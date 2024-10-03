وصول أول طائرة إجلاء تقل تونسيين عائدين من لبنان.. صور
© Photo / Embassy of Tunisia in Lebanonوصول أول طائرة إجلاء تقل تونسيين عائدين من لبنان، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024
© Photo / Embassy of Tunisia in Lebanon
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وصلت إلى مطار تونس - قرطاج الدولي، مساء اليوم الخميس، أول طائرة إجلاء من لبنان، وعلى متنها قرابة 223 تونسيا عائدين من بيروت، قادمة من مطار عمّان بالأردن، بعد أن تولت سفارة تونس بلبنان عمليات التنسيق من أجل إجلائهم، إثر توتر الأوضاع في لبنان.
وأوضح عدد من من العائدين على متن الطائرة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الأوضاع التي عايشوها صعبة جدا في لبنان، لا سيما في المناطق الجنوبية وبيروت".
© Photo / Embassy of Tunisia in Lebanonوصول أول طائرة إجلاء تقل تونسيين عائدين من لبنان، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024
وصول أول طائرة إجلاء تقل تونسيين عائدين من لبنان، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024
© Photo / Embassy of Tunisia in Lebanon
وشددت سفارة تونس بلبنان، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، على أنها "تواصل حاليا المساعي الحثيثة مع كل الجهات المعنية لتأمين رحلات إجلاء أخرى في أفضل الآجال الممكنة، للتونسيين الراغبين في العودة إلى بلدهم".
© Photo / Embassy of Tunisia in Lebanonوصول أول طائرة إجلاء تقل تونسيين عائدين من لبنان، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024
وصول أول طائرة إجلاء تقل تونسيين عائدين من لبنان، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024
© Photo / Embassy of Tunisia in Lebanon
وكان المكلف بالاتصال بوزارة الخارجية في تونس، محمد اللومي، قد قال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أواخر الشهر الماضي، بأن "وزارة الخارجية في تونس، تتابع الوضع مع التونسيين المقيمين في لبنان، منذ بداية القصف".
© Photo / Embassy of Tunisia in Lebanonوصول أول طائرة إجلاء تقل تونسيين عائدين من لبنان، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024
وصول أول طائرة إجلاء تقل تونسيين عائدين من لبنان، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024
© Photo / Embassy of Tunisia in Lebanon
وأضاف أنه "تم تكوين خلية أزمة في وزارة الشؤون الخارجية وهي بصدد متابعة الوضع في المنطقة بالتنسيق مع السفارة التونسية في بيروت".
25 سبتمبر, 16:15 GMT
وتابع اللومي أنه "في حال تطور الوضع واستدعى إجلاؤهم ستتدخل السلطات التونسية".
وتضم الجالية التونسية المقيمة بلبنان نحو 1970 تونسيا، بحسب إحصائيات رسمية صادرة عن سفارة تونس بلبنان.