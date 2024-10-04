حذاء وكوب وكاميرا.. رجل السيارات الأكثر غرابة في العالم.. فيديو

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
برلماني: نثمن وقوف روسيا مع لبنان سياسيا ومعنويا وبالمساعدات
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في أول ظهور علني له عقب اغتيال نصر الله؛ خامنئي يدعو الغرب إلى الرحيل عن الشرق الأوسط.
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان سيكون له تداعيات كارثية إنسانية واقتصادية واجتماعية
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:04 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:03 GMT
13 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
12:03 GMT
16 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان أكثر من 20 بلدة في لبنان بالإخلاء ، وحزب الله يعلن مقتل وإصابة أكثر من 20 ضابطا بقوات النخبة الإسرائيلية
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241004/حذاء-وكوب-وكاميرا-رجل-السيارات-الأكثر-غرابة-في-العالم-فيديو--1093439066.html
حذاء وكوب وكاميرا.. رجل السيارات الأكثر غرابة في العالم.. فيديو
حذاء وكوب وكاميرا.. رجل السيارات الأكثر غرابة في العالم.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل هندي جمع أكبر مجموعة من المركبات "غير العادية" في العالم، والتي تم إدراجها في موسوعة "غينيس" للأرقام... 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T14:47+0000
2024-10-04T14:47+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو، الذي تداوله رواد واقع التواصل الاجتماعي، الرجل الهندي والذي يملك الآن 57 سيارة "غير عادية"، على شكل جهاز كمبيوتر ضخم وأحذية ومرحاض وطاولة بلياردو وغيرها. وتم تصميم جميع المركبات من قبله بشكل مستقل.وقال الرجل إنه أصبح مهتما بتصميم هذه السيارات في سن الـ14، وبمرور الوقت حوّل هوايته إلى عمل تجاري من خلال افتتاح متحف خاص بسياراته.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

حذاء وكوب وكاميرا.. رجل السيارات الأكثر غرابة في العالم.. فيديو

14:47 GMT 04.10.2024
© Photo / twitter.comحذاء وكوب وكاميرا... رجل السيارات الأكثر غرابة في العالم
حذاء وكوب وكاميرا... رجل السيارات الأكثر غرابة في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
© Photo / twitter.com
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل هندي جمع أكبر مجموعة من المركبات "غير العادية" في العالم، والتي تم إدراجها في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.
ويظهر الفيديو، الذي تداوله رواد واقع التواصل الاجتماعي، الرجل الهندي والذي يملك الآن 57 سيارة "غير عادية"، على شكل جهاز كمبيوتر ضخم وأحذية ومرحاض وطاولة بلياردو وغيرها. وتم تصميم جميع المركبات من قبله بشكل مستقل.
وقال الرجل إنه أصبح مهتما بتصميم هذه السيارات في سن الـ14، وبمرور الوقت حوّل هوايته إلى عمل تجاري من خلال افتتاح متحف خاص بسياراته.
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