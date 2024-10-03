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وزير البيئة اللبناني يشكر روسيا على وصول أول دفعة مساعدات إنسانية إلى البلاد
وزير البيئة اللبناني يشكر روسيا على وصول أول دفعة مساعدات إنسانية إلى البلاد
سبوتنيك عربي
شكر وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين روسيا، بعد وصول طائرة مساعدات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية إلى بيروت وتحمل على متنها 33 طنًا من المساعدات الإنسانية، لإعانة... 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T07:52+0000
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وقال ياسين فور وصل طائرة المساعدات إلى مطار رفيق الحريري الدولي: "نشكر الدولة الروسية وأصدقاءنا على هذه الهبة القيّمة جدًا. هذه أول دفعة من المساعدات الإنسانية لإعانة النازحين، الذين تخطى عددهم مليونا و200 ألف نازح".وأضاف: "هذه الهبة بداية، وتحتوي على عينات من الدعم الإنساني عبارة عن مواد غذائية وطبية مقدمة لوزارة الصحة وسيتم توزيعها، وأيضًا مولد كهربائي لمراكز الإيواء، وشكرا لروسيا الصديقة على هذه الهبة القيّمة".ووصلت طائرة روسية من طراز "إيل-76" محملة بالمساعدات الإنسانية، اليوم الخميس، بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحوي 33 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك على خلفية الضربات التي يتعرض لها لبنان وراح ضحيتها الآلاف.وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، إن "طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية محملة بالمساعدات الإنسانية وصلت إلى مطار بيروت الدولي".ووفقا للمراسل، كان في الاستقبال السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف ووزير البيئة اللبناني ناصر ياسين.الجدير بالذكر أن الطائرة من طراز "إيل-76" وصلت إلى لبنان، "بناء على توجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتعليمات رئيس وزارة حالات الطوارئ الروسية ألكسندر كورينكوف، حيث تم إرسال 33 طناً من البضائع الإنسانية عبر رحلة جوية خاصة، بما في ذلك المواد الغذائية، الأدوية ومحطات الطاقة المتنقلة".
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لبنان, روسيا, العالم, العالم العربي

وزير البيئة اللبناني يشكر روسيا على وصول أول دفعة مساعدات إنسانية إلى البلاد

07:52 GMT 03.10.2024
© Sputnikوزير البيئة اللبناني ناصر ياسين والسفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف
وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين والسفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
شكر وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين روسيا، بعد وصول طائرة مساعدات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية إلى بيروت وتحمل على متنها 33 طنًا من المساعدات الإنسانية، لإعانة النازحين من جنوبي لبنان بسبب التصعيد بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل.
وقال ياسين فور وصل طائرة المساعدات إلى مطار رفيق الحريري الدولي: "نشكر الدولة الروسية وأصدقاءنا على هذه الهبة القيّمة جدًا. هذه أول دفعة من المساعدات الإنسانية لإعانة النازحين، الذين تخطى عددهم مليونا و200 ألف نازح".
وأضاف: "هذه الهبة بداية، وتحتوي على عينات من الدعم الإنساني عبارة عن مواد غذائية وطبية مقدمة لوزارة الصحة وسيتم توزيعها، وأيضًا مولد كهربائي لمراكز الإيواء، وشكرا لروسيا الصديقة على هذه الهبة القيّمة".
"
ووصلت طائرة روسية من طراز "إيل-76" محملة بالمساعدات الإنسانية، اليوم الخميس، بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحوي 33 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك على خلفية الضربات التي يتعرض لها لبنان وراح ضحيتها الآلاف.
وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، إن "طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية محملة بالمساعدات الإنسانية وصلت إلى مطار بيروت الدولي".
ووفقا للمراسل، كان في الاستقبال السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف ووزير البيئة اللبناني ناصر ياسين.
الجدير بالذكر أن الطائرة من طراز "إيل-76" وصلت إلى لبنان، "بناء على توجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتعليمات رئيس وزارة حالات الطوارئ الروسية ألكسندر كورينكوف، حيث تم إرسال 33 طناً من البضائع الإنسانية عبر رحلة جوية خاصة، بما في ذلك المواد الغذائية، الأدوية ومحطات الطاقة المتنقلة".
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