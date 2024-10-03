https://sarabic.ae/20241003/حالة-غريبة-جدا-امرأة-تعطس-لأكثر-من-12-يوما-بلا-توقف-فيديو--1093396851.html

"حالة غريبة جدا".. امرأة تعطس لأكثر من أسبوعين بلا توقف.. فيديو

"حالة غريبة جدا".. امرأة تعطس لأكثر من أسبوعين بلا توقف.. فيديو

سبوتنيك عربي

أصيبت بينظير إيدن، امرأة من مدينة بطمان جنوب شرقي تركيا، بحساسية في أنفها وبدأت تعطس بلا توقف وظلت على هذه الحالة لمدة أسبوعين. 03.10.2024, سبوتنيك عربي

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وبدأت الشابة آيدن (24 عاماً)، بالعطس في 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، دون توقف، ولم تنجح محاولات علاجها في المنزل.وبحسب صحيفة "haberle"، قالت عائلة بينظير، إنها تعيش في حالة من القلق والخوف بسبب هذه الحالة الغامضة، التي أثّرت بشدة على حياة ابنتهم اليومية، فالعطس المستمر يمنعها من القيام بالأنشطة الأساسية مثل تناول الطعام والشراب، ما جعل وضعها الصحي يتدهور أكثر.وبحسب عائلة المريضة، فإن الوقت الوحيد الذي تتوقف فيه عن العطس هو عندما تكون نائمة، مضيفة أن بينظير، تستلقي كما لو كانت في نوم الموت، لا تستطيع الأكل على الإطلاق، فهي تضطر إلى التخلص من الماء الذي تشربه لأنها تعطسه.

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