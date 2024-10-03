https://sarabic.ae/20241003/حالة-غريبة-جدا-امرأة-تعطس-لأكثر-من-12-يوما-بلا-توقف-فيديو--1093396851.html
"حالة غريبة جدا".. امرأة تعطس لأكثر من أسبوعين بلا توقف.. فيديو
"حالة غريبة جدا".. امرأة تعطس لأكثر من أسبوعين بلا توقف.. فيديو
سبوتنيك عربي
أصيبت بينظير إيدن، امرأة من مدينة بطمان جنوب شرقي تركيا، بحساسية في أنفها وبدأت تعطس بلا توقف وظلت على هذه الحالة لمدة أسبوعين. 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T13:07+0000
2024-10-03T13:07+0000
2024-10-03T13:09+0000
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وبدأت الشابة آيدن (24 عاماً)، بالعطس في 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، دون توقف، ولم تنجح محاولات علاجها في المنزل.وبحسب صحيفة "haberle"، قالت عائلة بينظير، إنها تعيش في حالة من القلق والخوف بسبب هذه الحالة الغامضة، التي أثّرت بشدة على حياة ابنتهم اليومية، فالعطس المستمر يمنعها من القيام بالأنشطة الأساسية مثل تناول الطعام والشراب، ما جعل وضعها الصحي يتدهور أكثر.وبحسب عائلة المريضة، فإن الوقت الوحيد الذي تتوقف فيه عن العطس هو عندما تكون نائمة، مضيفة أن بينظير، تستلقي كما لو كانت في نوم الموت، لا تستطيع الأكل على الإطلاق، فهي تضطر إلى التخلص من الماء الذي تشربه لأنها تعطسه.
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نادي الفيديو
"حالة غريبة جدا".. امرأة تعطس لأكثر من أسبوعين بلا توقف.. فيديو
13:07 GMT 03.10.2024 (تم التحديث: 13:09 GMT 03.10.2024)
أصيبت بينظير إيدن، امرأة من مدينة بطمان جنوب شرقي تركيا، بحساسية في أنفها وبدأت تعطس بلا توقف وظلت على هذه الحالة لمدة أسبوعين.
وبدأت الشابة آيدن (24 عاماً)، بالعطس في 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، دون توقف، ولم تنجح محاولات علاجها في المنزل.
ورغم ذهابها إلى المستشفى ومحاولات عائلتها علاج هذه الحالة، إلا أن زياراتهم اليومية للمستشفى لم تسفر عن أي نتائج مفيدة، إذ تمكن الأطباء من معالجتها وتوقفت عن العطس لكن عادت لتعطس من جديد فأغمي عليها من التعب لكثرة انقباض عضلات جسمها وتم نقلها إلى أحد المستشفيات الكبيرة في العاصمة أنقرة، لإجراء فحوصات دقيقة ومحاولة علاجها.
وبحسب صحيفة "haberle"، قالت عائلة بينظير، إنها تعيش في حالة من القلق والخوف بسبب هذه الحالة الغامضة، التي أثّرت بشدة على حياة ابنتهم اليومية، فالعطس المستمر يمنعها من القيام بالأنشطة الأساسية مثل تناول الطعام والشراب، ما جعل وضعها الصحي يتدهور أكثر.
وبحسب عائلة المريضة، فإن الوقت الوحيد الذي تتوقف فيه عن العطس هو عندما تكون نائمة، مضيفة أن بينظير، تستلقي كما لو كانت في نوم الموت، لا تستطيع الأكل على الإطلاق، فهي تضطر إلى التخلص من الماء الذي تشربه لأنها تعطسه.
ومن جانبها، قالت طبيبة الأعصاب سيفدا ساريكايا، إن "العطس المستمر يمكن أن يتطور بعد الإصابة بالعدوى وهو حالة نادرة".
وأشارت الطبيبة إلى أن "هذه الحالة مفيدة" وناشدت وزارة الصحة التركية لنقل بينظير آيدن، إلى أحد مراكز الأبحاث لإجراء الدراسات العلمية عليها.