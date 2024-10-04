علماء يسجلون حدثا نادرا في مصادم "سيرن"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
برلماني: نثمن وقوف روسيا مع لبنان سياسيا ومعنويا وبالمساعدات
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في أول ظهور علني له عقب اغتيال نصر الله؛ خامنئي يدعو الغرب إلى الرحيل عن الشرق الأوسط.
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان سيكون له تداعيات كارثية إنسانية واقتصادية واجتماعية
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:04 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:03 GMT
13 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
12:03 GMT
16 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241004/علماء-يسجلون-حدثا-نادرا-في-مصادم-سيرن-1093430542.html
علماء يسجلون حدثا نادرا في مصادم "سيرن"
علماء يسجلون حدثا نادرا في مصادم "سيرن"
سبوتنيك عربي
سجلت عالمة فيزياء بريطانية حدثا نادرا في مصادم الجسيمات في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية "سيرن" يجعلنا نقترب بشكل مثير من ثورة جديدة في عالم الفيزياء. 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T12:25+0000
2024-10-04T12:29+0000
مجتمع
علوم
روسيا
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/04/1093430775_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c08edf11acda811057153d9b30856cc3.jpg
وذكرت مجلة "ساينس أليرت" العلمية، اليوم الجمعة، أن كريستينا لازيروني، عالمة فيزياء الجسيمات من جامعة برمنغهام البريطانية قد تمكنت وزملاؤها من إنشاء ومراقبة وقياس تحلل جسيم "كاون" مشحون إلى "بيون" مشحون ونيوترينو.وأوضحت المجلة أن الباحثين قدموا نتائج بحثهم في ندوة عقدتها منظمة "سيرن" (CERN)، وذلك بعد سنوات من إجراء ما يعرف بتجربة "NA62"، موضحة أن هذا الحدث النادر تجعله مقياسا حساسا للغاية لاكتشاف فيزيائي جديد.وأشارت إلى أنه من خلال جمع كمية من البيانات التي تغطي عددا لا يحصى من تصادمات الجسيمات، تمكن الفريق البحثي من تأكيد اكتشافهم على أنه دقيق بناء على معيار "خمسة سيجما" الشهير لليقين الإحصائي.ونقلت المجلة عن كريستينا لازيروني: "هذا التحليل الصعب هو نتيجة عمل جماعي ممتاز، وأنا فخور للغاية بهذه النتيجة الجديدة".وأوضحت المجلة أن البحث الجديد أو الاكتشاف يعني ثورة فيزيائية جديدة، متوقعا ظهور جسيمات جديدة بناء على هذا البحث.ولدى "سيرن" أكبر مختبر في العالم لفيزياء الطاقة العالية، وفيه تم إنشاء مُصادم الهدرونات الكبير (LHC) من قبل المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية بمشاركة فيزيائيين من العديد من البلدان، بما في ذلك روسيا.ويقع المختبر على حدود سويسرا وفرنسا، وبمساعدة مصادم الهدرونات الكبير، تم التوصل إلى أحد أهم الاكتشافات في الفيزياء الحديثة، إذ تم إثبات وجود "بوزون هيغز"، وهو جسيم أولي مسؤول عن وجود الكتلة في الجسيمات الأخرى.
https://sarabic.ae/20191125/تم-الكشف-عن-جزيء-الله-كيف-يعمل-مختبر-سيرن-أكبر-مختبر-على-الأرض-1043510775.html
https://sarabic.ae/20180617/تطوير-مركز-أبحاث-سيرن-الغوامض-الفيزيائية-1033146199.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/04/1093430775_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6ed8749ed1d86bba1799901a1188a99d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, روسيا, بريطانيا
علوم, روسيا, بريطانيا

علماء يسجلون حدثا نادرا في مصادم "سيرن"

12:25 GMT 04.10.2024 (تم التحديث: 12:29 GMT 04.10.2024)
© Photo / Brandon Style المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية "سيرن"
 المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية سيرن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
© Photo / Brandon Style
تابعنا عبر
سجلت عالمة فيزياء بريطانية حدثا نادرا في مصادم الجسيمات في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية "سيرن" يجعلنا نقترب بشكل مثير من ثورة جديدة في عالم الفيزياء.
وذكرت مجلة "ساينس أليرت" العلمية، اليوم الجمعة، أن كريستينا لازيروني، عالمة فيزياء الجسيمات من جامعة برمنغهام البريطانية قد تمكنت وزملاؤها من إنشاء ومراقبة وقياس تحلل جسيم "كاون" مشحون إلى "بيون" مشحون ونيوترينو.
أكبر مختبر سيرن (المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية) - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2019
مجتمع
كيف يعمل "مختبر سيرن" أكبر مختبر على الأرض
25 نوفمبر 2019, 12:14 GMT
وأوضحت المجلة أن الباحثين قدموا نتائج بحثهم في ندوة عقدتها منظمة "سيرن" (CERN)، وذلك بعد سنوات من إجراء ما يعرف بتجربة "NA62"، موضحة أن هذا الحدث النادر تجعله مقياسا حساسا للغاية لاكتشاف فيزيائي جديد.
وأشارت إلى أنه من خلال جمع كمية من البيانات التي تغطي عددا لا يحصى من تصادمات الجسيمات، تمكن الفريق البحثي من تأكيد اكتشافهم على أنه دقيق بناء على معيار "خمسة سيجما" الشهير لليقين الإحصائي.
ونقلت المجلة عن كريستينا لازيروني: "هذا التحليل الصعب هو نتيجة عمل جماعي ممتاز، وأنا فخور للغاية بهذه النتيجة الجديدة".
وأوضحت المجلة أن البحث الجديد أو الاكتشاف يعني ثورة فيزيائية جديدة، متوقعا ظهور جسيمات جديدة بناء على هذا البحث.
مختبر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2018
مجتمع
خطة لتطوير مركز أبحاث "سيرن" لكشف الغوامض الفيزيائية
17 يونيو 2018, 09:38 GMT
ولدى "سيرن" أكبر مختبر في العالم لفيزياء الطاقة العالية، وفيه تم إنشاء مُصادم الهدرونات الكبير (LHC) من قبل المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية بمشاركة فيزيائيين من العديد من البلدان، بما في ذلك روسيا.
ويقع المختبر على حدود سويسرا وفرنسا، وبمساعدة مصادم الهدرونات الكبير، تم التوصل إلى أحد أهم الاكتشافات في الفيزياء الحديثة، إذ تم إثبات وجود "بوزون هيغز"، وهو جسيم أولي مسؤول عن وجود الكتلة في الجسيمات الأخرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильский обстрел района на юге Ливана, вид с севера Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل08:51 GMTВоеннослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:38 GMTРазрушенные дома после ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 16:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала