https://sarabic.ae/20241005/ماكرون-يدعو-إلى-وقف-تزويد-إسرائيل-بأسلحة-قد-تستخدم-في-غزة-1093467035.html

ماكرون يدعو إلى وقف تزويد إسرائيل بأسلحة قد تستخدم في غزة

ماكرون يدعو إلى وقف تزويد إسرائيل بأسلحة قد تستخدم في غزة

سبوتنيك عربي

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في حربها بقطاع غزة، معتبرًا أن الأولوية هي الحل السياسي للوضع. 05.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-05T17:11+0000

2024-10-05T17:11+0000

2024-10-05T17:11+0000

العالم العربي

أخبار فرنسا

إيمانويل ماكرون

غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وقال ماكرون في تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر" اليوم "أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى الحل السياسي، والتوقف عن تسليم الأسلحة لمواصلة المعارك في غزة".وأكد ماكرون أن تجنب التصعيد في لبنان يمثل أولوية، مضيفًا أن "لبنان لا يُمكن أن يصبح غزة جديدة".وتعد الولايات المتحدة هي أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، حيث تمثل نحو 69% من واردات الأسلحة لتل أبيب بين عامي 2019 و2023، حسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.والشهر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أنها ستتلقى مساعدات أميركية إضافية بقيمة 8.7 مليارات دولار لدعم "جهودها العسكرية المستمرة".وأوضح البيان أن الحزمة تشمل 3.5 مليار دولار لصالح المشتريات الأساسية المتعلقة بالعمليات الحربية، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار مخصصة لأنظمة الدفاع الجوي.من جهته، أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، أن بلاده علقت نحو 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وسط مخاطر من احتمال استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاكات للقانون الإنساني.

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العالم العربي, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل