أطرف الصور لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
برلماني: نثمن وقوف روسيا مع لبنان سياسيا ومعنويا وبالمساعدات
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في أول ظهور علني له عقب اغتيال نصر الله؛ خامنئي يدعو الغرب إلى الرحيل عن الشرق الأوسط.
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان سيكون له تداعيات كارثية إنسانية واقتصادية واجتماعية
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:04 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:03 GMT
13 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
12:03 GMT
16 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان أكثر من 20 بلدة في لبنان بالإخلاء ، وحزب الله يعلن مقتل وإصابة أكثر من 20 ضابطا بقوات النخبة الإسرائيلية
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة، في مختلف أنحاء العالم. 04.10.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع

13:47 GMT 04.10.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة، في مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Hiro Komae

رئيس الوزراء الياباني المنتهية ولايته، فوميو كيشيدا، يبتسم أثناء مغادرته مكتب رئاسة الوزراء في طوكيو، اليابان.

رئيس الوزراء الياباني المنتهية ولايته، فوميو كيشيدا، يبتسم أثناء مغادرته مكتب رئاسة الوزراء في طوكيو، اليابان. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Hiro Komae

رئيس الوزراء الياباني المنتهية ولايته، فوميو كيشيدا، يبتسم أثناء مغادرته مكتب رئاسة الوزراء في طوكيو، اليابان.

© AP Photo / U.S. Coast Guard District Seven

صورة لرجل وكلبه تم إنقاذهما بعد أن تعطل قاربهما الشراعي أثناء إعصار "هيلين" في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة.

صورة لرجل وكلبه تم إنقاذهما بعد أن تعطل قاربهما الشراعي أثناء إعصار &quot;هيلين&quot; في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
2/16
© AP Photo / U.S. Coast Guard District Seven

صورة لرجل وكلبه تم إنقاذهما بعد أن تعطل قاربهما الشراعي أثناء إعصار "هيلين" في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة.

© AP Photo / Niranjan Shrestha

امرأة تحمل طفلاً على ظهرها تمر أمام منزل انهار بسبب الفيضانات في نهر "ناخو"، الناجمة عن الأمطار الغزيرة في لاليتبور، نيبال.

امرأة تحمل طفلاً على ظهرها تمر أمام منزل انهار بسبب الفيضانات في نهر &quot;ناخو&quot;، الناجمة عن الأمطار الغزيرة في لاليتبور، نيبال. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Niranjan Shrestha

امرأة تحمل طفلاً على ظهرها تمر أمام منزل انهار بسبب الفيضانات في نهر "ناخو"، الناجمة عن الأمطار الغزيرة في لاليتبور، نيبال.

© AP Photo

حريق غابات في قرية آنو لوترو، بسبب الرياح القوية، على بعد نحو 131 كيلومترًا غرب أثينا، اليونان.

حريق غابات في قرية آنو لوترو، بسبب الرياح القوية، على بعد نحو 131 كيلومترًا غرب أثينا، اليونان. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo

حريق غابات في قرية آنو لوترو، بسبب الرياح القوية، على بعد نحو 131 كيلومترًا غرب أثينا، اليونان.

© AP Photo / Fernando Llano

نساء من السكان الأصليين يقيمون مراسم تقليدية للرئيسة الجديدة، كلوديا شينباوم، في زوكالو، الساحة الرئيسية في مدينة مكسيكو، المكسيك.

نساء من السكان الأصليين يقيمون مراسم تقليدية للرئيسة الجديدة، كلوديا شينباوم، في زوكالو، الساحة الرئيسية في مدينة مكسيكو، المكسيك. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Fernando Llano

نساء من السكان الأصليين يقيمون مراسم تقليدية للرئيسة الجديدة، كلوديا شينباوم، في زوكالو، الساحة الرئيسية في مدينة مكسيكو، المكسيك.

