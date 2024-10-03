وصول أول طائرة إجلاء تقل تونسيين عائدين من لبنان.. صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: سيعيدون تنشيط الإرهاب في المنطقة لإشغال المقاومة
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
64 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
برلماني: نثمن وقوف روسيا مع لبنان سياسيا ومعنويا وبالمساعدات
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في أول ظهور علني له عقب اغتيال نصر الله؛ خامنئي يدعو الغرب إلى الرحيل عن الشرق الأوسط.
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان سيكون له تداعيات كارثية إنسانية واقتصادية واجتماعية
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241003/وصول-أول-طائرة-إجلاء-تقل-تونسيين-عائدين-من-لبنان-صور-1093410459.html
وصول أول طائرة إجلاء تقل تونسيين عائدين من لبنان.. صور
وصول أول طائرة إجلاء تقل تونسيين عائدين من لبنان.. صور
سبوتنيك عربي
وصلت إلى مطار تونس - قرطاج الدولي، مساء اليوم الخميس، أول طائرة إجلاء من لبنان، وعلى متنها قرابة 223 تونسيا عائدين من بيروت، قادمة من مطار عمّان بالأردن، بعد... 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T17:52+0000
2024-10-03T17:52+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
لبنان
حصري
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093409317_6:0:596:332_1920x0_80_0_0_c3004051d96476057109a675f1ea1c8d.jpg
وأوضح عدد من من العائدين على متن الطائرة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الأوضاع التي عايشوها صعبة جدا في لبنان، لا سيما في المناطق الجنوبية وبيروت".وشددت سفارة تونس بلبنان، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، على أنها "تواصل حاليا المساعي الحثيثة مع كل الجهات المعنية لتأمين رحلات إجلاء أخرى في أفضل الآجال الممكنة، للتونسيين الراغبين في العودة إلى بلدهم".وكان المكلف بالاتصال بوزارة الخارجية في تونس، محمد اللومي، قد قال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أواخر الشهر الماضي، بأن "وزارة الخارجية في تونس، تتابع الوضع مع التونسيين المقيمين في لبنان، منذ بداية القصف".وأضاف أنه "تم تكوين خلية أزمة في وزارة الشؤون الخارجية وهي بصدد متابعة الوضع في المنطقة بالتنسيق مع السفارة التونسية في بيروت".وتابع اللومي أنه "في حال تطور الوضع واستدعى إجلاؤهم ستتدخل السلطات التونسية".وتضم الجالية التونسية المقيمة بلبنان نحو 1970 تونسيا، بحسب إحصائيات رسمية صادرة عن سفارة تونس بلبنان.
https://sarabic.ae/20240925/مهددون-بالموت--تونسيون-مقيمون-في-لبنان-يطالبون-سلطات-بلادهم-بإجلائهم-1093099606.html
تونس
أخبار تونس اليوم
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093409317_80:0:523:332_1920x0_80_0_0_9aa7b243c58ddd765ff9bdf4aef1a687.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تونس, أخبار تونس اليوم, لبنان, حصري, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, لبنان, حصري, العالم العربي

وصول أول طائرة إجلاء تقل تونسيين عائدين من لبنان.. صور

17:52 GMT 03.10.2024
© Photo / Embassy of Tunisia in Lebanonوصول أول طائرة إجلاء تقل تونسيين عائدين من لبنان، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024
وصول أول طائرة إجلاء تقل تونسيين عائدين من لبنان، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© Photo / Embassy of Tunisia in Lebanon
تابعنا عبر
حصري
وصلت إلى مطار تونس - قرطاج الدولي، مساء اليوم الخميس، أول طائرة إجلاء من لبنان، وعلى متنها قرابة 223 تونسيا عائدين من بيروت، قادمة من مطار عمّان بالأردن، بعد أن تولت سفارة تونس بلبنان عمليات التنسيق من أجل إجلائهم، إثر توتر الأوضاع في لبنان.
وأوضح عدد من من العائدين على متن الطائرة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الأوضاع التي عايشوها صعبة جدا في لبنان، لا سيما في المناطق الجنوبية وبيروت".
© Photo / Embassy of Tunisia in Lebanonوصول أول طائرة إجلاء تقل تونسيين عائدين من لبنان، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024
وصول أول طائرة إجلاء تقل تونسيين عائدين من لبنان، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
وصول أول طائرة إجلاء تقل تونسيين عائدين من لبنان، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024
© Photo / Embassy of Tunisia in Lebanon
وشددت سفارة تونس بلبنان، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، على أنها "تواصل حاليا المساعي الحثيثة مع كل الجهات المعنية لتأمين رحلات إجلاء أخرى في أفضل الآجال الممكنة، للتونسيين الراغبين في العودة إلى بلدهم".
© Photo / Embassy of Tunisia in Lebanonوصول أول طائرة إجلاء تقل تونسيين عائدين من لبنان، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024
وصول أول طائرة إجلاء تقل تونسيين عائدين من لبنان، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
وصول أول طائرة إجلاء تقل تونسيين عائدين من لبنان، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024
© Photo / Embassy of Tunisia in Lebanon
وكان المكلف بالاتصال بوزارة الخارجية في تونس، محمد اللومي، قد قال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أواخر الشهر الماضي، بأن "وزارة الخارجية في تونس، تتابع الوضع مع التونسيين المقيمين في لبنان، منذ بداية القصف".
© Photo / Embassy of Tunisia in Lebanonوصول أول طائرة إجلاء تقل تونسيين عائدين من لبنان، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024
وصول أول طائرة إجلاء تقل تونسيين عائدين من لبنان، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
وصول أول طائرة إجلاء تقل تونسيين عائدين من لبنان، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024
© Photo / Embassy of Tunisia in Lebanon
وأضاف أنه "تم تكوين خلية أزمة في وزارة الشؤون الخارجية وهي بصدد متابعة الوضع في المنطقة بالتنسيق مع السفارة التونسية في بيروت".
تداعيات القصف على مواقع داخل أراضي إسرائيل من جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
"مهددون بالموت" .. تونسيون مقيمون في لبنان يطالبون سلطات بلادهم بإجلائهم
25 سبتمبر, 16:15 GMT
وتابع اللومي أنه "في حال تطور الوضع واستدعى إجلاؤهم ستتدخل السلطات التونسية".
وتضم الجالية التونسية المقيمة بلبنان نحو 1970 تونسيا، بحسب إحصائيات رسمية صادرة عن سفارة تونس بلبنان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные дома после ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل16:41 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала