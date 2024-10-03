https://sarabic.ae/20241003/وصول-أول-طائرة-إجلاء-تقل-تونسيين-عائدين-من-لبنان-صور-1093410459.html

وصول أول طائرة إجلاء تقل تونسيين عائدين من لبنان.. صور

وصول أول طائرة إجلاء تقل تونسيين عائدين من لبنان.. صور

سبوتنيك عربي

وصلت إلى مطار تونس - قرطاج الدولي، مساء اليوم الخميس، أول طائرة إجلاء من لبنان، وعلى متنها قرابة 223 تونسيا عائدين من بيروت، قادمة من مطار عمّان بالأردن، بعد... 03.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-03T17:52+0000

2024-10-03T17:52+0000

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وأوضح عدد من من العائدين على متن الطائرة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الأوضاع التي عايشوها صعبة جدا في لبنان، لا سيما في المناطق الجنوبية وبيروت".وشددت سفارة تونس بلبنان، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، على أنها "تواصل حاليا المساعي الحثيثة مع كل الجهات المعنية لتأمين رحلات إجلاء أخرى في أفضل الآجال الممكنة، للتونسيين الراغبين في العودة إلى بلدهم".وكان المكلف بالاتصال بوزارة الخارجية في تونس، محمد اللومي، قد قال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أواخر الشهر الماضي، بأن "وزارة الخارجية في تونس، تتابع الوضع مع التونسيين المقيمين في لبنان، منذ بداية القصف".وأضاف أنه "تم تكوين خلية أزمة في وزارة الشؤون الخارجية وهي بصدد متابعة الوضع في المنطقة بالتنسيق مع السفارة التونسية في بيروت".وتابع اللومي أنه "في حال تطور الوضع واستدعى إجلاؤهم ستتدخل السلطات التونسية".وتضم الجالية التونسية المقيمة بلبنان نحو 1970 تونسيا، بحسب إحصائيات رسمية صادرة عن سفارة تونس بلبنان.

https://sarabic.ae/20240925/مهددون-بالموت--تونسيون-مقيمون-في-لبنان-يطالبون-سلطات-بلادهم-بإجلائهم-1093099606.html

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