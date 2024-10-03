موسكو والدوحة تناقشان موعد زيارة بوتين إلى قطر

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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية قبالة سواحل مدينة جبلة بريف اللاذقية
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: سيعيدون تنشيط الإرهاب في المنطقة لإشغال المقاومة
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
64 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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https://sarabic.ae/20241003/موسكو-والدوحة-تناقشان-موعد-زيارة-بوتين-إلى-قطر-1093382241.html
موسكو والدوحة تناقشان موعد زيارة بوتين إلى قطر
موسكو والدوحة تناقشان موعد زيارة بوتين إلى قطر
سبوتنيك عربي
أفاد السفير القطري لدى روسيا، أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، أن موسكو والدوحة تجريان محادثات لتحديد موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قطر، بالإضافة... 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T03:00+0000
2024-10-03T03:00+0000
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وقال السفير في حديثه لـ"سبوتنيك": "نعم، كانت هناك دعوة من الرئيس بوتين لأمير قطر. ومن جانبه، وجّه أمير قطر دعوة للرئيس بوتين لزيارة الدوحة، إلا أن مسألة تحديد المواعيد لا تزال قيد النقاش".وكانت آخر مرة التقى فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أوائل يوليو/تموز في أستانا على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وخلال اللقاء، قبل الأمير تميم دعوة لزيارة روسيا، وفي المقابل وجه دعوة للرئيس الروسي لزيارة قطر في الوقت المناسب.
https://sarabic.ae/20230622/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-وزير-الخارجية-القطري-1078383620.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم

موسكو والدوحة تناقشان موعد زيارة بوتين إلى قطر

03:00 GMT 03.10.2024
© Sputnik . Alexey Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائه مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، على هامش مؤتمر القمة المعني بالتفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا في دوشنبه، طاجيكستان
الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائه مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، على هامش مؤتمر القمة المعني بالتفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا في دوشنبه، طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© Sputnik . Alexey Druzhinin
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تابعنا عبر
أفاد السفير القطري لدى روسيا، أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، أن موسكو والدوحة تجريان محادثات لتحديد موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قطر، بالإضافة إلى موعد زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى روسيا.
وقال السفير في حديثه لـ"سبوتنيك": "نعم، كانت هناك دعوة من الرئيس بوتين لأمير قطر. ومن جانبه، وجّه أمير قطر دعوة للرئيس بوتين لزيارة الدوحة، إلا أن مسألة تحديد المواعيد لا تزال قيد النقاش".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
بوتين يعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء القطري
22 يونيو 2023, 11:50 GMT
وكانت آخر مرة التقى فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أوائل يوليو/تموز في أستانا على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وخلال اللقاء، قبل الأمير تميم دعوة لزيارة روسيا، وفي المقابل وجه دعوة للرئيس الروسي لزيارة قطر في الوقت المناسب.
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