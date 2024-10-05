https://sarabic.ae/20241005/غارات-إسرائيلية-عنيفة-على-طريق-المطار-ومناطق-متعددة-بالضاحية-الجنوبية-لبيروت-فيديو-1093472434.html
غارات إسرائيلية عنيفة على طريق المطار ومناطق متعددة بالضاحية الجنوبية لبيروت.. فيديو
غارات إسرائيلية عنيفة على طريق المطار ومناطق متعددة بالضاحية الجنوبية لبيروت.. فيديو
سبوتنيك عربي
أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة طريق المطار بالضاحية الجنوبية لبيروت ما تسبب بدمار كبير في المكان. 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T22:21+0000
2024-10-05T22:21+0000
2024-10-05T22:21+0000
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بيروت - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "الطيران الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الموجهة منطقة طريق المطار التابع لبلدية الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت ما تسبب بدمار كامل لعدد من المباني السكنية والمحال التجارية ".وأوضح المصدر أن "الغارات استهدفت طريق المطار، والانفجارات العنيفة بسبب استهداف مستودع لبيع المستلزمات الطبية وبالتالي احتوائه على كمية كبيرة من قوارير الأوكسجين، ما سببت بحريق وانفجارات هائلة بعد تعزيز كتل اللهب بالأوكسجين".ولفت إلى أن " الغارات هي سلسلة من استهدافات يومية للضاحية الجنوبية في مختلف المناطق التابعة لها، ووتيرة وحجم الانفجارات يختلف بحسب المنطقة المستهدفة، وهذا يلاحظ بالعين المجردة نظراً لحجم الانفجار وتصاعد ألسنة اللهب والدخان المتصاعد".
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لبنان, أخبار لبنان, الضاحية الجنوبية, أخبار الضاحية الجنوبية, غارات إسرائيلية, العالم العربي, طوفان الأقصى
لبنان, أخبار لبنان, الضاحية الجنوبية, أخبار الضاحية الجنوبية, غارات إسرائيلية, العالم العربي, طوفان الأقصى
غارات إسرائيلية عنيفة على طريق المطار ومناطق متعددة بالضاحية الجنوبية لبيروت.. فيديو
أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة طريق المطار بالضاحية الجنوبية لبيروت ما تسبب بدمار كبير في المكان.
بيروت - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "الطيران الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الموجهة
منطقة طريق المطار التابع لبلدية الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت ما تسبب بدمار كامل لعدد من المباني السكنية والمحال التجارية ".
وأوضح المصدر أن "الغارات استهدفت طريق المطار، والانفجارات العنيفة بسبب استهداف مستودع لبيع المستلزمات الطبية وبالتالي احتوائه على كمية كبيرة من قوارير الأوكسجين، ما سببت بحريق وانفجارات هائلة بعد تعزيز كتل اللهب بالأوكسجين".
ولفت إلى أن " الغارات هي سلسلة من استهدافات يومية للضاحية الجنوبية في مختلف المناطق التابعة لها، ووتيرة وحجم الانفجارات يختلف بحسب المنطقة المستهدفة، وهذا يلاحظ بالعين المجردة نظراً لحجم الانفجار وتصاعد ألسنة اللهب والدخان المتصاعد".