كيف تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

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قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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بلا قيود
خبير: سيعيدون تنشيط الإرهاب في المنطقة لإشغال المقاومة
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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برلماني: نثمن وقوف روسيا مع لبنان سياسيا ومعنويا وبالمساعدات
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في أول ظهور علني له عقب اغتيال نصر الله؛ خامنئي يدعو الغرب إلى الرحيل عن الشرق الأوسط.
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان سيكون له تداعيات كارثية إنسانية واقتصادية واجتماعية
17:33 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20241003/كيف-تجري-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-1093399097.html
كيف تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟
كيف تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟
سبوتنيك عربي
كيف تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟
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ومن المقرر أن يختار الناخبون في كل ولاية وفي مقاطعة كولومبيا المندوبين في المجمع الانتخابي، الذين سوف يقومون بعد ذلك بانتخاب رئيس ونائب له لمدة 4 أعوام على التوالي.ويوضح الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك"، كيف تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.
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كيف تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟
كيف تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

كيف تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

13:40 GMT 03.10.2024 (تم التحديث: 13:44 GMT 03.10.2024)
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تقترب الانتخابات الرئاسية الأمريكية من بدايتها، فحسب الدستور الأمريكي، حدد الكونغرس يومًا موحدًا لجميع الولايات الأمريكية لانتخاب الرئيس ونائبه، وهو يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
ومن المقرر أن يختار الناخبون في كل ولاية وفي مقاطعة كولومبيا المندوبين في المجمع الانتخابي، الذين سوف يقومون بعد ذلك بانتخاب رئيس ونائب له لمدة 4 أعوام على التوالي.
ويوضح الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك"، كيف تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.
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