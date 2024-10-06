بعد 51 سنة على نصر أكتوبر... ما هي قدرات مصر العسكرية في 2024؟

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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
08:04 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
08:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:16 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
09:32 GMT
28 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:03 GMT
15 د
On air
11:19 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
12:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
العنوان: إيران تدعم أي هدنة يعقدها لبنان تضمن وقف كامل لإطلاق النار في غزة.. جهود سياسية لبنانية لإطلاق مبادرة لإنهاء الشغور الرئاسي
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
08:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:39 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
عام من الحرب على غزة ، أهم النتائج وماذا تغير في المنطقة والعالم؟
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20241006/بعد-51-سنة-على-نصر-أكتوبر-ما-هي-قدرات-مصر-العسكرية-في-2024-1093483293.html
بعد 51 سنة على نصر أكتوبر... ما هي قدرات مصر العسكرية في 2024؟
بعد 51 سنة على نصر أكتوبر... ما هي قدرات مصر العسكرية في 2024؟
سبوتنيك عربي
تحتفل مصر بالذكرى الـ51 لانتصارات حرب الـ6 من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، ويصنف الجيش المصري في المرتبة الـ15 بين أضخم جيوش العالم في 2024. 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T13:35+0000
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كما يصنف الجيش المصري في المرتبة الثالثة بالشرق الأوسط بعد تركيا وإيران، والمرتبة الأولى عربيا وأفريقيا ويمتلك ثالث أضخم قوة دبابات في العالم وتصنف قواته الجوية في المرتبة الـ8 عالميا.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

بعد 51 سنة على نصر أكتوبر... ما هي قدرات مصر العسكرية في 2024؟

13:35 GMT 06.10.2024
تابعنا عبر
تحتفل مصر بالذكرى الـ51 لانتصارات حرب الـ6 من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، ويصنف الجيش المصري في المرتبة الـ15 بين أضخم جيوش العالم في 2024.
كما يصنف الجيش المصري في المرتبة الثالثة بالشرق الأوسط بعد تركيا وإيران، والمرتبة الأولى عربيا وأفريقيا ويمتلك ثالث أضخم قوة دبابات في العالم وتصنف قواته الجوية في المرتبة الـ8 عالميا.
بعد 51 سنة على نصر أكتوبر... ما هي قدرات مصر العسكرية في 2024؟ - سبوتنيك عربي
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