© Sputnik . Dmitry Astakhov / الانتقال إلى بنك الصور

رئيس وزراء بيلاروسيا رومان جولوفشينكو، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أثناء التقاطها صورة مشتركة في "المنتدى الاقتصادي الأوراسي 2024"، في يريفان.

رئيس وزراء بيلاروسيا رومان جولوفشينكو، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أثناء التقاطها صورة مشتركة في &quot;المنتدى الاقتصادي الأوراسي 2024&quot;، في يريفان. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Dmitry Astakhov
/
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رئيس وزراء بيلاروسيا رومان جولوفشينكو، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أثناء التقاطها صورة مشتركة في "المنتدى الاقتصادي الأوراسي 2024"، في يريفان.

© AP Photo / Ng Han Guan

صورة لطفل يعبر أمام فرقة حرس الشرف، قبل حفل تقديم سلال الزهور للأبطال الوطنيين المتوفين، عند النصب التذكاري بمناسبة يوم الشهداء في ميدان تيانانمن في بكين، الصين.

صورة لطفل يعبر أمام فرقة حرس الشرف، قبل حفل تقديم سلال الزهور للأبطال الوطنيين المتوفين، عند النصب التذكاري بمناسبة يوم الشهداء في ميدان تيانانمن في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ng Han Guan

صورة لطفل يعبر أمام فرقة حرس الشرف، قبل حفل تقديم سلال الزهور للأبطال الوطنيين المتوفين، عند النصب التذكاري بمناسبة يوم الشهداء في ميدان تيانانمن في بكين، الصين.

© AP Photo / Scott A Garfitt

صورة لعارضة الأزياء كوكو روشا، في الحفل الذي أقيم خلال "أسبوع الموضة" في باريس، فرنسا.

صورة لعارضة الأزياء كوكو روشا، في الحفل الذي أقيم خلال &quot;أسبوع الموضة&quot; في باريس، فرنسا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Scott A Garfitt

صورة لعارضة الأزياء كوكو روشا، في الحفل الذي أقيم خلال "أسبوع الموضة" في باريس، فرنسا.

© AP Photo / Rodrigo Abd

صورة لامرأة متقاعدة مع حفيدتها تعبران حاجزا للشرطة يمنع الوصول إلى الكونغرس، خلال مسيرة للمطالبة بزيادة التمويل للجامعات العامة في بوينس آيرس، الأرجنتين.

صورة لامرأة متقاعدة مع حفيدتها تعبران حاجزا للشرطة يمنع الوصول إلى الكونغرس، خلال مسيرة للمطالبة بزيادة التمويل للجامعات العامة في بوينس آيرس، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
9/16
© AP Photo / Rodrigo Abd

صورة لامرأة متقاعدة مع حفيدتها تعبران حاجزا للشرطة يمنع الوصول إلى الكونغرس، خلال مسيرة للمطالبة بزيادة التمويل للجامعات العامة في بوينس آيرس، الأرجنتين.

© AP Photo / Pascal Bastien

لقطة طريفة لمؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانغ، وزوجته، وهما يلوحان للجمهور لدى وصولهما إلى مجلس أوروبا في ستراسبورغ، شرق فرنسا.

لقطة طريفة لمؤسس موقع &quot;ويكيليكس&quot; جوليان أسانغ، وزوجته، وهما يلوحان للجمهور لدى وصولهما إلى مجلس أوروبا في ستراسبورغ، شرق فرنسا. - سبوتنيك عربي
10/16
© AP Photo / Pascal Bastien

لقطة طريفة لمؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانغ، وزوجته، وهما يلوحان للجمهور لدى وصولهما إلى مجلس أوروبا في ستراسبورغ، شرق فرنسا.

© AP Photo / Chiang Ying-ying

موظف أحد الفنادق يقوم بتنظيف المياه عند المدخل مع وصول إعصار "كراثون" إلى كاوهسيون، جنوب تايوان.

