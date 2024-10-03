المجر تهدد بإرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى وسط بروكسل
© AP Photo / BelTA / Oksana Manchukوضع المهاجرين العالقين في مخيم للاجئين في كوزنيكا، على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا 15 نوفمبر 2021
© AP Photo / BelTA / Oksana Manchuk
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هدد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى وسط بروكسل إذا استمر الاتحاد الأوروبي في الضغط على بودابست ولم يعوض تكاليف حماية الحدود الخارجية للاتحاد.
وقال أوربان عبر منصة "إكس" يوم الأربعاء: "إذا واصلت بروكسل الإصرار على معاقبتنا لحمايتنا حدود الاتحاد الأوروبي، فبإمكانهم الحصول على ما يريدون. سنقوم بنقل المهاجرين غير الشرعيين الذين يطرقون باب المجر إلى الساحة الرئيسية في بروكسل".
If #Brussels continues to insist on its decision to punish us for defending the borders of the EU, they can get what they want. We will transport the illegal migrants who are banging on Hungary’s door to the main square in Brussels. #StopMigration pic.twitter.com/FLvUexW0qw— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 2, 2024
في سبتمبر الماضي، طلبت المجر وهولندا إعفاءً من قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة واللجوء. ومع ذلك، أكدت المفوضية الأوروبية أن الدول الأعضاء لا يمكنها الانسحاب لأن قانون اللجوء ملزم.
كما أعلنت المجر استعدادها لتقديم دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية إذا رفضت تعويضها عن تكاليف حماية الحدود من المهاجرين غير الشرعيين.
ومنذ أزمة الهجرة في أوروبا عام 2015، بدأت المجر بتنفيذ قوانين صارمة بشأن الهجرة واللجوء، ما أثار الكثير من الانتقادات داخل الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، فتحت المفوضية الأوروبية خمس إجراءات انتهاك تتعلق بسياسات اللجوء ضد المجر.