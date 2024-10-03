مالي: سننشر نتائج التحقيق في اتصالات كييف مع الإرهابيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: سيعيدون تنشيط الإرهاب في المنطقة لإشغال المقاومة
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
64 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241003/مالي-سننشر-نتائج-التحقيق-في-اتصالات-كييف-مع-الإرهابيين-1093384331.html
مالي: سننشر نتائج التحقيق في اتصالات كييف مع الإرهابيين
مالي: سننشر نتائج التحقيق في اتصالات كييف مع الإرهابيين
سبوتنيك عربي
أكد وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، أن التحقيق الذي تجريه مالي في تعاون أوكرانيا مع الإرهابيين لا ينبغي أن يستغرق الكثير من الوقت، لأن كييف تعترف بوقائع... 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T07:26+0000
2024-10-03T07:26+0000
بريطانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_c51ffd0692d1ae1c43315c3af8c7ef75.jpg
وقال ديوب لوكالة "سبوتنيك": "لقد بدأ هذا التحقيق منذ أيام قليلة فقط، ولكن لا أعتقد أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لأن المسؤولين الأوكرانيين أنفسهم يعلنون صراحة تورطهم في الشبكات الإرهابية، ويزودونهم بالمعلومات الاستخباراتية والمعدات، بل ويزعمون أن هناك شيئا آخر سيحدث".وذكّر ديوب بأنه في وقت سابق طلبت مالي والنيجر وبوركينا فاسو من مجلس الأمن الدولي اتخاذ تدابير ضد أوكرانيا بسبب دعم كييف للإرهاب في أفريقيا، وخاصة في منطقة الساحل.وتابع: "بالإضافة إلى الدعم المباشر الذي تقدمه أوكرانيا لتحالف الإرهابيين في مالي، نعلم أيضًا أن الأسلحة والدعم المادي الآخر والمعدات العسكرية التي قدمتها أوكرانيا مودعة للأسف يستقر جزئيا في منطقة الساحل، مما يزيد من زعزعة استقرار بلداننا. هذه كلها عناصر علينا العمل عليها، ولكننا نتطلع إلى نتائج التحقيق ومحاسبة قادة أوكرانيا".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن مصدر عسكري في مالي، أن إرهابيين من تحالف الجماعات الانفصالية المسلحة المالية " CSP-DPA" سافروا إلى أوكرانيا لتلقي التدريب هناك.وقطعت مالي علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا في الخامس من أغسطس/آب، وكان السبب هو دعم كييف للإرهابيين المحليين. وفي 8 أغسطس، أعلنت النيجر أيضًا قطع العلاقات مع كييف.في أغسطس/آب، بدأ المدعي العام في مالي المتخصص في مكافحة الإرهاب تحقيقا في احتمال تسهيل الإرهاب بعد ادعاءات المسؤولين الأوكرانيين.
https://sarabic.ae/20240804/مالي-تعلن-قطع-العلاقات-الدبلوماسية-مع-أوكرانيا-على-خلفية-دعمها-لعمل-إرهابي-في-البلاد-1091422581.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cdc5d2662b48c395c58364daa052b2a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, العالم
بريطانيا, العالم

مالي: سننشر نتائج التحقيق في اتصالات كييف مع الإرهابيين

07:26 GMT 03.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أكد وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، أن التحقيق الذي تجريه مالي في تعاون أوكرانيا مع الإرهابيين لا ينبغي أن يستغرق الكثير من الوقت، لأن كييف تعترف بوقائع الجرائم، وسيتم نشر النتائج في الوقت المناسب.
وقال ديوب لوكالة "سبوتنيك": "لقد بدأ هذا التحقيق منذ أيام قليلة فقط، ولكن لا أعتقد أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لأن المسؤولين الأوكرانيين أنفسهم يعلنون صراحة تورطهم في الشبكات الإرهابية، ويزودونهم بالمعلومات الاستخباراتية والمعدات، بل ويزعمون أن هناك شيئا آخر سيحدث".

وأضاف: "بالطبع، من وجهة نظر قانونية، كنا مضطرين لبدء التحقيق، وهو مستمر، ولا يمكنني التدخل في النظام القضائي. لكنني واثق من أن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".

وذكّر ديوب بأنه في وقت سابق طلبت مالي والنيجر وبوركينا فاسو من مجلس الأمن الدولي اتخاذ تدابير ضد أوكرانيا بسبب دعم كييف للإرهاب في أفريقيا، وخاصة في منطقة الساحل.

وأشار الوزير إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "التزم الصمت" حتى الآن ولا تعرف مالي "ما هو السبب".

وتابع: "بالإضافة إلى الدعم المباشر الذي تقدمه أوكرانيا لتحالف الإرهابيين في مالي، نعلم أيضًا أن الأسلحة والدعم المادي الآخر والمعدات العسكرية التي قدمتها أوكرانيا مودعة للأسف يستقر جزئيا في منطقة الساحل، مما يزيد من زعزعة استقرار بلداننا. هذه كلها عناصر علينا العمل عليها، ولكننا نتطلع إلى نتائج التحقيق ومحاسبة قادة أوكرانيا".
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
مالي تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا على خلفية دعمها لعمل إرهابي في البلاد
4 أغسطس, 21:51 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن مصدر عسكري في مالي، أن إرهابيين من تحالف الجماعات الانفصالية المسلحة المالية " CSP-DPA" سافروا إلى أوكرانيا لتلقي التدريب هناك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، إن "كييف، لعدم قدرتها على هزيمة روسيا في ساحة المعركة، قررت فتح "جبهة ثانية" في أفريقيا لإرضاء الجماعات الإرهابية، في الدول الأفريقية الصديقة لروسيا".

وقطعت مالي علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا في الخامس من أغسطس/آب، وكان السبب هو دعم كييف للإرهابيين المحليين. وفي 8 أغسطس، أعلنت النيجر أيضًا قطع العلاقات مع كييف.
في أغسطس/آب، بدأ المدعي العام في مالي المتخصص في مكافحة الإرهاب تحقيقا في احتمال تسهيل الإرهاب بعد ادعاءات المسؤولين الأوكرانيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные дома после ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:18 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала