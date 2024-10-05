ماكرون يدعو إلى وقف تزويد إسرائيل بأسلحة قد تستخدم في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:04 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:03 GMT
13 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
12:03 GMT
16 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان أكثر من 20 بلدة في لبنان بالإخلاء ، وحزب الله يعلن مقتل وإصابة أكثر من 20 ضابطا بقوات النخبة الإسرائيلية
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
08:04 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
08:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:16 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
09:32 GMT
28 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:03 GMT
15 د
On air
11:19 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
12:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
العنوان: إيران تدعم أي هدنة يعقدها لبنان تضمن وقف كامل لإطلاق النار في غزة.. جهود سياسية لبنانية لإطلاق مبادرة لإنهاء الشغور الرئاسي
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241005/ماكرون-يدعو-إلى-وقف-تزويد-إسرائيل-بأسلحة-قد-تستخدم-في-غزة-1093467035.html
ماكرون يدعو إلى وقف تزويد إسرائيل بأسلحة قد تستخدم في غزة
ماكرون يدعو إلى وقف تزويد إسرائيل بأسلحة قد تستخدم في غزة
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في حربها بقطاع غزة، معتبرًا أن الأولوية هي الحل السياسي للوضع. 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T17:11+0000
2024-10-05T17:11+0000
العالم العربي
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069447962_0:0:1845:1037_1920x0_80_0_0_c9a75a9ac434654d3a4143f7cc1b32ad.jpg
وقال ماكرون في تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر" اليوم "أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى الحل السياسي، والتوقف عن تسليم الأسلحة لمواصلة المعارك في غزة".وأكد ماكرون أن تجنب التصعيد في لبنان يمثل أولوية، مضيفًا أن "لبنان لا يُمكن أن يصبح غزة جديدة".وتعد الولايات المتحدة هي أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، حيث تمثل نحو 69% من واردات الأسلحة لتل أبيب بين عامي 2019 و2023، حسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.والشهر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أنها ستتلقى مساعدات أميركية إضافية بقيمة 8.7 مليارات دولار لدعم "جهودها العسكرية المستمرة".وأوضح البيان أن الحزمة تشمل 3.5 مليار دولار لصالح المشتريات الأساسية المتعلقة بالعمليات الحربية، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار مخصصة لأنظمة الدفاع الجوي.من جهته، أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، أن بلاده علقت نحو 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وسط مخاطر من احتمال استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاكات للقانون الإنساني.
https://sarabic.ae/20241005/ما-حقيقة-مقتل-جورج-قرداحي-في-الغارات-الإسرائيلية-على-لبنان-1093466001.html
أخبار فرنسا
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069447962_121:0:1668:1160_1920x0_80_0_0_06bae90244acee5eaee5b9baffea720f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

ماكرون يدعو إلى وقف تزويد إسرائيل بأسلحة قد تستخدم في غزة

17:11 GMT 05.10.2024
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
© Sputnik . Стрингер
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في حربها بقطاع غزة، معتبرًا أن الأولوية هي الحل السياسي للوضع.
وقال ماكرون في تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر" اليوم "أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى الحل السياسي، والتوقف عن تسليم الأسلحة لمواصلة المعارك في غزة".
وأوضح الرئيس الفرنسي أن فرنسا لا تقوم بتسليم أسلحة لاستخدامها في الحرب.
وأكد ماكرون أن تجنب التصعيد في لبنان يمثل أولوية، مضيفًا أن "لبنان لا يُمكن أن يصبح غزة جديدة".
وتعد الولايات المتحدة هي أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، حيث تمثل نحو 69% من واردات الأسلحة لتل أبيب بين عامي 2019 و2023، حسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.
وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن إستقالته من الحكومة اللبنانية، لبنان 3 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
مجتمع
ما حقيقة مقتل جورج قرداحي في الغارات الإسرائيلية على لبنان؟
16:46 GMT
والشهر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أنها ستتلقى مساعدات أميركية إضافية بقيمة 8.7 مليارات دولار لدعم "جهودها العسكرية المستمرة".
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان "اختتم الجنرال إيال زامير المدير العام لوزارة الدفاع المفاوضات في واشنطن بشأن حزمة مساعدات أميركية بقيمة 8.7 مليارات دولار لدعم الجهود العسكرية المستمرة".
وأوضح البيان أن الحزمة تشمل 3.5 مليار دولار لصالح المشتريات الأساسية المتعلقة بالعمليات الحربية، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار مخصصة لأنظمة الدفاع الجوي.
من جهته، أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، أن بلاده علقت نحو 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وسط مخاطر من احتمال استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاكات للقانون الإنساني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобили под обломками разрушенных зданий в поселении Ас-Саксакия в южном Ливане после израильских бомбардировок - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل15:11 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала