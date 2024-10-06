https://sarabic.ae/20241006/أهداف-يوفنتوس-وكالياري-في-الدوري-الإيطالي-فيديو-1093489365.html
أهداف يوفنتوس وكالياري في الدوري الإيطالي.. فيديو
أهداف يوفنتوس وكالياري في الدوري الإيطالي.. فيديو
سبوتنيك عربي
انتهت مباراة يوفنتوس وضيفه كالياري ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي للموسم الحالي، بالتعادل (1-1). 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T19:10+0000
2024-10-06T19:10+0000
2024-10-06T19:10+0000
مجتمع
رياضة
إيطاليا
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أقيمت المباراة على ملعب "إليانز ستاديوم"، مساء اليوم الأحد، وكانت متوازنة نسبيا، حيث شهدت سيطرة هجومية واضحة من يوفنتوس، لكنها انتهت بحصول كل فريق على نقطة واحدة بعد تعادلهما.في الشوط الأول، استحوذ يوفنتوس على مجريات اللعب هجوميًا، واستطاع الحصول على ركلة جزاء حولها مهاجمه دوسان فلاهوفيتش إلى هدف المباراة الأول في الدقيقة 15.ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل يوفنتوس الضغط بحثًا عن هدف ثان لتأمين تقدمه، دون جدوى.وفي الدقيقة 88، تمكن كالياري من الحصول على ركلة جزاء، سجل منها رازافان مارين هدف التعادل، ليهز شباك يوفنتوس للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم. ولم تمضِ دقيقة حتى تعرض يوفنتوس لضربة أخرى، بعد طرد فرانشيسكو كونسيساو بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 89، مما أجبرهم على استكمال المباراة بـ 10 لاعبين.ورغم محاولات الفريقين الحصول على هدف التقدم، إلا أن المباراة انتهت بتعادل رفع رصيد يوفنتوس إلى 13 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما وصل رصيد كالياري إلى 6 نقاط، ليبقى في المركز الـ15.
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رياضة, إيطاليا
أهداف يوفنتوس وكالياري في الدوري الإيطالي.. فيديو
انتهت مباراة يوفنتوس وضيفه كالياري ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي للموسم الحالي، بالتعادل (1-1).
أقيمت المباراة
على ملعب "إليانز ستاديوم"، مساء اليوم الأحد، وكانت متوازنة نسبيا، حيث شهدت سيطرة هجومية واضحة من يوفنتوس، لكنها انتهت بحصول كل فريق على نقطة واحدة بعد تعادلهما.
في الشوط الأول، استحوذ يوفنتوس على مجريات اللعب هجوميًا
، واستطاع الحصول على ركلة جزاء حولها مهاجمه دوسان فلاهوفيتش إلى هدف المباراة الأول في الدقيقة 15.
ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل يوفنتوس الضغط بحثًا عن هدف ثان لتأمين تقدمه، دون جدوى.
وفي الدقيقة 88، تمكن كالياري من الحصول على ركلة جزاء، سجل منها رازافان مارين هدف التعادل، ليهز شباك يوفنتوس للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم.
ولم تمضِ دقيقة حتى تعرض يوفنتوس لضربة أخرى، بعد طرد فرانشيسكو كونسيساو بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 89، مما أجبرهم على استكمال المباراة بـ 10 لاعبين.
ورغم محاولات الفريقين الحصول على هدف التقدم، إلا أن المباراة انتهت بتعادل رفع رصيد يوفنتوس
إلى 13 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما وصل رصيد كالياري إلى 6 نقاط، ليبقى في المركز الـ15.