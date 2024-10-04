https://sarabic.ae/20241004/حذاء-وكوب-وكاميرا-رجل-السيارات-الأكثر-غرابة-في-العالم-فيديو--1093439066.html
حذاء وكوب وكاميرا.. رجل السيارات الأكثر غرابة في العالم.. فيديو
حذاء وكوب وكاميرا.. رجل السيارات الأكثر غرابة في العالم.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل هندي جمع أكبر مجموعة من المركبات "غير العادية" في العالم، والتي تم إدراجها في موسوعة "غينيس" للأرقام... 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T14:47+0000
2024-10-04T14:47+0000
2024-10-04T14:47+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/04/1093438908_8:0:1272:711_1920x0_80_0_0_051330217686397079d6853f848c8097.jpg
ويظهر الفيديو، الذي تداوله رواد واقع التواصل الاجتماعي، الرجل الهندي والذي يملك الآن 57 سيارة "غير عادية"، على شكل جهاز كمبيوتر ضخم وأحذية ومرحاض وطاولة بلياردو وغيرها. وتم تصميم جميع المركبات من قبله بشكل مستقل.وقال الرجل إنه أصبح مهتما بتصميم هذه السيارات في سن الـ14، وبمرور الوقت حوّل هوايته إلى عمل تجاري من خلال افتتاح متحف خاص بسياراته.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
حذاء وكوب وكاميرا.. رجل السيارات الأكثر غرابة في العالم.. فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل هندي جمع أكبر مجموعة من المركبات "غير العادية" في العالم، والتي تم إدراجها في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.
ويظهر الفيديو، الذي تداوله رواد واقع التواصل الاجتماعي، الرجل الهندي والذي يملك الآن 57 سيارة "غير عادية"، على شكل جهاز كمبيوتر ضخم وأحذية ومرحاض وطاولة بلياردو وغيرها. وتم تصميم جميع المركبات من قبله بشكل مستقل.
وقال الرجل إنه أصبح مهتما بتصميم هذه السيارات في سن الـ14، وبمرور الوقت حوّل هوايته إلى عمل تجاري من خلال افتتاح متحف خاص بسياراته.