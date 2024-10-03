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المجر تهدد بإرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى وسط بروكسل
المجر تهدد بإرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى وسط بروكسل
سبوتنيك عربي
هدد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى وسط بروكسل إذا استمر الاتحاد الأوروبي في الضغط على بودابست ولم يعوض تكاليف حماية الحدود... 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T03:23+0000
2024-10-03T03:23+0000
المجر
أخبار المجر
المفوضية الأوروبية
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال أوربان عبر منصة "إكس" يوم الأربعاء: "إذا واصلت بروكسل الإصرار على معاقبتنا لحمايتنا حدود الاتحاد الأوروبي، فبإمكانهم الحصول على ما يريدون. سنقوم بنقل المهاجرين غير الشرعيين الذين يطرقون باب المجر إلى الساحة الرئيسية في بروكسل".في سبتمبر الماضي، طلبت المجر وهولندا إعفاءً من قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة واللجوء. ومع ذلك، أكدت المفوضية الأوروبية أن الدول الأعضاء لا يمكنها الانسحاب لأن قانون اللجوء ملزم.كما أعلنت المجر استعدادها لتقديم دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية إذا رفضت تعويضها عن تكاليف حماية الحدود من المهاجرين غير الشرعيين.ومنذ أزمة الهجرة في أوروبا عام 2015، بدأت المجر بتنفيذ قوانين صارمة بشأن الهجرة واللجوء، ما أثار الكثير من الانتقادات داخل الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، فتحت المفوضية الأوروبية خمس إجراءات انتهاك تتعلق بسياسات اللجوء ضد المجر.
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المجر, أخبار المجر, المفوضية الأوروبية, أخبار الاتحاد الأوروبي
المجر, أخبار المجر, المفوضية الأوروبية, أخبار الاتحاد الأوروبي

المجر تهدد بإرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى وسط بروكسل

03:23 GMT 03.10.2024
© AP Photo / BelTA / Oksana Manchukوضع المهاجرين العالقين في مخيم للاجئين في كوزنيكا، على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا 15 نوفمبر 2021
وضع المهاجرين العالقين في مخيم للاجئين في كوزنيكا، على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا 15 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / BelTA / Oksana Manchuk
تابعنا عبر
هدد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى وسط بروكسل إذا استمر الاتحاد الأوروبي في الضغط على بودابست ولم يعوض تكاليف حماية الحدود الخارجية للاتحاد.
وقال أوربان عبر منصة "إكس" يوم الأربعاء: "إذا واصلت بروكسل الإصرار على معاقبتنا لحمايتنا حدود الاتحاد الأوروبي، فبإمكانهم الحصول على ما يريدون. سنقوم بنقل المهاجرين غير الشرعيين الذين يطرقون باب المجر إلى الساحة الرئيسية في بروكسل".
في سبتمبر الماضي، طلبت المجر وهولندا إعفاءً من قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة واللجوء. ومع ذلك، أكدت المفوضية الأوروبية أن الدول الأعضاء لا يمكنها الانسحاب لأن قانون اللجوء ملزم.
كما أعلنت المجر استعدادها لتقديم دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية إذا رفضت تعويضها عن تكاليف حماية الحدود من المهاجرين غير الشرعيين.
ومنذ أزمة الهجرة في أوروبا عام 2015، بدأت المجر بتنفيذ قوانين صارمة بشأن الهجرة واللجوء، ما أثار الكثير من الانتقادات داخل الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، فتحت المفوضية الأوروبية خمس إجراءات انتهاك تتعلق بسياسات اللجوء ضد المجر.
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