موظف أحد الفنادق يقوم بتنظيف المياه عند المدخل مع وصول إعصار &quot;كراثون&quot; إلى كاوهسيون، جنوب تايوان. - سبوتنيك عربي
11/16
© AP Photo / Chiang Ying-ying

موظف أحد الفنادق يقوم بتنظيف المياه عند المدخل مع وصول إعصار "كراثون" إلى كاوهسيون، جنوب تايوان.

© AP Photo / Damian Dovarganes

صورة لامراة تستمتع بالطقس الحار، أثناء العزف على السيتار الهندي، في مرصد غريفيث في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة.

صورة لامراة تستمتع بالطقس الحار، أثناء العزف على السيتار الهندي، في مرصد غريفيث في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
12/16
© AP Photo / Damian Dovarganes

صورة لامراة تستمتع بالطقس الحار، أثناء العزف على السيتار الهندي، في مرصد غريفيث في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة.

© AP Photo / Aurea Del Rosario

أحد المؤيدين يحمل صورة للرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، خلال تجمع لسماع خطابها في يوم تنصيبها في زوكالو، الساحة الرئيسية في مدينة مكسيكو.

أحد المؤيدين يحمل صورة للرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، خلال تجمع لسماع خطابها في يوم تنصيبها في زوكالو، الساحة الرئيسية في مدينة مكسيكو. - سبوتنيك عربي
13/16
© AP Photo / Aurea Del Rosario

أحد المؤيدين يحمل صورة للرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، خلال تجمع لسماع خطابها في يوم تنصيبها في زوكالو، الساحة الرئيسية في مدينة مكسيكو.

© AP Photo / Kim Hong-Ji/Pool

أفراد من القوات الخاصة يقدمون عرضًا لمهاراتهم في فنون الدفاع عن النفس الكورية التقليدية "التايكوندو"، خلال احتفال بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين ليوم القوات المسلحة الكورية الجنوبية في سيونغنام، كوريا الجنوبية.

أفراد من القوات الخاصة يقدمون عرضًا لمهاراتهم في فنون الدفاع عن النفس الكورية التقليدية &quot;التايكوندو&quot;، خلال احتفال بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين ليوم القوات المسلحة الكورية الجنوبية في سيونغنام، كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي
14/16
© AP Photo / Kim Hong-Ji/Pool

أفراد من القوات الخاصة يقدمون عرضًا لمهاراتهم في فنون الدفاع عن النفس الكورية التقليدية "التايكوندو"، خلال احتفال بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين ليوم القوات المسلحة الكورية الجنوبية في سيونغنام، كوريا الجنوبية.

© AP Photo / Bikas Das

بائع يقوم بإعداد وجبة الإفطار على عربة متنقلة، على مسار للسكك الحديدية، حيث تم تعليق خدمات القطارات مؤقتًا، بسبب الازدحام أثناء مهرجان في كلكتا، الهند.

بائع يقوم بإعداد وجبة الإفطار على عربة متنقلة، على مسار للسكك الحديدية، حيث تم تعليق خدمات القطارات مؤقتًا، بسبب الازدحام أثناء مهرجان في كلكتا، الهند. - سبوتنيك عربي
15/16
© AP Photo / Bikas Das

بائع يقوم بإعداد وجبة الإفطار على عربة متنقلة، على مسار للسكك الحديدية، حيث تم تعليق خدمات القطارات مؤقتًا، بسبب الازدحام أثناء مهرجان في كلكتا، الهند.

© AP Photo / Michael Probst

صورة لطائرين من طيور اللقلق، يقفان على عشهما في منطقة فيرهايم في فرانكفورت، ألمانيا.

صورة لطائرين من طيور اللقلق، يقفان على عشهما في منطقة فيرهايم في فرانكفورت، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
16/16
© AP Photo / Michael Probst

صورة لطائرين من طيور اللقلق، يقفان على عشهما في منطقة فيرهايم في فرانكفورت، ألمانيا.

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