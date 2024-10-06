https://sarabic.ae/20241006/النيابة-المصرية-تأمر-بالتحقيق-في-اتهام-قصيدة-للناشط-أحمد-دومة-بـازدراء-الأديان-1093479690.html

النيابة المصرية تأمر بالتحقيق في اتهام قصيدة للناشط أحمد دومة بـ"ازدراء الأديان"

النيابة المصرية تأمر بالتحقيق في اتهام قصيدة للناشط أحمد دومة بـ"ازدراء الأديان"

سبوتنيك عربي

أمر النائب العام المصري بالتحقيق في بلاغات اتهمت ديوانا شعريا بازدراء الأديان، وتضمّنه عبارات تحمل اعتداء على الذات الإلهية". 06.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-06T10:26+0000

2024-10-06T10:26+0000

2024-10-06T10:26+0000

العالم العربي

مصر

أخبار مصر الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103715/33/1037153316_0:0:3712:2088_1920x0_80_0_0_081d2136e2705e7f0d445283c3d04349.jpg

وأصدرت النيابة المصرية، أمس السبت، بيانا قالت فيه إنه "بمطالعة ديوان الشعر محل البلاغ، تبيّن احتواؤه على تلك العبارات، وأمر النائب العام محمد شوقي، بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وتكليف لجنة من المختصين بالأزهر الشريف بفحص عبارات الديوان".ولفتت النيابة العامة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، حول الواقعة التي لاقت اهتماما من قبل عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاروا إلى أن الديوان يحمل اسم "كيرلي" وهو للناشط أحمد دومة، الذي كان قد قضى سنوات في السجن عقب عام 2011.وكتب دومة عبر حسابه على منصة "إكس": "أظن هذا أفضل تعليق على جنون محاولة محاكمتي وديوان شعر بتهمة ازدراء الأديان والاعتداء على الذات الإلهيّة"، ملحقا التعليق بمقطع فيديو لأغنية باسم "أنا مش كافر".وكان الناشط المصري أحمد دومة قد قال في يوليو/ تموز الماضي، أنه تم إلغاء حفل لتوقيع ديوانه، بسبب اتهامات مماثلة، حيث شهدت مقاطع قصيدته هجوما من البعض ودعم من آخرين، فكتب أحد المعلقين على إكس: "القصيدة تتضمن سب للذات الإلهية وتشبيهها بالبشر".يذكر أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كان قد أصدر قرارا، في أغسطس/ آب 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية.وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن "الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن 35 شخصا من المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم الناشط أحمد دومة.وكان السيسي قد أعرب، في أبريل/ نيسان 2022، خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية، عن سعادته بالإفراج عن عدد من المعتقلين على ذمة قضايا سياسية ورأي.

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار