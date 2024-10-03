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https://sarabic.ae/20241003/اكتشاف-علمي-رصد-آثار-كورونا-على-القمر-1093391936.html
اكتشاف علمي.. رصد آثار كورونا على القمر
اكتشاف علمي.. رصد آثار كورونا على القمر
سبوتنيك عربي
قالت دراسة حديثة إن تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لم يقتصر على الأرض فقط بل امتد إلى القمر. 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T11:02+0000
2024-10-03T11:02+0000
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ورصد باحثون انخفاضاً غير طبيعي في درجات الحرارة الليلية على سطح القمر خلال فترة الإغلاق الصارم بين أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2020، وفقا لدراسة جديدة ربطت ذلك بانخفاض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري نتيجة توقف الأنشطة البشرية، حسبما ذكرت صحيفة "ذا هندو" الهندية.وبحث النتائج التي توصل إليها باحثان بمختبر الأبحاث الفيزيائية في الهند، فإن درجات الحرارة القمرية التي تم جمعها بواسطة مسبار ناسا في 6 مواقع مختلفة على الجانب القريب من القمر كانت منخفضة بمستويات تراوحت بين 8 إلى 10 درجات كلفن مقارنة بالسنوات السابقة.ويرجح باحثون أن هذا الانخفاض يعكس تأثير انخفاض الحرارة المشعة من الأرض على القمر نتيجة لتراجع الأنشطة البشرية التي تولد غازات الاحتباس الحراري خاصة في قطاعات النقل والتصنيع، التي توقفت بصورة كبيرة خلال جائحة كورونا.وبحسب الدراسة، فإن تراجع مستويات الانبعاثات الكربونية على سطح الأرض أثر بدوره على سطح القمر وأدى إلى تراجع مستويات الحرارة به.ورغم أن النتائج التي توصل إليها الباحثون تحتاج إلى مزيد من الأبحاث من زوايا مختلفة لتأكيد العلاقة بين مستويات الانبعاثات على سطح الأرض ودرجات الحرارة على سطح القمر، إلا أن هذه النتائج يمكن أن تفتح الباب أمام الباحثين للربط بين مستويات الحرارة على سطح القمر والتغير المناخي على الأرض.
https://sarabic.ae/20240910/دراسة-تكشف-تأثيرا-جديدا-لـكورونا-على-أدمغة-المراهقين-1092563655.html
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منوعات, علوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
منوعات, علوم, الأخبار, أخبار العالم الآن

اكتشاف علمي.. رصد آثار كورونا على القمر

11:02 GMT 03.10.2024
© AP Photo / Neil A. Armstrongبز ألدرين
بز ألدرين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Neil A. Armstrong
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قالت دراسة حديثة إن تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لم يقتصر على الأرض فقط بل امتد إلى القمر.
ورصد باحثون انخفاضاً غير طبيعي في درجات الحرارة الليلية على سطح القمر خلال فترة الإغلاق الصارم بين أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2020، وفقا لدراسة جديدة ربطت ذلك بانخفاض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري نتيجة توقف الأنشطة البشرية، حسبما ذكرت صحيفة "ذا هندو" الهندية.
وبحث النتائج التي توصل إليها باحثان بمختبر الأبحاث الفيزيائية في الهند، فإن درجات الحرارة القمرية التي تم جمعها بواسطة مسبار ناسا في 6 مواقع مختلفة على الجانب القريب من القمر كانت منخفضة بمستويات تراوحت بين 8 إلى 10 درجات كلفن مقارنة بالسنوات السابقة.
مكافحة كورونا في بوينس آيرس، الأرجنتين، السبت 15 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
مجتمع
دراسة تكشف تأثيرا جديدا لـ"كورونا" على أدمغة المراهقين
10 سبتمبر, 05:14 GMT
ويرجح باحثون أن هذا الانخفاض يعكس تأثير انخفاض الحرارة المشعة من الأرض على القمر نتيجة لتراجع الأنشطة البشرية التي تولد غازات الاحتباس الحراري خاصة في قطاعات النقل والتصنيع، التي توقفت بصورة كبيرة خلال جائحة كورونا.
وبحسب الدراسة، فإن تراجع مستويات الانبعاثات الكربونية على سطح الأرض أثر بدوره على سطح القمر وأدى إلى تراجع مستويات الحرارة به.
ورغم أن النتائج التي توصل إليها الباحثون تحتاج إلى مزيد من الأبحاث من زوايا مختلفة لتأكيد العلاقة بين مستويات الانبعاثات على سطح الأرض ودرجات الحرارة على سطح القمر، إلا أن هذه النتائج يمكن أن تفتح الباب أمام الباحثين للربط بين مستويات الحرارة على سطح القمر والتغير المناخي على الأرض.
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