https://sarabic.ae/20241003/كيف-تجري-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-1093399097.html
كيف تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟
كيف تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟
سبوتنيك عربي
كيف تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟
2024-10-03T13:40+0000
2024-10-03T13:40+0000
2024-10-03T13:44+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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ومن المقرر أن يختار الناخبون في كل ولاية وفي مقاطعة كولومبيا المندوبين في المجمع الانتخابي، الذين سوف يقومون بعد ذلك بانتخاب رئيس ونائب له لمدة 4 أعوام على التوالي.ويوضح الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك"، كيف تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
كيف تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟
كيف تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟
كيف تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟
13:40 GMT 03.10.2024 (تم التحديث: 13:44 GMT 03.10.2024)
تقترب الانتخابات الرئاسية الأمريكية من بدايتها، فحسب الدستور الأمريكي، حدد الكونغرس يومًا موحدًا لجميع الولايات الأمريكية لانتخاب الرئيس ونائبه، وهو يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
ومن المقرر أن يختار الناخبون في كل ولاية وفي مقاطعة كولومبيا المندوبين في المجمع الانتخابي، الذين سوف يقومون بعد ذلك بانتخاب رئيس ونائب له لمدة 4 أعوام على التوالي.
ويوضح الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك"، كيف تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.