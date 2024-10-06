https://sarabic.ae/20241006/بعد-51-سنة-على-نصر-أكتوبر-ما-هي-قدرات-مصر-العسكرية-في-2024-1093483293.html
بعد 51 سنة على نصر أكتوبر... ما هي قدرات مصر العسكرية في 2024؟
بعد 51 سنة على نصر أكتوبر... ما هي قدرات مصر العسكرية في 2024؟
سبوتنيك عربي
تحتفل مصر بالذكرى الـ51 لانتصارات حرب الـ6 من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، ويصنف الجيش المصري في المرتبة الـ15 بين أضخم جيوش العالم في 2024. 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T13:35+0000
2024-10-06T13:35+0000
2024-10-06T13:35+0000
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كما يصنف الجيش المصري في المرتبة الثالثة بالشرق الأوسط بعد تركيا وإيران، والمرتبة الأولى عربيا وأفريقيا ويمتلك ثالث أضخم قوة دبابات في العالم وتصنف قواته الجوية في المرتبة الـ8 عالميا.
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انفوجرافيك, инфографика
بعد 51 سنة على نصر أكتوبر... ما هي قدرات مصر العسكرية في 2024؟
تحتفل مصر بالذكرى الـ51 لانتصارات حرب الـ6 من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، ويصنف الجيش المصري في المرتبة الـ15 بين أضخم جيوش العالم في 2024.
كما يصنف الجيش المصري في المرتبة الثالثة بالشرق الأوسط بعد تركيا وإيران، والمرتبة الأولى عربيا وأفريقيا ويمتلك ثالث أضخم قوة دبابات في العالم وتصنف قواته الجوية في المرتبة الـ8 عالميا.