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الإمارات تؤكد امتلاكها صورا وأدلة على استهداف الجيش السوداني مقر سفيرها في الخرطوم
الإمارات تؤكد امتلاكها صورا وأدلة على استهداف الجيش السوداني مقر سفيرها في الخرطوم
سبوتنيك عربي
أكد مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الأمنية والعسكرية، سالم سعيد غافان الجابري، اليوم الجمعة، على استهداف الجيش السوداني مقر رئيس بعثة دولة الإمارات في... 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T18:06+0000
2024-10-04T18:06+0000
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وأشار الجابري إلى أن الحادث أسفر عن "وقوع أضرار جسيمة في المبنى والمرافق المحيطة به، في خرقٍ صارخ للمبدأ الأساسي، المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية وللمواثيق والأعراف الدولية وفي مقدمتها، اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).ولفت الجابري إلى "وجود صور وأدلة تثبت بالدليل القاطع استهداف المقر، الأمر الذي يسقط الرواية الباطلة التي قدمتها الخارجية والقوات المسلحة السودانية، والتي لا تنفك عن محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية القانونية والأخلاقية عما يجري في السودان، من كارثة إنسانية ناجمة عن هذا الصراع، من خلال تضليل المجتمع الدولي وصرف الانتباه عن المعاناة التي يدفع ثمنها الأشقاء السودانيون، والتملص من الاستحقاقات التي تفرضها الجهود الدولية المبذولة لإنهاء هذا النزاع، الذي طال والذي تقوم دولة الإمارات بجهود جبارة مع شركائها لوضع حد سلمي له".وشدد الجابري على أن "هذا الإنكار والإصرار من قبل الجانب السوداني على رمي الافتراءات على الآخرين وعدم الإقرار بالمسؤولية يعكس تجاهلاً صارخاً لمعاناة الشعب السوداني، وصرف النظر عن استحقاقاته وتطلعاته في تحقيق الاستقرار والازدهار، من خلال محاولات وادعاءات بائسة استمرت لمدة تزيد عن 9 أشهر لدولة الإمارات، عبر أجندات تدحضها الحقائق المثبتة".كما دعا المسؤول الإماراتي خبراء الأمم المتحدة لمراجعة الأدلة وفحص الأضرار الناجمة عن الاستهداف.وكانت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، قد نقلت أواخر الشهر الماضي، عن الخارجية السودانية، بيانا أدانت فيه بشدة "الاعتداء الغاشم، الذي استهدف مقر رئيس بعثة الدولة في الخرطوم، من خلال طائرة تابعة للجيش السوداني، والذي أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى، مطالبة الجيش بتحمل المسؤولية كاملة عن هذا العمل الجبان"، على حد تعبيرها.وأضاف البيان أن "الخارجية الإماراتية تعتزم تقديم مذكرة احتجاج لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، على هذا الاعتداء من قبل القوات المسلحة السودانية"، واصفة الاعتداء بأنه "انتهاك صارخ للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية".وشدد البيان الإماراتي على "أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات، حسب الأعراف والمواثيق، التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي".واختتمت الخارجية بيانها بتجديد استنكارها الشديد "لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي"، على حد قولها.وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 13 ألفا و100 قتيل، فيما بلغ إجمالي النازحين في السودان نحو 7.9 مليون شخص، ونحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240807/السودان-يتهم-الإمارات-بالدعوة-لانتهاك-سيادته-تحت-غطاء-المساعدات-1091524080.html
https://sarabic.ae/20240806/الإمارات-الأزمة-الإنسانية-في-السودان-تتطلب-استجابة-طارئة-تساعد-في-تأمين-وقف-إطلاق-النار-1091485365.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجيش السوداني
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجيش السوداني

الإمارات تؤكد امتلاكها صورا وأدلة على استهداف الجيش السوداني مقر سفيرها في الخرطوم

18:06 GMT 04.10.2024
© Sputnik . Ali Hashemعلم الإمارات
علم الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
علم الإمارات
© Sputnik . Ali Hashem
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أكد مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الأمنية والعسكرية، سالم سعيد غافان الجابري، اليوم الجمعة، على استهداف الجيش السوداني مقر رئيس بعثة دولة الإمارات في الخرطوم.
وأشار الجابري إلى أن الحادث أسفر عن "وقوع أضرار جسيمة في المبنى والمرافق المحيطة به، في خرقٍ صارخ للمبدأ الأساسي، المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية وللمواثيق والأعراف الدولية وفي مقدمتها، اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
ولفت الجابري إلى "وجود صور وأدلة تثبت بالدليل القاطع استهداف المقر، الأمر الذي يسقط الرواية الباطلة التي قدمتها الخارجية والقوات المسلحة السودانية، والتي لا تنفك عن محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية القانونية والأخلاقية عما يجري في السودان، من كارثة إنسانية ناجمة عن هذا الصراع، من خلال تضليل المجتمع الدولي وصرف الانتباه عن المعاناة التي يدفع ثمنها الأشقاء السودانيون، والتملص من الاستحقاقات التي تفرضها الجهود الدولية المبذولة لإنهاء هذا النزاع، الذي طال والذي تقوم دولة الإمارات بجهود جبارة مع شركائها لوضع حد سلمي له".
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وشدد الجابري على أن "هذا الإنكار والإصرار من قبل الجانب السوداني على رمي الافتراءات على الآخرين وعدم الإقرار بالمسؤولية يعكس تجاهلاً صارخاً لمعاناة الشعب السوداني، وصرف النظر عن استحقاقاته وتطلعاته في تحقيق الاستقرار والازدهار، من خلال محاولات وادعاءات بائسة استمرت لمدة تزيد عن 9 أشهر لدولة الإمارات، عبر أجندات تدحضها الحقائق المثبتة".
كما دعا المسؤول الإماراتي خبراء الأمم المتحدة لمراجعة الأدلة وفحص الأضرار الناجمة عن الاستهداف.
وكانت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، قد نقلت أواخر الشهر الماضي، عن الخارجية السودانية، بيانا أدانت فيه بشدة "الاعتداء الغاشم، الذي استهدف مقر رئيس بعثة الدولة في الخرطوم، من خلال طائرة تابعة للجيش السوداني، والذي أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى، مطالبة الجيش بتحمل المسؤولية كاملة عن هذا العمل الجبان"، على حد تعبيرها.
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وأضاف البيان أن "الخارجية الإماراتية تعتزم تقديم مذكرة احتجاج لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، على هذا الاعتداء من قبل القوات المسلحة السودانية"، واصفة الاعتداء بأنه "انتهاك صارخ للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية".
وشدد البيان الإماراتي على "أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات، حسب الأعراف والمواثيق، التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي".
واختتمت الخارجية بيانها بتجديد استنكارها الشديد "لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي"، على حد قولها.
وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 13 ألفا و100 قتيل، فيما بلغ إجمالي النازحين في السودان نحو 7.9 مليون شخص، ونحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
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