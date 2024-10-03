https://sarabic.ae/20241003/موسكو-والدوحة-تناقشان-موعد-زيارة-بوتين-إلى-قطر-1093382241.html
موسكو والدوحة تناقشان موعد زيارة بوتين إلى قطر
موسكو والدوحة تناقشان موعد زيارة بوتين إلى قطر
سبوتنيك عربي
أفاد السفير القطري لدى روسيا، أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، أن موسكو والدوحة تجريان محادثات لتحديد موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قطر، بالإضافة... 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T03:00+0000
2024-10-03T03:00+0000
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وقال السفير في حديثه لـ"سبوتنيك": "نعم، كانت هناك دعوة من الرئيس بوتين لأمير قطر. ومن جانبه، وجّه أمير قطر دعوة للرئيس بوتين لزيارة الدوحة، إلا أن مسألة تحديد المواعيد لا تزال قيد النقاش".وكانت آخر مرة التقى فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أوائل يوليو/تموز في أستانا على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وخلال اللقاء، قبل الأمير تميم دعوة لزيارة روسيا، وفي المقابل وجه دعوة للرئيس الروسي لزيارة قطر في الوقت المناسب.
https://sarabic.ae/20230622/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-وزير-الخارجية-القطري-1078383620.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم
موسكو والدوحة تناقشان موعد زيارة بوتين إلى قطر
أفاد السفير القطري لدى روسيا، أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، أن موسكو والدوحة تجريان محادثات لتحديد موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قطر، بالإضافة إلى موعد زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى روسيا.
وقال السفير في حديثه لـ"سبوتنيك
": "نعم، كانت هناك دعوة من الرئيس بوتين لأمير قطر. ومن جانبه، وجّه أمير قطر دعوة للرئيس بوتين لزيارة الدوحة، إلا أن مسألة تحديد المواعيد لا تزال قيد النقاش".
وكانت آخر مرة التقى فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أوائل يوليو/تموز في أستانا على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وخلال اللقاء، قبل الأمير تميم دعوة لزيارة روسيا، وفي المقابل وجه دعوة للرئيس الروسي لزيارة قطر في الوقت المناسب.