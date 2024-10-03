https://sarabic.ae/20241003/مالي-سننشر-نتائج-التحقيق-في-اتصالات-كييف-مع-الإرهابيين-1093384331.html

مالي: سننشر نتائج التحقيق في اتصالات كييف مع الإرهابيين

مالي: سننشر نتائج التحقيق في اتصالات كييف مع الإرهابيين

سبوتنيك عربي

أكد وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، أن التحقيق الذي تجريه مالي في تعاون أوكرانيا مع الإرهابيين لا ينبغي أن يستغرق الكثير من الوقت، لأن كييف تعترف بوقائع... 03.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-03T07:26+0000

2024-10-03T07:26+0000

2024-10-03T07:26+0000

بريطانيا

العالم

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وقال ديوب لوكالة "سبوتنيك": "لقد بدأ هذا التحقيق منذ أيام قليلة فقط، ولكن لا أعتقد أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لأن المسؤولين الأوكرانيين أنفسهم يعلنون صراحة تورطهم في الشبكات الإرهابية، ويزودونهم بالمعلومات الاستخباراتية والمعدات، بل ويزعمون أن هناك شيئا آخر سيحدث".وذكّر ديوب بأنه في وقت سابق طلبت مالي والنيجر وبوركينا فاسو من مجلس الأمن الدولي اتخاذ تدابير ضد أوكرانيا بسبب دعم كييف للإرهاب في أفريقيا، وخاصة في منطقة الساحل.وتابع: "بالإضافة إلى الدعم المباشر الذي تقدمه أوكرانيا لتحالف الإرهابيين في مالي، نعلم أيضًا أن الأسلحة والدعم المادي الآخر والمعدات العسكرية التي قدمتها أوكرانيا مودعة للأسف يستقر جزئيا في منطقة الساحل، مما يزيد من زعزعة استقرار بلداننا. هذه كلها عناصر علينا العمل عليها، ولكننا نتطلع إلى نتائج التحقيق ومحاسبة قادة أوكرانيا".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن مصدر عسكري في مالي، أن إرهابيين من تحالف الجماعات الانفصالية المسلحة المالية " CSP-DPA" سافروا إلى أوكرانيا لتلقي التدريب هناك.وقطعت مالي علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا في الخامس من أغسطس/آب، وكان السبب هو دعم كييف للإرهابيين المحليين. وفي 8 أغسطس، أعلنت النيجر أيضًا قطع العلاقات مع كييف.في أغسطس/آب، بدأ المدعي العام في مالي المتخصص في مكافحة الإرهاب تحقيقا في احتمال تسهيل الإرهاب بعد ادعاءات المسؤولين الأوكرانيين.

https://sarabic.ae/20240804/مالي-تعلن-قطع-العلاقات-الدبلوماسية-مع-أوكرانيا-على-خلفية-دعمها-لعمل-إرهابي-في-البلاد-1091422581.html

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