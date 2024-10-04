https://sarabic.ae/20241004/لسبب-يحث-الآباء-عليه-40-من-الأطفال-يتدهور-نظرهم-بحلول-عام-2050-1093433006.html

لسبب يحث الآباء عليه... 40% من الأطفال يتدهور نظرهم بحلول عام 2050

لسبب يحث الآباء عليه... 40% من الأطفال يتدهور نظرهم بحلول عام 2050

سبوتنيك عربي

يواجه العالم أزمة متزايدة في انتشار قصر النظر، حيث تشير التقديرات الجديدة إلى أن أكثر من 740 مليون طفل ومراهق قد يعانون من صعوبة في رؤية الأشياء عن بُعد بحلول... 04.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-04T13:18+0000

2024-10-04T13:18+0000

2024-10-04T13:18+0000

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هذه التوقعات المثيرة للقلق تأتي من مراجعة عالمية شملت بيانات جمعت من 50 دولة حتى عام 2023.ونُشرت هذه الدراسة في "المجلة البريطانية لطب العيون"، وتهدف إلى فهم أسباب زيادة قصر النظر وإيجاد حلول وقائية للأجيال القادمة.أجرى الدراسة باحثون من جامعة "صن يات-سن" في الصين، وغطت أكثر من 276 دراسة شملت نحو 5.4 مليون طفل ومراهق.ووجدت الدراسة أن نسبة انتشار قصر النظر بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عاما ارتفعت من 24% في عام 1990 إلى 36% في عام 2023.وتعد اليابان الدولة التي سجلت أعلى نسبة انتشار، حيث يعاني 86% من الأطفال والمراهقين من قصر النظر. في المقابل، كانت النسبة الأقل في باراغواي بنسبة 0.84% فقط.وتحذر الدراسة من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى زيادة نسبة قصر النظر بين الشباب عالميا إلى نحو 40% بحلول عام 2050، مع انتشار قد يصل إلى 70% في آسيا.كما تُظهر الدراسة أن جائحة "كوفيد-19" أسهمت في تفاقم مشكلة قصر النظر، حيث أُجبر الأطفال على البقاء داخل المنازل لفترات طويلة وزيادة استخدام الشاشات لأغراض التعليم.

https://sarabic.ae/20210128/بشرى-للمرضىابتكار-نظارات-ذكية-تعالج-قصر-النظر-خلال-ساعة-ونصف-يوميا-1047938470.html

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