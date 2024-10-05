https://sarabic.ae/20241005/كادت-أن-تتسبب-بكارثة-مقاتلة-إف-16-تفقد-السيطرة-فوق-رؤوس-المئات-خلال-مهرجان-في-تركيا-فيديو-1093458058.html
"كادت أن تتسبب بكارثة".. مقاتلة "إف-16" تفقد السيطرة فوق رؤوس المئات خلال مهرجان في تركيا.. فيديو
"كادت أن تتسبب بكارثة".. مقاتلة "إف-16" تفقد السيطرة فوق رؤوس المئات خلال مهرجان في تركيا.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات "تحبس الأنفاس" لمقاتلة من طراز "إف-16" خلال معرض "تكنوفيست" في ولاية أضنة التركية، حيث فقدت المقاتلة توازنها للحظات،... 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T11:46+0000
2024-10-05T11:46+0000
2024-10-05T11:46+0000
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وتبين المشاهد لحظة اقتراب المقاتلة الحربية "إف-16" من فوق رؤوس الزوار، وفقدان توازنها، وتحليقها بشكل منخفض، وكادت أن تهوي وتسبب كارثة حقيقية.ووفقًا لوسائل الإعلام التركية، فقد تم فتح تحقيق في الحادثة التي حصلت في معرض "تكنوفيست" في ولاية أضنة التركية.
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
"كادت أن تتسبب بكارثة".. مقاتلة "إف-16" تفقد السيطرة فوق رؤوس المئات خلال مهرجان في تركيا.. فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات "تحبس الأنفاس" لمقاتلة من طراز "إف-16" خلال معرض "تكنوفيست" في ولاية أضنة التركية، حيث فقدت المقاتلة توازنها للحظات، وغيرت ارتفاعها بشكل مفاجئ أثناء تحليقها فوق رؤوس الزوار، وكادت أن تهوي وتسبب بكارثة حقيقية.
وتبين المشاهد لحظة اقتراب المقاتلة الحربية "إف-16" من فوق رؤوس الزوار، وفقدان توازنها، وتحليقها بشكل منخفض، وكادت أن تهوي وتسبب كارثة حقيقية.
ووفقًا لوسائل الإعلام التركية، فقد تم فتح تحقيق في الحادثة التي حصلت في معرض "تكنوفيست" في ولاية أضنة التركية.