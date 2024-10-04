أطرف الصور لهذا الأسبوع

رئيس الوزراء الياباني المنتهية ولايته، فوميو كيشيدا، يبتسم أثناء مغادرته مكتب رئاسة الوزراء في طوكيو، اليابان.
رئيس الوزراء الياباني المنتهية ولايته، فوميو كيشيدا، يبتسم أثناء مغادرته مكتب رئاسة الوزراء في طوكيو، اليابان.
صورة لرجل وكلبه تم إنقاذهما بعد أن تعطل قاربهما الشراعي أثناء إعصار "هيلين" في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة.
صورة لرجل وكلبه تم إنقاذهما بعد أن تعطل قاربهما الشراعي أثناء إعصار "هيلين" في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة.
امرأة تحمل طفلاً على ظهرها تمر أمام منزل انهار بسبب الفيضانات في نهر "ناخو"، الناجمة عن الأمطار الغزيرة في لاليتبور، نيبال.
امرأة تحمل طفلاً على ظهرها تمر أمام منزل انهار بسبب الفيضانات في نهر "ناخو"، الناجمة عن الأمطار الغزيرة في لاليتبور، نيبال.
حريق غابات في قرية آنو لوترو، بسبب الرياح القوية، على بعد نحو 131 كيلومترًا غرب أثينا، اليونان.
حريق غابات في قرية آنو لوترو، بسبب الرياح القوية، على بعد نحو 131 كيلومترًا غرب أثينا، اليونان.
نساء من السكان الأصليين يقيمون مراسم تقليدية للرئيسة الجديدة، كلوديا شينباوم، في زوكالو، الساحة الرئيسية في مدينة مكسيكو، المكسيك.
نساء من السكان الأصليين يقيمون مراسم تقليدية للرئيسة الجديدة، كلوديا شينباوم، في زوكالو، الساحة الرئيسية في مدينة مكسيكو، المكسيك.
رئيس وزراء بيلاروسيا رومان جولوفشينكو، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أثناء التقاطها صورة مشتركة في "المنتدى الاقتصادي الأوراسي 2024"، في يريفان.
رئيس وزراء بيلاروسيا رومان جولوفشينكو، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أثناء التقاطها صورة مشتركة في "المنتدى الاقتصادي الأوراسي 2024"، في يريفان.
صورة لطفل يعبر أمام فرقة حرس الشرف، قبل حفل تقديم سلال الزهور للأبطال الوطنيين المتوفين، عند النصب التذكاري بمناسبة يوم الشهداء في ميدان تيانانمن في بكين، الصين.
صورة لطفل يعبر أمام فرقة حرس الشرف، قبل حفل تقديم سلال الزهور للأبطال الوطنيين المتوفين، عند النصب التذكاري بمناسبة يوم الشهداء في ميدان تيانانمن في بكين، الصين.
صورة لعارضة الأزياء كوكو روشا، في الحفل الذي أقيم خلال "أسبوع الموضة" في باريس، فرنسا.
صورة لعارضة الأزياء كوكو روشا، في الحفل الذي أقيم خلال "أسبوع الموضة" في باريس، فرنسا.
صورة لامرأة متقاعدة مع حفيدتها تعبران حاجزا للشرطة يمنع الوصول إلى الكونغرس، خلال مسيرة للمطالبة بزيادة التمويل للجامعات العامة في بوينس آيرس، الأرجنتين.
صورة لامرأة متقاعدة مع حفيدتها تعبران حاجزا للشرطة يمنع الوصول إلى الكونغرس، خلال مسيرة للمطالبة بزيادة التمويل للجامعات العامة في بوينس آيرس، الأرجنتين.
لقطة طريفة لمؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانغ، وزوجته، وهما يلوحان للجمهور لدى وصولهما إلى مجلس أوروبا في ستراسبورغ، شرق فرنسا.
لقطة طريفة لمؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانغ، وزوجته، وهما يلوحان للجمهور لدى وصولهما إلى مجلس أوروبا في ستراسبورغ، شرق فرنسا.
موظف أحد الفنادق يقوم بتنظيف المياه عند المدخل مع وصول إعصار "كراثون" إلى كاوهسيون، جنوب تايوان.
موظف أحد الفنادق يقوم بتنظيف المياه عند المدخل مع وصول إعصار "كراثون" إلى كاوهسيون، جنوب تايوان.
صورة لامراة تستمتع بالطقس الحار، أثناء العزف على السيتار الهندي، في مرصد غريفيث في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة.
صورة لامراة تستمتع بالطقس الحار، أثناء العزف على السيتار الهندي، في مرصد غريفيث في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة.
أحد المؤيدين يحمل صورة للرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، خلال تجمع لسماع خطابها في يوم تنصيبها في زوكالو، الساحة الرئيسية في مدينة مكسيكو.
أحد المؤيدين يحمل صورة للرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، خلال تجمع لسماع خطابها في يوم تنصيبها في زوكالو، الساحة الرئيسية في مدينة مكسيكو.
أفراد من القوات الخاصة يقدمون عرضًا لمهاراتهم في فنون الدفاع عن النفس الكورية التقليدية "التايكوندو"، خلال احتفال بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين ليوم القوات المسلحة الكورية الجنوبية في سيونغنام، كوريا الجنوبية.
أفراد من القوات الخاصة يقدمون عرضًا لمهاراتهم في فنون الدفاع عن النفس الكورية التقليدية "التايكوندو"، خلال احتفال بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين ليوم القوات المسلحة الكورية الجنوبية في سيونغنام، كوريا الجنوبية.
بائع يقوم بإعداد وجبة الإفطار على عربة متنقلة، على مسار للسكك الحديدية، حيث تم تعليق خدمات القطارات مؤقتًا، بسبب الازدحام أثناء مهرجان في كلكتا، الهند.
بائع يقوم بإعداد وجبة الإفطار على عربة متنقلة، على مسار للسكك الحديدية، حيث تم تعليق خدمات القطارات مؤقتًا، بسبب الازدحام أثناء مهرجان في كلكتا، الهند.
صورة لطائرين من طيور اللقلق، يقفان على عشهما في منطقة فيرهايم في فرانكفورت، ألمانيا.
صورة لطائرين من طيور اللقلق، يقفان على عشهما في منطقة فيرهايم في فرانكفورت، ألمانيا.