قذيفة من الحرب العالمية الثانية تنفجر في اليابان... فيديو
10:14 GMT 03.10.2024 (تم التحديث: 10:31 GMT 03.10.2024)
CC BY 2.0 / Masahiro Takagi / All Nippon Airways, Boeing 787-8 Dreamlinerمطار طوكيو الدولي في اليابان
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ألغى مطار ميازاكي في اليابان جميع الرحلات الجوية بعد انفجارقنبلة أمريكية من مخلفات الحرب العالمية الثانية في أحد الممرات، دون وقوع إصابات.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "NHK"، أن سبب الانفجار كان قذيفة غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية.
وقال مسؤولون يابانيون إن القنبلة غير المنفجرة كانت مدفونة تحت الأرض بمطار ميازاكي، جنوب غربي البلاد.
وبدأت قوات الدفاع المدني والشرطة تحقيقا، وأكد أن الانفجار نتج عن قنبلة أمريكية تزن 500 رطل، مؤكدة أنه "لم يكن هناك خطر".
قذيفة من الحرب العالمية الثانية تنفجر في اليابان— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 3, 2024
ألغى مطار ميازاكي في اليابان جميع الرحلات الجوية بعد انفجار في أحد الممرات، دون وقوع إصابات.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن سبب الانفجار كان قذيفة غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية. pic.twitter.com/sz593sKk7x
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، إن أكثر من 80 رحلة ألغيت في المطار، وسط توقعات باستئناف عملياته الخميس.
ولا تزال مئات الأطنان من القنابل غير المنفجرة من الحرب مدفونة في جميع أنحاء اليابان، وأحيانا يتم إزالتها من مواقع البناء.