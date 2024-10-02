https://sarabic.ae/20241002/ميقاتي-أكثر-من-مليون-لبناني-نزحوا-من-مناطقهم-بسبب-إسرائيل-1093370788.html

ميقاتي: أكثر من مليون لبناني نزحوا من مناطقهم بسبب إسرائيل

ميقاتي: أكثر من مليون لبناني نزحوا من مناطقهم بسبب إسرائيل

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، بأن نحو 1.2 مليون لبناني، اضطروا إلى الفرار من مناطقهم بسبب الغارات الإسرائيلية على... 02.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-02T17:02+0000

2024-10-02T17:02+0000

2024-10-02T17:02+0000

لبنان

العالم العربي

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ونقلت وسائل إعلام محلية، عن ميقاتي قوله إن "نحو 1.2 مليون لبناني نزحوا نتيجة الضربات الإسرائيلية".ويوم الأحد الماضي، قال ميقاتي خلال مؤتمر صحفي، إن "لبنان يشهد أكبر نزوح جماعي في تاريخه نتيجة القصف الإسرائيلي"، مؤكدًا أن "نحو مليون شخص أجبروا على مغادرة مناطقهم".وتأتي هذه التطورات على خلفية إعلان الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الثلاثاء، بدء عملية برية "محدودة"، بعد سلسلة ضربات نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على مناطق واسعة في لبنان لأيام قال إنها نفذت على أهداف تابعة لـ"حزب الله".وتوتر المشهد بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية، التي أتت بعد أتيام من تفجيرات أجهزة البيجر التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.ويطالب "حزب الله" بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وينفذ هو و"أنصار الله" من جهة أخرى عملية إسناد لحركة "حماس"، التي تقاتل الجيش الإسرائيلي في القطاع منذ نحو عام، ويضع "حزب الله" و"أنصار الله" وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 41 ألف قتيل، كشرط لوقف عمليات الإسناد.

https://sarabic.ae/20241002/فرنسا-تطالب-إسرائيل-بإنهاء-عملياتها-العسكرية-في-لبنان-في-أقرب-وقت-ممكن-1093340251.html

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