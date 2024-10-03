قذيفة من الحرب العالمية الثانية تنفجر في اليابان... فيديو

عربي
الجيش الروسي يستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية التابعة للقوات المسلحة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: سيعيدون تنشيط الإرهاب في المنطقة لإشغال المقاومة
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
64 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241003/قذيفة-من-الحرب-العالمية-الثانية-تنفجر-في-اليابان-فيديو-1093391291.html
قذيفة من الحرب العالمية الثانية تنفجر في اليابان... فيديو
قذيفة من الحرب العالمية الثانية تنفجر في اليابان... فيديو
سبوتنيك عربي
ألغى مطار ميازاكي في اليابان جميع الرحلات الجوية بعد انفجارقنبلة أمريكية من مخلفات الحرب العالمية الثانية في أحد الممرات، دون وقوع إصابات. 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T10:14+0000
2024-10-03T10:31+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104103/98/1041039812_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_564b743df410ead582ab7b1b5f4db721.jpg
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "NHK"، أن سبب الانفجار كان قذيفة غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية.وبدأت قوات الدفاع المدني والشرطة تحقيقا، وأكد أن الانفجار نتج عن قنبلة أمريكية تزن 500 رطل، مؤكدة أنه "لم يكن هناك خطر".وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، إن أكثر من 80 رحلة ألغيت في المطار، وسط توقعات باستئناف عملياته الخميس.ولا تزال مئات الأطنان من القنابل غير المنفجرة من الحرب مدفونة في جميع أنحاء اليابان، وأحيانا يتم إزالتها من مواقع البناء.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104103/98/1041039812_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_214b4aadbde2752a97591e58e69adc13.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

قذيفة من الحرب العالمية الثانية تنفجر في اليابان... فيديو

10:14 GMT 03.10.2024 (تم التحديث: 10:31 GMT 03.10.2024)
CC BY 2.0 / Masahiro Takagi / All Nippon Airways, Boeing 787-8 Dreamlinerمطار طوكيو الدولي في اليابان
مطار طوكيو الدولي في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
CC BY 2.0 / Masahiro Takagi / All Nippon Airways, Boeing 787-8 Dreamliner
تابعنا عبر
ألغى مطار ميازاكي في اليابان جميع الرحلات الجوية بعد انفجارقنبلة أمريكية من مخلفات الحرب العالمية الثانية في أحد الممرات، دون وقوع إصابات.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "NHK"، أن سبب الانفجار كان قذيفة غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية.

وقال مسؤولون يابانيون إن القنبلة غير المنفجرة كانت مدفونة تحت الأرض بمطار ميازاكي، جنوب غربي البلاد.

وبدأت قوات الدفاع المدني والشرطة تحقيقا، وأكد أن الانفجار نتج عن قنبلة أمريكية تزن 500 رطل، مؤكدة أنه "لم يكن هناك خطر".
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، إن أكثر من 80 رحلة ألغيت في المطار، وسط توقعات باستئناف عملياته الخميس.
ولا تزال مئات الأطنان من القنابل غير المنفجرة من الحرب مدفونة في جميع أنحاء اليابان، وأحيانا يتم إزالتها من مواقع البناء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:40 GMTРазрушенные дома после ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала