https://sarabic.ae/20241004/عملية-الوعد-الصادق-2-الأسلحة-المستخدمة-والأهداف-المحققة--1093426673.html
عملية "الوعد الصادق 2"... الأسلحة المستخدمة والأهداف المحققة
عملية "الوعد الصادق 2"... الأسلحة المستخدمة والأهداف المحققة
سبوتنيك عربي
عملية "الوعد الصادق 2"... الأسلحة المستخدمة والأهداف المحققة
2024-10-04T10:21+0000
2024-10-04T10:21+0000
2024-10-04T10:21+0000
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تعرف على الأسلحة الإيرانية المستخدمة والأهداف المحققة (بحسب الحرس الثوري الإيراني) في عملية "الوعد الصادق 1" من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
عملية "الوعد الصادق 2"... الأسلحة المستخدمة والأهداف المحققة
عملية "الوعد الصادق 2"... الأسلحة المستخدمة والأهداف المحققة
عملية "الوعد الصادق 2"... الأسلحة المستخدمة والأهداف المحققة
أعلن الحرس الثوري الإيراني الأسبوع المنصرم أن العملية التي أطلق عليها اسم "الوعد الصادق 2" جاءت ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، والجنرال في الحرس الثوري الإيراني، عباس نيلفروشان.
تعرف على الأسلحة الإيرانية المستخدمة والأهداف المحققة (بحسب الحرس الثوري الإيراني) في عملية "الوعد الصادق 1" من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".