تصريحات قندوسي حول "صفقة بلعيد" تسبب أزمة مع الأهلي
© AP Photoجماهير النادي الأهلي المصري
© AP Photo
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أحال نادي الأهلي المصري لاعب الفريق الأول لكرة القدم أحمد قندوسي، المعار إلى سيراميكا كليوباترا، إلى التحقيق بعد تصريحاته عن صفقة اللاعب الجزائري زين الدين بلعيد.
وتحدث قندوسي عن فشل صفقة انتقال بلعيد إلى الأهلى، وقال إن الصفقة تعثرت بسبب رغبة الأهلي في إتمامها عبر وكيل معين وليس وكيل اللاعب الجزائري.
أبرز تصريحات نصر يحيى وكيل أعمال أحمد قندوسي: علاقة اللاعب مع جماهير الأهلي لم تتأثر بعد تصريحاته الأخيره pic.twitter.com/Ol8TTSRr1h— ملعب القاهرة24 (@Cairo24Sports) October 4, 2024
وعلق سيراميكا كليوباترا، على إحالة قندوسي للتحقيق، مؤكدا عدم معارضته لهذا الإجراء الذي يتعلق بتصريحات وليس بمستقبله مع النادي.
ونفى القندوسي تدخله أو تدخل أطراف جزائرية في تعطيل الصفقة، مشيرًا إلى أن بلعيد كان يرغب في القدوم مع وكيله، لكن الأهلي رفض التعامل معه.
قرر الكابتن محمد رمضان إحالة تصريحات أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا إلى الشئون القانونية بالنادي، ومخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صدر عنه من تصريحات pic.twitter.com/Ged9GJjG6T— Azza Rakha (@3zza_rakha) October 4, 2024
لكن جعفر نيساني، وكيل بلعيد السابق، نفى صحة تصريحات قندوسي، مؤكدا أن الأهلي لم يفرض وكلاء على اللاعبين وأن ما قاله قندوسي جاء بدافع "الحقد" نتيجة عدم حصوله على فرصة للعب مع الأهلي.
وأضاف نيساني أن الصفقة تمت باحترافية عبر مدير التعاقدات بالأهلي، أمير توفيق.
جعفر نيساني وكيل أحمد #قندوسي السابق: اللي قاله قندوسي يعكس حقده وكراهيته للأهلي لأنه لم يحصل على فرصة مع الفريق— ميديا الممتاز (@media_elmomtaz) October 4, 2024
أنا شغال مع أحمد يحيى ويحيى علي من 5 سنين .. ويشهد عليا ربنا محدش فرض عليا أدخل الثنائي في صفقة انتقال قندوسي إلى #الاهلي.#ميديا_الممتاز_مفيش_حاجة_هتفوتك pic.twitter.com/jbWt69052s
وبدوره، علق نصر يحيى، وكيل قندوسي الحالي بالتأكيد على أن هناك تدخلا من بعض الوكلاء، ليخرج نيساني لنفيه مرة أخرى.
وتسببت موجة الاتهامات والتصريحات المتبادلة بين الجانبين في جدل واسع وتساؤلات حول مستقبل قندوسي مع الأهلي.