بالمياه الإقليمية التونسية، على بعد 30 كلم شرق جزيرة قرقنة، وعلى متنهما 18 فردا".كما أوضح البيان أن ذلك جاء "في إطار حماية الثروات البحرية التونسية ومقاومة الصيد العشوائي من قبل مراكب الصيد الأجنبية عرض السواحل التونسية".يشار إلى أنه في الأعوام الماضية، تكررت حوادث دخول مراكب صيد مصرية، بشكل غير قانوني، إلى المياه الإقليمية التونسية، ويتم إطلاق سراحها بعد دفع غرامات مالية.
https://sarabic.ae/20210101/السلطات-التونسية-تحتجز-مركبي-صيد-مصريين-والخارجية-المصرية-تعلق-1047681385.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
تونس تحتجز قاربي صيد مصريين بتهمة الصيد غير المشروع في مياهها الإقليمية
أعلنت تونس، اليوم الأربعاء، أنها احتجزت قاربي صيد مصريين على متنهما 18 شخصا، بتهمة الصيد غير المشروع داخل المياه الإقليمية التونسية، على بعد 30 كلم شرقي جزيرة قرقنة.
وذكرت
وزارة الدفاع التونسية، في بيان، أن قواتها البحرية تمكنت أمس الثلاثاء، من "ضبط مركبي صيد بالجرّ مصريّين، بحالة صيد غير قانونية بالمياه الإقليمية التونسية، على بعد 30 كلم شرق جزيرة قرقنة، وعلى متنهما 18 فردا".
وأضاف البيان: "تمت السيطرة على المركبين والتوجه بهما إلى القاعدة البحرية بصفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما".
كما أوضح البيان أن ذلك جاء "في إطار حماية الثروات البحرية التونسية ومقاومة الصيد العشوائي من قبل مراكب الصيد الأجنبية عرض السواحل التونسية".
يشار إلى أنه في الأعوام الماضية، تكررت حوادث دخول مراكب صيد مصرية
، بشكل غير قانوني، إلى المياه الإقليمية التونسية، ويتم إطلاق سراحها بعد دفع غرامات مالية.